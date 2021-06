Kijött a friss rangsor: újra a világelitben a magyar egyetem

Június 8-án vált nyilvánossá a londoni QS cég nemzetközi egyetemi kiválósági rangsora, amin a Miskolci Egyetem először tavaly tűnt fel. A QS a világ százezernél is több felsőoktatási intézménye közül idén 1300 egyetemet tartott érdemesnek a rangsorban való szerepeltetésre, köztük a Miskolci Egyetemet is.

A tavalyi évhez képestösszességében5százalékpontot léptünkelőre a relatív kiválósági listán. A ME az egyik legnagyobb sikert azzal érte el, hogy 53 százalékkal növekedett a 2014-2019-es időintervallumhoz képest a 2015-2020-as években a ME oktatói-kutatói által publikált közleményekre kapott független hivatkozások száma a Scopus nemzetközi tudományos adatbank adatai szerint, amit a QS is használ.

A másik kimagasló eredményünk a nemzetközi hallgatók arányának növekedése egyetemünkön az elmúlt évben, ami az adott kategóriára kapható QS pontok 51 százalékosnövekedéséhez vezetett. Az eredményekre reagálva Prof. Dr. Horváth Zita rektor úgy fogalmazott:

Az eredmények az itt dolgozó, kutató és oktató kollégák közös erőfeszítéseinek köszönhető. Természetesen nem dőlhetünk hátra, hiszen nemcsak be, ki is lehet kerülni innen. Bízom benne, hogy a következő években még tovább javítjuk pozíciónkat a különböző nemzetközi rangsorokban, ezt a célt szolgálja a jelenleg is zajló nemzetköziesítési stratégia, nem beszélve az egyéb fejlesztésekről, amelyek részben az infrastruktúrát, részben a kutatás-fejlesztést szolgálják

- mondta.