Több mint 60 ezer fiatal startolt rá az állami ingyenmilliókra: tudnak valamit?

2020-ban hiába tört be Magyarországra is a világjárvány, mégis 3,1 százalékkal többen kötöttek házasságot, mint 2019-ben. Még decemberben is, a korlátozások ellenére is 2,9 százalékkal nőtt a házasságkötések száma. Úgy tűnik, hogy sem a járvány alakulása, sem a korlátozások nem vették el a magyarok kedvét a házasodástól. Ősz elejére a babaváró kölcsönök folyósított összegei is visszatértek a járványt megelőző szintre, bár a december némiképp gyengébb hónap lett, sok folyósítás csúszhatott át a 2021-es évre az évvége, az ünnepek, és a járványügyi intézkedések okán is. Felmerül viszont a kérdés: ha ilyen sok volt idén a házasság, miért esett vissza a babaváró hitelek igénylése? Még az is lehet, hogy ismét egy kivárási időszak kezdődött: hiszen a friss házasok most már előbb a babavárót, a gyermek születése után pedig a felújítási hitelt is igényelhetik. A Pénzcentrum most megvizsgálta, hogyan alakult a babaváró kölcsönök igénylése 2020-ban, és mik azok a támogatások, támogatott hitelek, amelyekre a babaváróval kombinálva is jogosultak a (friss) házasok 2021-ben.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint annak ellenére, hogy 2020-ban a járvány sok jövőbeli tervet húzott keresztül, mégis többen házasodtak meg, mint 2019-ben ebben az időszakban. Egészen pontosan 67 301 pár kötött házasságot, ami 3,1 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Január-márciusban 101, áprilisban 8,9, szeptember-októberben 8,3, decemberben 2,9 százalékkal több, míg május-augusztusban 15, novemberben pedig 14 százalékkal kevesebb frigyet regisztráltak, mint 2019 azonos időszakaiban. Éppen a házasságkötések legnépszerűbb időszakaiban mutatkozott csökkenés, amíg például még decemberben is 2,9 százalékos növekedést mutat a KSH adatbázisa.

Még múlt hónapban azt írtuk: könnyen lehet viszont, hogy a 2020-as év vége házasságokat tekintve visszaesést hoz, a statisztikák ránk cáfoltak. Bár látható, hogy a tavalyi évi házassághullám nem nőtt akkorára, mint 2019-ben, viszont nem szabad elfelejteni, hogy 2019 rekordév volt - és amennyiben nem üt be a járvány, és az az ív folytatódik, ami a házasságokban év elején kezdődött, 2020-ban még sokkal több házasság is köttethetett volna. Azonban még így is megelőzte 2019-et, pedig akkor igazi robbanás következett be, amiben a babaváró hitel bevezetésének is biztosan volt szerepe, más családtámogatások mellett.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb statisztikái szerint a babaváró kölcsönök népszerűségét sem tudta megtörni, maximum visszavetni a járvány: a 2019 júliusában bevezetett konstrukció az első félévben 471,6 milliárdos szerződéses összeget produkált összesen, majd 2020-ban a teljes évben 617,45 milliárd forintot folyósítottak ki a bankok. Az év első felében 315,4 milliárd, a másodikban kevesebb: 302,05 milliárd forintot fizettek ki. Bár decemberben történt némi visszaesés, ez nem meglepő: az év vége nem kedvező időszak a hiteleknek, már csak az ünnepek miatt sem, ráadásul idén a korlátozások is nehezíthették a banki ügyintézést.

Decemberben 44,07 milliárd babaváró támogatást fizettek ki a pénzintézetek, 11,27 százalékkal kevesebben mint novemberben. 2019 decemberéhez viszonyítva pedig 24 százalékos a visszaesés. Tulajdonképpen a babaváró történetében nem fordult elő még ilyen gyenge hónap a járvány első hulláma alatt sem. Valószínűleg a sok hatás együttesen okozta, hogy kevés volt a hitelkihelyezés decemberben: maga a járvány, a korlátozások, az ünnepeknapok miatt lassabb ügyintézés. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a babaváró hitel, ahogy a lakáskölcsönök, hosszabb átfutásúak: 1-2 hónap, mire az igényléstől az ügyfelek eljutnak a kifizetésig.

Így az ősz végi korlátozások és a házasságkötések visszaesése is rásegíthetett, hogy decemberben kevesebb támogatás került folyósításra. Ősszel viszont így is rengeteg babaváró hitelt fizettek ki a bankok a családoknak: összesen 155,1 milliárd forintot. Egészen pontosan 49,25 milliárd forintot novemberben, 52,52 milliárdot októberben és 53,25 milliárd forintot szeptemberben. Bár ezek az összegek elmaradnak a 2019-es év őszétől, ez valószínűleg akkor is így lett volna, ha nincs a járvány, mert 2019 nem csak a házasságkötésekben, hanem babaváró hitelezésben is rekordév volt. Idén hiába volt több házasságkötés, a hitelezés olyan mértékű megugrására nagyon kevés volt az esély, mint 2019 második felében.

A 2020-as visszaesés ugyanis nem csak a járvány következménye: a mostani valójában igen jó eredmény ahhoz képest is, ahogy például a személyi kölcsönök piaca bezuhant a pandémia hatására. Elsősorban azért beszélünk visszaesésről, mert elég nehéz lenne versenyezni a babaváró hitel első és második negyedéves eredményeivel akkor is, ha nem lett volna, és lenne még mindig pandémia. Már a bevezetése előtti hónapokban akkora érdeklődés övezte a konstrukciót, hogy tartósan visszaesett a lakáskölcsönök kihelyezése is. Minden bizonnyal a 2019 júliusában bevezetett konstrukcióra a valaha volt legnagyobb érdeklődés a legelső negyedév hónapjaiban volt, amelyet a jövőben aligha tudja megugrani majd a havi folyósítások összege. Valószínű, hogy a bevezetést követő három hónapos "hajrát" ezért tavaly akkor sem szárnyalta volna túl egyik hónap sem, ha nincs a járvány.

Jobb az óvatosság

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a bankrendszer és a fogyasztók biztonsága érdekében változatlanul alapvetően kockázatosnak, a felelős hitelezői magatartással ellentétesnek tartja azon lakossági jelzáloghiteleket, amelyeknél az ügyfél önerejét az általa felvett személyi kölcsönnel biztosítja - olvasható a jegybank által a napokban kibővített (eredetileg 2019 júniusában megfogalmazott), s a hitelintézeteknek címzett vezetői körlevelében.

A babaváró kölcsön népszerűségének egyik fő oka, hogy így azok is, akik nem tudták megteremteni az önerőt egy lakáshitel felvételéhez, most a támogatást ajánlják fel önerőként és mellé kölcsönt vesznek fel. Bár a babaváró hitel az MNB körlevele szerint nem jelent olyan kockázatot, mint egy személyi kölcsön, így - az adósságfék-szabályokban foglaltakkal összhangban -

a hitelintézetek a babaváró hitelek összegének 75 százalékát beszámíthatják önerőként a lakáshitel-kérelmek esetében.

Az MNB a Családi Otthonteremtési Kedvezményekhez kötődő egyszeri, a gyermekek után járó és vissza nem térítendő kedvezményekről, illetve a nagycsaládosok gépjármű-szerzési kedvezményéről is azt írja, hogy ezek sem növelik az ügyfelekkel kapcsolatos kockázatokat. Így ezek teljes összegét is figyelembe vehetik önerőként a bankok.

A jegybank szerint viszont jellemzően kockázatosak azok a lakáshitelek, amelyeknél az önerőt az ügyfél személyi kölcsöne adja, és a babaváró hitel sem jelzálogkölcsön, alapvetően szabad felhasználású. Amennyiben nem teljesülnek a vállalt feltételek, akkor az össze nem alakul át támogatássá, vissza kell fizetni. Hogyha ezzel nem kalkulál a pár, aki önerőként használja a babaváró hitelt, könnyen túlzottan eladósodhat, amikor a lakáshitelt és a babaváró hitelt el kell kezdenie egyszerre törleszteni. Ezért

javasuljuk alapos megfontolásra, hogy a babaváró kölcsönt önerőként használjuk-e, és ezzel milyen kockázatot vállalunk.

Akár 33 milliót is adhat az állam három gyermek után

Folyamatosan bővül a családtámogatások köre, amelyeket a szülők a születendő, vagy már meglévő gyermekeik után vehetnek igénybe. Az idei évben kerül t bevezetésre például a felújítási támogatás, és februártól elérhető a mellé igényelhető hitel is, amelyet kisgyermekes családok vehetnek igénybe. A konstrukciót már most hatalmas az érdeklődés övezi. Első körben öt hazai bank kínálatába került be a támogatott otthonfelújítási hitel, és bár a jogosultsági feltételeket kormányrendelet rögzíti, az egyes bankok hitelbírálata mégis eltér némileg egymástól, ezért hitelfelvétel előtt érdemes utánanézni, melyik bank ajánlata a legkedvezőbb:

Az otthonfelújítási hitelen túl is rengeteg "régi, jólbevált" lehetőséggel élhetnek a szülők, párok: kihasználhatják a csokot, a jelzáloghitel-elengedést, az autótámogatást, diákhitel-elengedést, a babaváró kölcsönt, vagy az új lakások áfa-visszaigénylését. Azok a párok, akik okosan használják ki ezeket a lehetőségeket - kombinálják a támogatásokat - rengeteg pénzhez juthatnak így, és nem feltétlenül csak otthonteremtéshez. Egy átlagnál magasabb értékű, 50 milliós lakásra és három gyermeket vállaló házaspár számára

a fiatal házaspárok 10 millió forintkamatmentes babaváró hitel felvételére jogosultak 2019. július 1-je óta, és a fennálló tartozás egészét elengedi a kormány a harmadik újonnan születendő gyermek után (mivel időközben a szülések után 3 évre felfüggesztik a törlesztést, a legjobb esetben akár 10 millió forintot is elengedhetnek),

felvételére jogosultak 2019. július 1-je óta, és a fennálló tartozás egészét elengedi a kormány a harmadik újonnan születendő gyermek után (mivel időközben a szülések után 3 évre felfüggesztik a törlesztést, a legjobb esetben akár 10 millió forintot is elengedhetnek), az új építésű ingatlanra 10 millió forint vissza nem térítendő CSOK vehető fel (ez igaz egyébként falusi CSOK esetén a kistelepülési használt ingatlanokra is) három gyermek után,



bármely felvett jelzáloghitelből (akár a CSOK-hitelből) 5 millió forintot enged el a kormány a harmadik gyermek után (1 milliót a második + 4 milliót a harmadik gyermek estén)

a legújabb elemként egy nettó 50 milliós lakás esetében ehhez 2,5 millió forintnyi áfa-visszaigénylés jön hozzá 2021. január 1-jétől,

2021. január 1-jétől a kisgyermeket nevelők igényelhetik a felújítási támogatást és február elsejétől a 3%-os támogatott hitelt is 6 millió forint erejéig, melynek maximum a fele a felújítás befejeztével támogatás formájában betörlesztésre kerülhet.



Mindezt a vissza nem térítendő támogatást ki lehet egészíteni 3 gyermek vállalása esetén egy 15 millió forintos "CSOK-hitellel" (2019. július 1-je óta egyébként használt ingatlan vásárlására is), amelynek a maximális kamata 3%.

Mindez tehát akár 30 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 15 millió forint kedvezményes hitelt jelent abban az esetben, ha sorozatban (legfeljebb 3 év "szünetekkel") érkezik három új gyermek.

Fontos kiemelni, hogy a különféle támogatások kombinációinak bemutatásának célja semmiképp sem az, hogy túlzott kockázatvállalásra ösztönözzük olvasónkat! Ha bizonytalanság övezi a három gyermek vállalását, akkor a fenti támogatási formák közül csak egyikkel-másikkal érdemes élni, élethelyzettől, anyagi lehetőségektől és család(alapítás)i céloktól függően. Több lehetőség akkor is igénybe vehető utólag és menet közben, ha a harmadik gyermek a másik kettő után nem tervezett módon érkezik.

Egy vagy két gyermek esetén is sok millió járhat

Azok számára, akik egy vagy két gyermeket szeretnének vállalni, szintén rengeteg lehetőség adódik. A két gyermeket vállalók új építésű ingatlan építésére vagy vásárlására, illetve kistelepülésen lévő használt ingatlan vásárlására (felerészben) és bővítésére/korszerűsítésre (felerészben) felvehetik a 2,6 milliós CSOK-ot(normál vagy falusi) + az új felújítási hitelt és támogatást.

Felvehetik a szintén akár 10 milliós kamatmentes babaváró hitelt, amely részben, legfeljebb 3 millió forint értékben támogatássá alakulhat, amennyiben a két gyermek szorosan egymás után érkezik (ugyanis minden gyermek érkezésekor három évre felfüggesztik a törlesztést, két új gyermek után az aktuális tartozás 30%-át elengedve), a maradék legalább 7 millió hitel marad.

A meglévő, időközben felvett lakáshitelből (ez lehet pl. a hamarosan említendő "CSOK-hitel" is) a második gyermek érkezésekor 1 millió forint elengedést lehet igényelni, és új elemként igénybe vehetik nettó 50 milliós új lakás esetén a 2,5 milliós áfa-visszatérítést, ha igénybe vették a CSOK-ot is. Mindehhez már az elején felvehető maximum 10 millió forintos kamattámogatott, legfeljebb 3%-os kamatozású lakáshitel ("CSOK-hitel") is,

összesen tehát 9,1+17 millió forintot kaphatnak a két gyermeket vállalók, amennyiben a babaváró hitel 30%-ban alakul át támogatássá.

És ebben még nincs benne a nő aktuális diákhitel-tartozása felének elengedése, amely a második gyermek születésével igényelhető.

Az egy gyermeket vállalók új építésű ingatlan építésére vagy vásárlására, illetve a kistelepülésen lévő használt ingatlan vásárlására (felerészben) és bővítésére/korszerűsítésre (felerészben) felvehetik a 600 ezer forintos CSOK-ot (normál vagy falusi). Felvehetik a szintén akár 10 milliós kamatmentes babaváró hitelt, amely az új gyermek 5 éven belüli érkezése esetén a futamidő végig kamatmentes marad, és új elemként igénybe vehetik nettó 50 milliós új lakás esetén a 2,5 milliós áfa-visszatérítést, ha igénybe vették a CSOK-ot is. Összesen tehát 3,1+10 millió forintot kaphatnak az egy gyermeket vállalók. Amit idén már kiegészíthetnek az otthonfelújítási támogatással + kölcsönnel.

