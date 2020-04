Száz éve nem látott válság tombol: ezeket a hiteleket most jobb elkerülni!

A mai bizonytalan környezetben is vannak olyanok, akiknek a megélhetése biztonságban van, pénzügyei rendezettek, sőt, a hitelek iránt még manapság is van kereslet. A jelenlegi történelmi mértékű gazdasági válság során azonban háromszor is meg kell gondolnunk, hogy melyik hiteltípust választják azok, akik így a felvétel mellett döntenek. A babaváró most is a legjobb megoldás, de csak akkor, ha jogosultak vagyunk rá. Ha nem, akkor megmutatjuk, mit érdemes felvenni helyette - persze csak akkor, ha nagyon muszáj, és az egzisztenciánk biztosított.

Nem mindennapi időket élünk - a koronavírus és az azt követő gazdasági válság olyan hirtelenséggel robbant be az életünkbe, amelyre nem voltunk felkészülve. A válság és a korlátozások a mindennapi életünket, és azon belül a pénzügyeinket is erőteljesen befolyásolják. Tömegesen veszítik el munkájukat az emberek, közülük sokaknak nehézséget jelent majd a mindennapi megélhetés is. A hiteltörlesztési moratórium ugyan rengeteg embernek segít, a hiteleknél a tömeges nemfizetés kockázata így nem áll fenn, a mindennapi kiadásaikat viszont ettől még nem fogják tudni fizetni.

Vannak azonban sokan - szerencsére a többség -, akiknek nem esik ki a jövedelme, a megélhetése így biztos lábakon áll. Ők azok, akik stabil keresletet biztosítanak majd a hitelpiacon is. Ők bizonyos szempontból még jól is jártak, hiszen a koronavírus miatt meghozott kormányzati intézkedések vissza nem térő alkalmat jelentenek számukra, hogy a pénzügyi helyzetükön javítsanak.

Történt azonban a kormány élénkítő lépéseivel ellentétes hatású dolog is, ez pedig az MNB kamatemelése. A jegybanknak a makrogazdasági folyamatok miatt volt szüksége az irányadó kamatláb megemelésére, erre pedig azonnal reagáltak a bankközi kamatok is - magyarra lefordítva ez annyit jelent, hogy a buborhoz kötött változó kamatozású lakáshitelek kamatai nőttek, vagy nőni fognak. A moratórium alatt levő hiteleket ez nem érinti, az újak árazásában viszont visszaköszönhet.

Az alábbi cikkben azt vesszük sorra, hogy a jelenlegi - túlzás nélkül soha nem látott helyzetben - milyen hitelt érdemes felvennünk, hogy a gazdasági környezet kockázatait mérsékeljük, kihasználjuk a kormányzati élénkítő intézkedések hitelpiacra gyakorolt hatását, és egyben kikerüljük az MNB kamatemelése következtében felmerülő többletköltségeket. Nézzük sorra a hiteltípusokat, kezdve a legjobb választással.

A babaváró hitel

A babaváró hitel továbbra is kihagyhatatlan azoknak, akik jogosultak rá. A kamatkockázatnak nem vagyunk kitéve, hiszen számunkra ez a hitelforma kamatmentes (5 évig legalábbis biztosan). További nagy előnye, hogy a törlesztőrészlet 50 ezer forintban maximált, 10 millió forintos hitelnél pedig ezt sem éri el, két főre nézve így aztán fejenként kb. 22 ezer forintot kell kigazdálkodnunk havonta. Ez még akkor sem olyan megterhelő, mint egy ehhez hasonló hitel, ha esetleg rosszabbra fordulna a sorsunk, és részmunkaidőre, fizetés nélküli szabadságra küldenek minket, vagy ideiglenesen állást veszítünk.

A pénzügyi tudatosság minden körülmények között nagyon fontos, de a babaváró hitellel a jelenlegi bizonytalan környezetben is érdemes élni, mert a konstrukció csupán limitált ideig elérhető. Hátránya, hogy amennyiben nem tervezünk gyereket, akkor 5 év után már költséges lehet számunkra ez a termék (bár még így is versenyképes), ha pedig nem vagyunk házasok, akkor nem vagyunk rá jogosultak.

Az sem mindegy, melyik bankot választjuk, mert bár kamat sehol nincs, a THM mértéke már nem egyenlő - bár általánosan igaz, hogy minden pénzintézetnél fél százalék körül mozog. A folyósításban viszont lehetnek különbségek, így gondosan válasszuk meg a bankot, akinél igényeljük. Az egyes pénzintézetek babaváró hiteleit a Pénzcentrum kalkulátorában is összehasonlíthatod.

Személyi hitel

Az elmúlt évek slágerterméke a személyi hitel, és a jelenlegi környezetben, amikor a kormány maximálta a fogyasztási hitelek kamatait 5 százalékban, a személyi hitel még ennél is jobban megéri- ráadásul az összes vizsgált hitelnél gyorsabb és egyszerűbb a folyósítása. Itt viszont már figyeljünk arra, hogy amennyiben nagy összegben igényeljük, a rövid maximális futamidő mellett magasabb lesz a törlesztő - ezt pedig nehezebb lesz kigazdálkodni egy nem várt esemény után.

Arra is nagyon figyeljünk, hogy az 5 százalékos THM ugyan nagyon kedvező, de az év végén a kedvezmény megszűnik, így a törlesztőnk hirtelen meg fog ugrani. Ezért ne dőljünk be az 5%-os egységes THM-plafonnak, igenis nézzük meg, hogy az egyes termékeknél mekkora az eredeti THM. Ezt a Pénzcentrum kalkulátorában is megtehetjük.

Összegezve: a személyi hitel jelenleg kockázatosabb, mint a babaváró, így ha jogosultak vagyunk rá, mindenképp az előbbit válasszuk. A személyi hitel továbbra is jó megoldás, és a szabályozás miatt most jobban is megéri, mint máskor, de csak akkor éljünk vele, ha feltétlenül szükséges kiadásaink vannak, és biztosnak látjuk a fizetőképességünket - a felvett összeg pedig legyen a lehető legkisebb.

Lakáshitel

A jelenleg csökkenő lakásárakat látva jó ötletnek tűnik, hogy most vegyünk fel lakáshitelt, és sokan félhetnek a további kamatemelkedéstől is, ezért inkább most nyúlnának fix kamatozású hitelért. Az utóbbitól nem feltétlenül kell tartani: a jelenlegi kamatemelés magyar specifikum, a világban szinte sehol nem volt erre szüksége a jegybankoknak, és hosszú távon azt gondolhatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank újra az alacsony kamatok pályájára áll majd.

Az alacsony lakásárak valóban vonzónak tűnnek, de ne feledjük - a lakáspiac nem reagál a gazdasági fejleményekre egyik percről a másikra. Ha kellően élelmesek vagyunk, a jelenlegi árcsökkenésre akkor is lecsaphatunk, ha már a válság kilábalási szakaszába értünk.

Ha csak nincs teljesen biztonságban a megélhetésünk, akkor érdemes a lakásvásárlást elhalasztani, de ha mindenképp most akarunk lakáshitelt felvenni, járjunk el körültekintően. Mivel a gazdasági környezet változását ma lehetetlen megjósolni, így felelős pénzügyi portálként nem merünk tanácsot adni arra nézve, hogy változó vagy fix kamatozású hitelt vegyünk-e fel.

Szabad felhasználású jelzáloghitel

A szabad felhasználású jelzáloghitel már a koronavírus előtt is gyakorlatilag kiveszett a piacról, a kereslet elhanyagolható volt iránti. Ez nem meglepő, hiszen a személyi hitel felvételekor nem kellett jelzáloggal terhelnünk az ingatlanunkat, a folyósítás sokkal gyorsabb volt, és bár olcsóbb termék a szabad felhasználású jelzáloghitel, kis összegnél a kamatkülönbség annyira nem érvényesül. Ma pedig, amikor a személyi hitel nagyjából a szabad felhasználású jelzáloghitellel azonos kamattal vehető fel, nem is nagyon kérdés, hogy melyiket érdemesebb inkább választani.

Ne halmozzuk az élvezeteket!

Hitelfelvétellel manapság csak akkor éljünk, ha erre feltétlenül szükségünk van, vagy ha a megélhetésünk teljesen stabil a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben (mert mondjuk kiskereskedelemben, gyógyszertárban dolgozunk, vagy a kórház infektológiai osztályát vezetjük főorvosként). Ha így járunk el, akkor is felejtsük el azt a gyakorlatot, ami a válság előtt jellemző volt: ne vegyünk fel több hitelt egyszerre. Fontos tudni, hogy a folyószámlahitel vagy a hitelkártya-tartozás ugyanúgy hitelnek minősül. Ha 5-600 ezer forinttal tartozunk a banknak, akkor lehetőleg ne most akarjunk 15 millió forintos lakáshitelt felvenni.

