Zsírúj autó 60 százalékkal olcsóbban? Nem vicc, működik a trükk

Van olyan, gyakorlatilag zsírúj autó, amit 60 százalékkal olcsóbban megvehetsz a listaárnál. Nem kell bennfenntesnek sem lenni, a kereskedők bárkinek odaadják az olcsó kocsikat. Mutatjuk, mire kell figyelni, és mennyi kedvezményt kérhetsz!

Kevesen tudják, hogy akár 10-15-20 százalékkal olcsóbban is lehet szinte zsírúj autót venni Magyarországon, ráadásul még csak mutyizni sem kell hozzá, maguk a kereskedők vágják hozzánk ennyivel olcsóbban a verdákat. De miért éri meg nekik? Erre kereste a választ a Pénzcentrum.

Első körben érdemes leszögezni, hogy nem teljesen új modellekről van szó, hanem jellemzően a szalonokban kiállított darabokról, vagy tesztautókról. És az utóbbit a szó legszorosabb értelmében kell érteni: ezeket a verdákat azért tartják a flottában a kereskedők, hogy az ügyfelek és az újságírók bizonyos ideig kipróbálhassák őket. Szóval, ha nem bánod, hogy előtted már mások is használták az autót, akkor ez egy jó lehetőség lehet.

Tehát ezekre a verdákra elég jelentős kedvezményeket adnak a márkakereskedők: anyi a lényeg, bizonyos ideig a kocsinak tesztautóként kell üzemelnie. Ugyanis az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 87-es paragrafusa értelmében mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha

az értékesítést megelőzően a terméket kizárólag a 85. § (1) bekezdése vagy a 86. § (1) bekezdése szerint adómentes termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz használták, egyéb módon hasznosították, és a termékhez adólevonási jog nem kapcsolódott és az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó nem vonható le.

Ami magyarra fordítva azt jelenti, hogy a szóban forgó autók jelentős adókedvezménnyel értékesíthetőek, így lehetséges, hogy olcsóbbak, mint a zsírúj gépjárművek. Emellett a kereskedő is kerülhet kényszerbe: egy-egy modellfrissítés, vagy nagyobb megrendelés miatt gyakorta tartanak készletkisöprést: akár olcsóbban is eladják a porosodó autókat, csak szabaduljon fel a helyük.

Eddig nem lehet eladni

A tesztautó eladásának feltétele, hogy azt 6 hónapig, vagy 6000 kilométer-futásig használnia kell a kereskedőniek, mielőtt átadja az ügyfélnek - ismertette a Pénzcentrum megkeresésére Markó Zoltán, a 18 márkát forgalmazó Duna Autó Zrt. kereskedelmi és marketingigazgatója. Mint megtudtuk, tesztautót minden márkakereskedésnek kötelező tartania, azok kiválasztása pedig racionális döntés: a fő kritérium, hogy ne legyen túl drága, de mégis a lehető legtöbb extrát mutassa be az ügyfélnek. Ez érthetően nagyon költséges feladat, jellemzően az importőrök is hozzájárulnak a tartás költségéhez, márkánként és modellenként eltérő mértékben - magyarázta a kereskedelmi és marketingigazgató.

Minden kereskedés rendelkezik egy optimális készlettel, amivel gazdálkodhat. Ebből hozunk létre egy modellmixet, amivel igyekszünk lefedni a palettát, a motorválasztékot és a két váltóalternatívát, valamint lehetőség szerint a legjobban alkalmazkodunk a kereslethez is. Ebből választjuk ki a tesztautókat, illetve a szalonba kiállításra kerülő autókat. Cégünk esetében így több mint 100 tesztautót tartunk egyszerre, amiből azért már bőven lehet válogatni, próbálgatni. Ráadásul a paletta folyamatosan változik és frissül, így érdemes rendszeresen figyelemmel kísérni a tesztautó választékunkat

- mondta Markó Zoltán, aki szerint érdemes figyelni a kínálatot is.

Ha pont olyan autót keresünk, ami már pár hónapos tesztautóként fut, akkor egyrészt gyorsan átvehetjük, másrészt némi kedvezményt is kaphatunk a listaárból. Ezt akkor is érdemes megfontolni, ha valamennyire kompromisszumkészek vagyunk, és nem ragaszkodunk egyedileg konfigurált autóhoz, de találunk a tesztautó-kínálatból olyat, ami hasonlít az elképzelésünkhöz.

Lássuk, miket hirdetnek

A párezer kilométeres tesztautók mellett az értékesített bemutatóautókkal is elég jól járhatunk, hiszen hogy azokat jellemzően csak a telephelyen belül mozgatják a kereskedők - általában a szalonban, vagy az előtt állnak, "beülős" autóként. A legnagyobb hirdetési oldalon találni már zsírúj, pár kiométert futott Vitarát, ami kiállítási darabként funkcionált, és sok benne az extra. 3,2 millióért pedig már kiállított Swiftet is vehetsz, igaz, a kisebbik motorral. A kocsirak ugyanúgy jár a 3 év garancia suzukis (és a 7 év jótállás a motorra, turbóra, váltóra és a hajtásláncra), mintha zsírújan vetted volna.

8,2 millió forint helyett 6,7-ért kínálnak eladásra egy idei gyártmányú, limitált kiadású Nissan Qashqait is, amely a hirdetés szerint mindösszesen 18 kilométert futott. A kereskedés szerint ez eddig tesztautóként üzemelt. Egyébként a Qashqaiból most elég komoly készletkisöprés van, a modell ugyanis megújul, a kereskedők pedig már készülnek az új kocsik fogadására. A legnagyobb ilyen hirdetési oldalon 215 kiállított, vagy tesztautó vár gazdára.

Egy másik, kifutó modellből is lehet most jó teszt, illetve kiállított darabokat venni: nemsokára érkezik ugyanis a VW Golf nyolcadik generációja, a márkakereskedők pedig már el is kezdték kiszórni a készletet a hetesből. Például ez a fehér, 8 kilométert futott bemutatóautó 7,35 helyett most 5,9 millióért elhozható - minden garancia él rá.

A legolcsóbb kiállított, vagy tesztautó, amit találtunk, az egy 1,2-es Fiat Panda: ezt 3,4 helyett már 2,9 millióért el lehet hozni. Ugyanezzel a motorral 500-ast is kínálnak 200 ezerrel többért. Persze, ezek nem családi járgányok, ha ilyet keresel, akkor legalább 3,6 milliót kell kifizetned - ennyibe kerül ugyanis a legolcsóbb, meghirdetet Fiat Tipo. De egy kicsivel többért már egy Opel Astra J-t is kifoghatsz: ennek például 1,6 milliót engedtek az árából, így 5,9 helyett csak 4,3 millió forintba kerül.

Hogy mi? Zsírúj kocsi 60 százalékkal olcsóbban?



Vannak, akik mégnagyobbat szakíthatnak az olcsósított, kiállítási darabokon: ők a nagycsaládosok, akik részesülhetnek a maximum 2,5 millió forintos állami támogatásban. Ugyanis június végén jött egy módosítás a szabályozásba, amely szerint nem csupán a vadiúj, nullikométeres kocsikra jár a kedvezmény, hanem a legfeljebb 2000 kilométert futott, tesztautóként tartott 7 személyeseket is meg lehet belőle venni!

Tehát, nekik a 10-15-20 százalékos árcsökkenés mellett még a 2,5 millió is lejön az új kocsi árából, ami azért már elég súlyos tétel!

A kedvezmények összevonásával tehát nem csak a Dacia Lodgyt éri meg nagyon megvenni, rengeteg más családi verdát is el lehet hozni gyakorlatilag féláron! Mondanunk sem kell, mennyire jó hír ez azoknak, akiknek nincs túl sok pénzük, ellenben ódzkodnak a Daciától, vagy a Fiat Doblótól.

De nekik is megéri figyelgetni a netet, mert ki lehet fogni jó ajánlatokat: például ez a Dobló extrákkal együtt nagyjából 6 millió forint lenne listaáron, a kiállított modellt viszont 2,5-ért el lehet hozni. Bár a kedvezmény maximum a vételár felét fedezheti, de ugye ez egy kiállított darab, amit "jóárasítva" mit ad Isten pont 5 millióért kínálnak eladásra.

Gyakorlatilag 3,5 millió forinttal olcsóbban kapja meg az egyébként nem fapados autót a szerencsés nagycsaládos!

Akit pedig még így sem fogott meg a Dacia vagy a Fiat, annak sem kell csüggednie! Akadnak még komoly áresések: például egy hétszemélyes Ford Connect Tourneot 7,9 millió helyett már 4,4-ért elhozhatnak a nagycsaládosok. Találtunk Volkswagen Caddyt is, ami 7,4 millió forint helyett már 4,3-ért vihető, és a Nissan Evalia is elég jó ajánlatnak tűnik, 7,38 millió helyett csak 3,9-et kérnek érte.

No, de miből?

Hiába zsírúj, hiába sokkal olcsóbb így is csak kevesen engedhetik meg maguknak Magyarországon, hogy pusztán önerőből ugorjanak bele a vásárlásba. Az alacsony kamatkörnyezet miatt azonban most érdemes elgondolkodni a hitelfelvételen. A kereskedőkön kívül több bank is kínál különféle lízingcsomagokat: összességében az a jellemző, hogy minél hosszabb időre veszed fel a kölcsönt, annál alacsonyabb a kamat és a THM. Fontos azonban, hogy az autó vételárának legalább 20 százalékával rendelkezzünk: jellemzően ez az a minimális önerő, amit minden hitelintézet megkövetel az ügyfelektől. Tehát ha mondjuk egy 5 millió forintos autót szeretnénk megvásárolni, akkor mindenképpen rendelkeznünk kell legalább 1 millió forintnyi önerővel.

Természetesen akkor sincs veszve semmi, ha valakinek nincs több millió forintja autóvásárlásra. A bankok kínálatában számtalan szabad felhasználású hitel áll rendelkezésre, amelyek kamata szintén nem magas. Nagy előny, hogy ebben az esetben már a vásárláskor a tulajdonunkká válik a gépjármű, és önerő sem szükséges a vásárláshoz. Emellett nincs kötelező casco sem, és a gépjármű életkora sem számít - lízingeknél a bankok ki szoktak kötni egy maximális életkort, amely felett már nem lehet finanszírozást igényelni a kocsira.

A legjobb személyi kölcsön felkutatásához érdemes a Pénzcentrum kalkulátorát használnod. A szintén 5 millió forintos hitelösszegre és 84 hónapos futamidőre leadott kalkuláció alapján látható a rangsoron, hogy a legjobb ajánlatot jelenleg a CIB Bank nyújtja, itt a THM 8,17% a törlesztőrészlet havonta 77 627 forint. Érdemes lehet még megfontolni a Raiffeisen ajánlatát: személyi kölcsöne 8,70 százalékos THM és 77 807 forintos törlesztőrészlet mellet vehető igénybe. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, futamidő, stb.) keresd fel a Pénzcentrum autóhitel-kalkulátorát.