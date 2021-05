Ez már a jövő? Egyre több magyar cégnél már alap az ilyen bánásmód

Több mint 150 vállalat bevonásával készült véleményfelmérés arról, hogy napjainkban milyen módon és eszközökkel tesznek a cégek munkavállalóik kiegyensúlyozottságához, jóllétéhez. A Blue Colibri International Kft. adatgyűjtéséből kiderült, hogy a vállalatok kétharmadánál már fut vagy a közeljövőben elindításra kerül egészségprogram, melynek fókusza legtöbb esetben a mozgásra való motiválás és a mentális egészség ápolása.

A tavalyi év februárjáig a vállalatok kommunikációjában nagy hangsúlyt kapott a munkahelyi jóllét, az un. Wellbeing és office branding, továbbá az, hogy milyen rekreációs lehetőségekkel élhetnek egy adott cég dolgozói az irodában. A home office a legtöbb helyen csak korlátozottan volt megoldható, a távmunka és részmunkaidő pedig csak igen kevés munkahelyen volt jellemző. Az elmúlt évben ezen a területen is nagy változás következett be, a munkáltatók ma már új kihívásokkal állnak szemben: a járványhelyzet enyhülésével ismét előtérbe kerülhet ez a fontos téma, hiszen az irodai munkavégzés részben újraindul majd, de sok esetben a homeoffice is a gyakorlatban marad - így új jólléti eszköztárral készülhetnek.

A Blue Colibri véleményfelméréséből az látszik, hogy a már már klasszikusnak tekinthető office branding és wellbeing kulcsszavak helyett egyre nagyobb teret nyer az, hogy a munkavállalók biztonságban érezhessék magukat, törődő vállalatként ítéljék meg a munkáltatóikat. Ezek első körben munkavédelmi és egészségvédelmi intézkedéseket jelentenek, melyek az elégedettség mellett nagyban hozzájárulnak az elköteleződés kialakulásához is.

Izgalmas eredmény továbbá, hogy a wellbeingen belüli fókuszok erőteljesen áttolódtak. A kutatás rávilágított, hogy a 2020-as év bizonytalanságai és a hosszú bezártság miatt felerősödött az igény, miszerint az egészségvédelem legfontosabb területe a mentális egészség - ezt a megkérdezettek 82%-a megjelölte célterületként. Ugyancsak a kialakult stressz kezelésének eszköze a mozgás ösztönzése, melyet a munkaadók 77%-a tart kiemelten fontosnak.

A kis-és középvállalkozások, startupok, de multinacionális nagyvállalatok is képviseltették magukat a véleményfelmérésben, változatos szektorokból. Kiderült, hogy kétharmaduk már foglalkozik munkavállalói egészségprogrammal - éppen fut vagy jelenleg áll tervezés alatt. A kitöltők véleménye alapján megerősítést nyert, hogy az egészséggel való foglalkozás és a kellő hatás elérését nem mérhetjük hónapokban.

A vállalatok 81%-a folyamatos, egész évben működő és munkavállalók által elérhető programban gondolkozik. Megvalósítás tekintetében a cégek 58%-ban belső erőforrásból építenék fel a keretrendszert és töltenék fel tartalommal, továbbá 44%-ban támogatják a program sikerességét online felületekkel - így a lehetőség akár home office-ból vagy távoli munkavégzés esetén is elérhetővé válik.

A kitöltők között volt a Grundfos, mely vállalat idén tavasszal első alkalommal rendezi meg 30 napos “Mozdulj, Grundfos!” kampányát, melyhez több mint 400 hazai munkavállalójuk csatlakozott, akik 1140 aktivitást hajtottak végre, és a program még csak félidőnél jár.

A kollégáink lelkesedéséből és visszajelzésekből egyértelműen látszik, hogy egy erős, jól működő munkahelyi közösségnek is szüksége van a támogatásra, megerősítésre

- mondta el Briski Melinda, kommunikációs specialista. A Mozdulj, Grundfos! program elsődleges felülete a Blue Colibri App, ahol a programokat, eseményeket, kvízeket és kérdőíveket osztják meg munkatársaikkal és elsődleges kommunikációs felületként használjuk a kampányhónap során.

Nagyszerű látni, hogy vannak csoportok az applikációban, akik együtt teljesítik a napi kihívást és vannak kollégák, akik a kampány hatására vágtak bele végre a mozgással, sporttal kiegészített mindennapokba. Motivációt adtunk számukra, amiért hálásak, mert eddig mindig csak halogatták

- részletezte a kampány fontos eredményeit Briski Melinda.

A Trankwalder csoport, Közép- és Kelet-Európa egyik vezető személyzeti szolgáltatója is kiemelten fontosnak tartja az egészségségmegőrzés támogatását, különösen - a munkavállalói elköteleződés szempontjából. Májusban sporthónapot hirdettek, mely átütő sikert aratott, a lelki egészség megőrzése érdekében egy új kezdeményezés keretein belül pedig coaching ülésekre járnak a kollégáik.

A sporthónap legfontosabb eredménye számunkra, hogy szervezeti szintű megmozdulást okozott. Az elmúlt három hétben közel 600 eredmény érkezett be akár kilométer, akár perc alapon a különböző sportokban. A sporthónap kommunikációját teljes egészében a Blue Colibri által fejlesztett online platformra tereltük, hiszen a csapat abban is segítséget nyújtott számunkra, hogy egy olyan felületet fejlesszenek le, ahol a kollégák be tudják küldeni az összegyűjtött pontjaikat. Azt gondolom, hogy ez az online felület mindenképp gyorsítja a kommunikációt, esztétikus keretbe van foglalva, és használatának legnagyobb előnye, hogy a határ vele a csillagos ég

- mondta el Médli Katalin, HR Team Lead.

A véleményfelmérés kapcsán megszólalt Márton Katalin, a Praktiker HR és CSR igazgatója is, hiszen a barkácsáruházlánc nagy hangsúlyt fektet a munkavállalói élményre, melynek fontos eleme a dolgozók testi-lelki egészsége.

Már több éve működik nálunk a Számíthatsz ránk! támogató program. Ez egy, a munkavállaló és közvetlen családtagjainak biztosított anonim támogató rendszer. Jogi, pénzügyi, pszichológiai, egészségügyi területen kérhetnek ingyenes, öt alkalmas tanácsadást egy probléma kapcsán

- osztotta meg Márton Katalin. Elmondta, hogy minden munkavállalót minden esetben meghallgatnak, az esetleges problémákra akár egyedi válaszaik is vannak. Többek között ennek is jó felülete a belső kommunikációs applikáció, melyen idén január óta már nem csak munkaügyben, de az egészséget érintő kérdésekben is várják a kollégáik témajavaslatait, melyre beszélgetéseket szerveznek szakértő partnereikkel.