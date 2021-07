Ezek most a legnépszerűbb szakmák Magyarországon: rengeteg állás hirdetnek meg

Az elmúlt időszakban a világjárvány átalakította a munkaerőpiacot, nyár elejére azonban visszarendeződött a pandémia előtti évhez hasonló állapotra: ismét munkaerőhiány mutatkozik, csakúgy, mint 2019-ben. A Profession.hu saját adatbázisa alapján készített friss felméréséből jól látszik, hogy bár az egy hirdetésre jelentkezők száma egyelőre a világjárvány előtti állapotokhoz képest valamelyest növekedett, közben folyamatos a visszarendeződés. Az elmúlt másfél évet az álláskeresők kiugróan nagy száma jellemezte, egy-egy meghirdetett pozícióra a megszokottnál jelentősen többen jelentkeztek, azonban ez a hullám lecsengeni látszik.

Az elmúlt másfél évben a koronavírus-járvány drasztikusan hatott a munkaerőpiaci trendekre, de az idei évben jól látható konszolidáció kezdődött. Az egy hirdetésre jutó jelentkezők száma a 2019-es évhez viszonyítva 2020-ban jelentősen, 75%-kal nőtt, míg a hirdetések mennyisége 24%-kal csökkent. 2021 júniusára viszont szinte teljes visszarendeződés figyelhető meg: egy hirdetésre érzékelhetően kevesebben jelentkeznek átlagosan - egyes kategóriákban akár feleannyian -, miközben a meghirdetett pozíciók száma másfélszeresére nőtt. Egyre több területen alakult ki újra munkaerőhiány, és bár 2021-ben valóban jelentősen csökkent a jelentkezések száma a tavalyi évhez képest, mégis a pandémia előtti állapothoz, 2019-hez viszonyítva 27%-os a növekedés.

„Az elmúlt, pandémia miatt korlátozások által meghatározott másfél év a megszokotthoz képest extrém időszak volt, a túljelentkezés időszaka. A komplett szektorok átmeneti megszűnése leépítésekhez vezetett, ami beindította és a megszokotthoz képest megsokszorozta a jelentkezések volumenét. Most újra sok cégnek kell a munkaerőhiánnyal és az elmúlt időszakhoz képest kevesebb jelentkezővel számolnia. A piaci folyamatokat ráadásul a szabadságolások és idénymunkák is torzítják” - mondta Martis István, a Profession.hu ügyvezető igazgatója.

A korlátozások feloldásával és a leállított szektorok újraindulásával a gazdasági helyzet is stabilizálódni látszik, ennek következtében rengeteg új álláshirdetés került ki a piacra: májusban a valaha volt legtöbb, megközelítőleg 18 ezer üres állás várt betöltésre Magyarország vezető állásportálján. Mindeközben a teljes képhez hozzátartozik a szezonalitásból következő torzítás is: a nyári idény kezdetével jellemzően háttérbe szorul az aktív álláskeresés, ez pedig most markánsabban érzékelhető, hiszen vakációra, utazásra régen volt lehetőség.

Ezek most a legnépszerűbb állások

Az egy hirdetésre jelentkezők számát összehasonlítva az idei és az elmúlt két év során nem tapasztalható jelentős átalakulás: az adatrögzítő pozíció népszerűsége töretlen, mindhárom vizsgált időszakban a lista élén végzett. A titkár-titkárnő kategória szépen kerül előtérbe: míg 2019-ben még csak a hetedik volt a rangsorban, tavaly már harmadik helyen zárt, idén pedig a képzeletbeli dobogó második fokára lépett. A dobogós szakmákat a recepciós, grafikus- képszerkesztő, irodavezető, szakmai asszisztens, területi képviselő, majd a személyi asszisztens követi sorrendben.

2019-ben még a harmadik helyen állt a legfelkapottabb munkák rangsorában, az utóbbi két évben azonban lecsúszott a dobogóról az adminisztrátor-dokumentumkezelő. A megmaradt népszerűségének oka, hogy egyrészt sok állást hirdetnek meg ebben a kategóriában, másrészt a tavalyi részleges visszaesés után a jelöltek körében is igen népszerűek ezek a pozíciók.

Ilyen munkakörbe a legnehezebb most munkatársat találni

A nyári szezon indulása és az újranyitás idején nagy kihívást jelent pincéreket, szakácsokat találni – kiemelten a Balaton környékén –a munkaerőhiány azonban ennél jóval szerteágazóbban jelenik meg: több területen és változatosabb formákban vált ismét a vállalkozások egyik legégetőbb problémájává.

A jelentkezés szempontjából az alábbi szakmákban a legnagyobb kihívás új munkatársat találni: az orvos, szakorvos alkategória mind a három vizsgált évben kevés jelöltet vonzott, akárcsak a karosszérialakatos pozíció. A jelöltek által legkevésbé keresett szakmák között meghatározóak a szakmunkák: kőműves, karosszérialakatos, esztergályos, hegesztő, lakatos, de munkaerőhiány jelentkezik az orvosokon kívül a mérnökök, adótanácsadók, IT szakemberek esetében is.