Hitelesek, figyelem! Milliókat spórolhatsz ezzel a trükkel, és semmibe sem kerül

Sokan nem is tudják, hogy a zsebükben levő párszázezer forint a sokszorosát éri a saját értékének abban az esetben, ha hitele van. Ha ugyanis előtörlesztünk, akkor az előtörlesztés összegét többszörösen meghaladó pénzt - már egy kisebb összegű hitelnél is milliós tételeket - spórolhatunk ekkor. Ennek oka az előtörlesztés működésében keresendő - ezt magyarázzuk el az alábbiakban.

Gyakori dilemma a hiteleseknek, hogy újonnan felszabaduló forrásaikat előtörlesztésre fordítsák, vagy egyéb megtakarításba kezdjenek. Mi most nem ezt a dilemmát akarjuk feloldani, amelyet alapvetően minden esetben az adott személy helyzete határoz meg. Általánosságban érvényes azonban, hogy mindig érdemes aszerint dönteni, hogy az adott megtakarítással vagy az előtörlesztéssel járunk-e jobban. Ezt viszonylag egyszerű kiszámolni.

Ahogy azt mondtuk, mi most nem ezt fogjuk bemutatni, hanem az előtörlesztés mikéntjét mutatjuk be. Bár nagyon sokan élnek az előtörlesztéssel, gyakran nem értik, hogy lehetséges az, hogy az előtörlesztéskor nem azok a számok jönnek ki, amiket ők vártak - sem a törlesztőben, sem a visszafizetett összegben. És itt érdemes megállni egy picit.

A hitelkalkulátorok (mint amilyen a miénk is) elterjedésével egyre nagyobb szerepet kap a visszafizetendő összeg fiktív fogalma. Hogy mi is az? Nem, nem a tőketartozás, hanem a tőketartozás és a kamatköltségek együttes összege. Ennek mértékét azonban a tőketörlesztéssel visszafizetett összeggel ellentétben soha nem lehet előre megmondani, hiszen

a kamat mértéke is változhat,

de a futamidő előtt is visszafizethetjük a tartozásunkat.

Mindezek pedig azt jelentik, hogy ebben az esetben nem annyi lesz a teljes visszafizetendő összeg, mint ahogy azt előre kalkuláltuk. Mert hogy is számoljuk ezt ki? Megnézzük a hitelösszeget, a kamatot, a futamidőt, és a részletfüggvény segítségével megkapjuk a törlesztőt - ezt utána megszorozzuk a hónapok számával, és kijön, hogy a tőketartozással és a kamatköltségekkel együtt mennyi pénzt fizetünk a banknak. Ez azonban csak akkor válik valós számmá, ha a törlesztés a teljes futamidő alatt ugyanakkora kamattal történik, és a tőketartozás lineárisan csökken. És ez a szám rendszerint sokkal-sokkal nagyobb, mint maga a tőketartozás.

A kérdés csak az, hogy mi történik akkor, ha előtörlesztünk?

Meglepő lehet, de az előtörlesztés során nem csak annyit teszünk, hogy előbb fizetjük vissza az amúgy is visszafizetendő összegünket, hanem a kamatköltségeken is hatalmasakat spórolunk. Magyarul ha előtörlesztünk, akkor összességében kevesebb pénzt fizetünk vissza a banknak. Ez azért van így, mert a bank a kamat mértékét az aktuális tőketartozás és futamidő függvényében állapítja meg - ezért van az, hogy alacsonyabb futamidővel bár magasabb a törlesztőnk, mégis összességében sokkal kevesebbet nyer rajtunk a bank, és ennek tudható be az is, hogy az előtörlesztéssel a kamatköltségeken is spórolunk.

Nézzünk egy számszerű példát

De mennyire jelentős ez a gyakorlatban. Hogy ne csak a levegőbe beszéljünk, hoztunk pár példát a Pénzcentrum kalkulátorából. 5 millió forintos személyi hiteleket néztünk meg 60 hónapos futamidővel:

Mint ahogy az látható, a fenti ajánlatok mindegyikénél legalább egymillió forinttal többet fizetünk vissza a teljes futamidő alatt, mint felvettünk. Tegyük fel, hogy 500 ezer forintunk rendelkezésre áll már az első hónapban, és ezt előtörlesztésre fordítjuk. Ha úgy kalkulálunk, hogy akkor a fenti "teljes visszafizetendő" sorból vonjuk le azt a félmilliót, nagy hibát követünk el. Nézzük meg, hogy működik az előtörlesztés.

Számoljunk a fenti hitelek átlagkamatával: ez 9,61 százalék. Tegyük fel, hogy a felvett ötmillió után már az első hónapban rendelkezésre áll 500 ezer forint, amit azonnal betörlesztünk. Ilyenkor az történik, hogy a fennálló tőketartozásunk csökken, azaz ilyenkor már csak 4,5 millió forintot kell kamatostól visszafizetni. Ha sem a kamat, sem a futamidő nem változik, akkor a teljes visszafizetendő összegünk 5 millió 684 ezer forint lesz (a törlesztőnk pedig 94 743 forint). Ez szemmel láthatóan sokkal alacsonyabb, mint a fenti ajánlatok esetén - azaz összességében több százezret spóroltunk azzal, hogy előtörlesztettük a hiteltartozás 10 százalékának megfelelő összeget.

Menjünk tovább, tegyük fel, hogy egy év után ismét van 500 ezrünk, és azt ismét betörlesztjük. A tőketartozásunk ekkor 3,76 millióról 3,26-ra csökken, az új törlesztőnk pedig 82 161 forint lesz. Összesen pedig 5 millió 68 ezer forintot fizettünk vissza

azaz mindössze 68 ezer forint volt egy-másfél millió forint helyett a kamatköltségünk úgy, hogy a hitelt a teljes futamidő alatt fizettük változatlan kamattal.

Mindez tehát egyértelművé teszi, hogy ha van lehetőségünk előtörlesztésre, akkor bizony érdemes azzal élni. Nem varázslat azonban ez, hiszen a hiteltörlesztés örökérvényű szabálya: minél több pénzzel tartozunk a banknak minél hosszabb ideig, annál többet fogunk kamatokra fizetni.