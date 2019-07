Lassan luxus lesz az utazás: nem csak a zsebtolvajok fosztanak ki nyaralás alatt

Ezek voltak 2019. 30. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb hírei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre vagy a képes ajánlókra.

Ők lehetnek a munkaerőhiány nagy nyertesei: nem is sejtik, hogy nyeregben vannak

Nemzetközi viszonylatban Magyarországon kiugróan alacsony a kisgyermekes anyák munkavállalása, nemcsak az OECD-átlaghoz, hanem a szomszédos országok átlagához képest is. Dániában a legmagasabb ez az arány, meghaladja a 80 százalékot, de Svédország, Szlovénia, Hollandia és Ausztria is szorosan követi a dánokat. Ladics Viktória a HR Partner Consulting vezetője, maga is három gyermek édesanyja arról nyilatkozott a Pénzcentrumnak, milyen érvek szólnak a kisgyermekes anyák munkavállalása ellen, illetve mellett, milyen kihívásokkal szembesülhet, aki a munka mellett dönt, miben lehet az anyák segítségére a munkahely, és hogy hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt a karrierben és a gyermeknevelésben.

Gondoltad volna? Ennyit keres egy árukiszállító az Auchan-nál

A munkaerő szempontjából egyetlen hazai cég sincs könnyű helyzetben, az Auchan üzleteiből például az állomány 7 százaléka hiányzik. Ám ahelyett, hogy beszállna kiskereskedelmi szektorban dúló licitháborúba, inkább a meglévő dogozók megtartására koncentrál, HR szempontból hosszú távon ezt tartják a cég legfontosabb feladatának. A Pénzcentrum HRcentrum rovatának kérdéseire Széll Hajnalka, az Auchan Magyarország Kft. HR-igazgatója válaszolt, aki azt is elárulta, több millió forintot fektetnek saját munkavállalóikba: egy náluk dolgozó pénztár hostess jelentkezhet akár központi asszisztensi pozícióra, de szakmát is tanulhat, lehet pék, karbantartó, biztonsági őr vagy targoncás. A bérekkel kapcsolatban pedig elárulta, mennyit keresnek az árukiszállítók.

Ez az igazi nyugdíjkatasztrófa: a magyaroknak ijesztően kevés év jut

A legkorábbi adat 1970-ből származik, amikor a nők még 12,2 évet, a férfiak 9,3 évek töltöttek átlagosan nyugdíjban. Azóta ez az adat sokat javult, 2016-ra a nők már 9,7 évvel, a férfiak 6,3 évvel töltöttek többet nyugdíjban. Viszont a változás nem egyenletes növekedést mutat: a statisztika szerint a legjobb év 2004 volt, amikor még a férfiak 17,3 évig, a nők 24,4 évig élvezhették a nyugdíjat. A folyamatos emelkedés 2002-2004-ig tartott kisebb visszaesésekkel, viszont azóta kis mértékben folyamatos csökkenést mutat.

Ezekben a szakmákban kezdőként is 500 ezer forint felett kereshetsz: tömegeket keresnek

Magyaországon idén mérnökinformatikus, gépészmérnök, illetve programtervező informatika alapszakra vették föl a legtöbb felsőoktatásba jelentkezőt. De ugyancsak sok diák jutott be óvodapedagógus vagy anglisztika képzésre is. A TOP 10 alapszak között azonban ami a jövőbeni kilátásokat illeti, óriási a különbség. Hiszen míg egy végzett villamosmérnök vagy egy gazdaságinformatikus 567 vagy 526 ezer forintot vihet haza átlagosan pályakezdőként, addig egy anglisztia szakos 259 895-öt, egy óvodapedagógus pedig alig több mint 200 000 forintot, ennek ellenére utóbbi kettő szak népszerűsége is töretlen.

Tovább gyűrűzik az őssejtkrízis: életmentő szolgáltatás vagy átverés?

Magyarországon jelenleg 17 éve van lehetősége a szülőknek eltároltatni gyermekük őssejtmintáit magán sejtbankokban, ez idő alatt pedig számos fordulat történt: számos orvos vonta kétségbe a saját őssejt tárolásának hasznát, fejlődött és szélesedett az őssejtek felhasználási köre, valamint néhány esetben az ügyfelek kellemetlen tapasztalatokat szerezhettek a szolgáltatókkal. Az elmúlt hetek eseményei - hogy a Cryo-Save magyar ügyfelei továbbra sem tudják elérni az őssejtek tárolásával foglalkozó vállalatot, amely a szülők értesítése nélkül szállította át nem olyan régen a gyermekek őssejtmintáit Varsóba - hatalmas port kavart a hazai őssejtbankok körül. Mekkora jelentősége van hazánkban ezeknek az őssejtbankoknak? Mennyibe kerülnek a szolgáltatások? Hol tart az őssejtekkel kapcsolatos kutatás?

Itt a nagy betörés-térkép: ezek a legveszélyesebb megyék, kerületek

Sok szempontot veszünk figyelembe, ha új otthont választunk: milyen közel van a bolt, a tömegközlekedés, az iskola, lehet-e rendesen parkolni. Ugyanakkor sokan nem néznek utána egy másik, különösen fontos tényezőnek: a környékbeli bűnözési mutatóknak. Pedig ezt igen egyszerű megtenni, hiszen a rendőrség rendre térképre teszi a statisztikákat! Most azt néztük meg, hol történt a legkevesebb betörés az első félévében.

Messzire kerüld el ezeket a helyeket a strandon: az egészséged múlhat rajta

Kevés dolog tudja jobban tönkretenni a nyaralást, mint egy gyomorrontás, vagy hasmenés. Ezért érdemes jól megválasztani azokat a helyeket, ahol az üdülés alatt ebédelni-vacsorázni tervezünk. a nyaralás alatt. A nyári hőségben könnyebb is romlott ételbe vagy italba belefutni, és a vendéglátóhelyek túlterheltsége miatt a hibák is gyakoribbak strandszezonban. Ezt mutatják az élelmiszerbiztonsági ellenőrzések is. A Pénzcentrum összegyűjtötte, melyek azok a veszélyes helyek, amelyeket érdemes kerülni.

Lassan luxus lesz a belföldi utazás: őrület, mennyit drágult egy év alatt

A KSH szerint a belföldi nyaralások ára 8 százalékkal drágult egy év alatt, ennek ellenére egy felmérés szerint a tavalyi 59-ről 64 százalékra növekedett a nyaralást tervező magyarok száma. Az idei nyaralásra átlagosan 9 napot szánnának a válaszadók, amely egy nappal hosszabb, mint az elmúlt két évben volt.

Még mindig a belföldi úti célok a legnépszerűbbek, a megkérdezettek 73 százaléka ilyen útra is elmegy, közel egyharmaduk a Balatont választja. Az idei nyaralásra a tavalyinál kicsit többet, átlagosan 169 ezer forintot szánnak a megkérdezettek, Cafeteria-juttatásából 22 százalék fizet nyaralásakor

Ezek a legveszélyesebb balatoni települések: így rámolnak ki pillanatok alatt

Nyaralás alatt az ember hajlamos kicsit lazábbra venni a dolgokat, megfeledkezni arról, hogy szinte bármikor áldozattá válhat. Ezt pedig a tolvajok rendre ki is használják. A rendőrségi tapasztalatok szerint első körben az idősebbeket nézik ki maguknak a bűnözők, mert ők még az átlagnál is óvatlanabbak a nyaraláson.

Adria vs. Balaton: kiszámoltuk, melyik éri meg jobban

Egyre többeknek telik pihenésre: idén a magyarok 64 százaléka megy nyaralni, a tavalyi évben ez a szám 5 százalékkal kevesebb volt - derül ki a Budapest Bank megbízásából, már hatodik éve készített kutatásból. Még mindig a belföldi úti célok a legnépszerűbbek, a megkérdezettek 73 százaléka ilyen útra is elmegy, a Balatont a belföldi nyaralók 32 százaléka választja, de a nyaralásra szánt összeg egyre nagyobb részét költjük el kunában, azaz horvát szomszédunknál.

Ledobták az akcióbombát a bankok: ilyen alacsony kamatok még sosem voltak

Sok tízezer forintot bukhat már kis összegű személyi hiteleknél az, aki rosszul választ bankot. A kamatok között jelentős különbségek vannak pénzintézetenként, ráadásul a bankok időközönként még jobban lenyomják a kamatot különböző kamatkedvezményekkel. Az minden bankra igaz, hogy a magasabb jövedelemmel és a magasabb hitelösszeggel csökken a kamat, különböző bankok egyéb kedvezményeket is adnak.

Tízezreket kaszálhatsz 2019-ben ezekkel a kártyákkal: csak jó kell használnod

Ne hagyjuk a földön az ajándékpénzt! Ma már szinte minden hitelkártya valamilyen kedvezményt nyújt a felhasználónak: pontgyűjtés, forint visszatérítés a vásárlások után, kedvezményes vásárlás vagy akár ezek együtt is járhatnak a kártyával. Költéseink után a legtöbb bank jóváír 1-5 százalékot a vásárlások összegből, de utazásra felhasználható pontokat is gyűjthetünk, vagy kaphatunk kedvezményeket a kedvenc üzletünkben. Egyes plasztikokkal így akár több tízezer forintot is megspórolhatunk, amiből kijön például az összes kártyával járó banki költség is.

A kis plasztik kártya hatalmas galibát okozhat, ha nem vagyunk elég óvatosak. Jelentős adósságot, rosszabb esetben a KHR negatív adóslistáját is eredményezheti, ha nem vagyunk elég körültekintőek és hibázunk a használatakor. A Pénzcentrum összeszedte, mire kell feltétlenül odafigyelni, ha el akarjuk kerülni a legnagyobb hibákat és nem akarunk egy vagyont fizetni a ballépésért.

Hitelesek, figyelem! Milliókat spórolhatsz ezzel a trükkel, és semmibe sem kerül

Sokan nem is tudják, hogy a zsebükben levő párszázezer forint a sokszorosát éri a saját értékének abban az esetben, ha hitele van. Ha ugyanis előtörlesztünk, akkor az előtörlesztés összegét többszörösen meghaladó pénzt - már egy kisebb összegű hitelnél is milliós tételeket - spórolhatunk ekkor. Ennek oka az előtörlesztés működésében keresendő.