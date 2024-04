Babaváró hitel 2024: mennyi a babaváró támogatás összege, mik a feltételei?

A fiatal házasok jelentős részét érintik a babaváró hitel, azaz a babaváró támogatás összegét és feltételeit érintő változások, hiszen nem csak a babaváró hitel feltételek, hanem a babaváró hitel 2024 évi keretösszege is módosult. Járjunk utána, mit mond a babaváró hitel kalkulátor, hogyan változtak a babaváró hitel feltételei 2024 évében, a babaváró hitel mennyi idő alatt kerül folyósításra, és hogy a babaváró hitel hány évre szól, ha igénybe veszik azt a feltételeknek megfelelő házaspárok!

Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a babaváró hitel 2024 évi szabályairól: tudd meg, mik az új babaváró hitel feltételek 2024 évében, hogyan változnak a babaváró hitel feltételei 2024 során, azaz hogyan számol a babaváró hitel kalkulátor! Amellett, hogy megtudhatod, a babaváró hitel ki igényelheti, és hogy a babaváró hitel mennyi jövedelem kell, azt is eláruljuk, hogy babaváró hitel mi történik ha nem születik gyerek, azaz mennyi a babaváró hitel büntetőkamat, ha nem teljesülnek a babaváró hitel feltételek. Nézzük, mik a babaváró támogatás feltételei, a babaváró hitel hol érdemes megigényelni (pl. babaváró hitel OTP, K&H babaváró támogatás stb.) és a babaváró hitel mennyi idő alatt kerül folyósításra, mi mindent érdemes tudnunk a babaváró támogatás törlesztése kapcsán!

Babaváró támogatás fiatal házasoknak

Az egyik legnépszerűbb családtámogató hitel 2024 évében is változatlanul a babaváró támogatás fiatal házasoknak, azaz a babaváró hitel, ami egy államilag garantált, szabad felhasználású, kamattámogatott hiteltípus, egy jelzálogfedezet nélküli kamatmentes kölcsön. A babaváró támogatás feltételei között a legfontosabb tudnivaló, hogy azok a házaspárok igényelhetik meg ezt a kamattámogatott hitelt, akik vállalják, hogy a babaváró hitel felvételét követő 5 éven belül gyermeket vállalnak.

A babaváró hitel feltételek megszabják, hogy amennyiben megérkezik az 5 éves határidőn belül a szerződésben vállalt gyermek, a családnak a babaváró hitel futamidejének végéig jár a kamatmentesség, ellenkező esetben viszont a kamattámogatott babaváró hitel klasszikus értelemben vett személyi kölcsönné alakul át, a kamattámogatást pedig vissza kell fizetni, legkésőbb a határidő lejártát követő 120 napon belül.

Mi a babaváró támogatás lényege?

A babaváró támogatás feltételei a CSOK-kal szemben nem szabják meg, hogy a hitelt igénybe vevő párnak hány gyermeket kell vállalnia (a CSOK esetében megszokhattuk, hogy 1, 2 vagy 3 gyermek vállalására előre alá kell írni a szerződést), azaz a babaváró hitel feltételei 2024 évében változatlanul már egy gyermek vállalása esetén is teljesítettnek minősülnek. A babaváró támogatás fiatal házasoknak azért különleges, mert:

míg az 1. megszületett gyermek biztosítja a kamatmentességet, a 2. gyermek születése esetén a fennálló babaváró hitel tartozás 30%-át engedik el, egy 3. baba születése esetén pedig teljes egészében elengedik a maradék tartozást;

a babaváró hitel törlesztése során az első két gyermek születése esetén 3-3 évre felfüggeszthetjük a babaváró támogatás visszafizetését, viszont a babaváró hitel futamideje ennyivel meg is hosszabbodik.

A babaváró hitel 2024 évében változatlanul egy szabad felhasználású hiteltípus (pl. elkölthetjük lakásfelújításra, autóvásárlásra vagy be is fektethetjük), azonban a babaváró támogatás feltételei rögzítik a jelzáloghitel felvétel speciális esetével kapcsolatos kitételeket. A babaváró hitel ingatlanvásárláshoz az MNB előírásai szerint legfeljebb 75%-ban számítható be önerőként, amennyiben az ingatlanvásárlást megelőző 90 napon belül vettük fel a babaváró hitelt – a határidő leteltével 100% felhasználható erre a célra is.

Babaváró hitel 2024: mennyi a babaváró támogatás összege?

Friss változás a babaváró hitel 2024 évi igénylése kapcsán, hogy a korábbiakkal ellenben (mik voltak a babaváró hitel 2023 évi feltételei?) a babaváró hitel maximális összege 10 millió forintról 11 millió forintra nőtt.

A babaváró hitel futamideje: a babaváró hitel hány évre vehető fel?

A babaváró hitel futamideje szintén marad változatlan: a babaváró támogatás futamideje maximum 20 év lehet.

Babaváró hitel kalkulátor 2024: mennyi a babaváró támogatás törlesztője, kamata?

A babavaro tamogatas igénylése kapcsán a legfontosabb kérdések közé tartozik, hogy mennyi a babaváró hitel kamat, és hogy mennyi a babaváró hitel havi törlesztőrészlete 2024 évében. A babaváró hitel egy olyan támogatott hitel, ami az állami támogatásnak köszönhetően kamatmentes (0%).

A babaváró támogatás törlesztőrészlete 2024 évében legfeljebb havi 51.000 Ft lehet (2023-ig 50.000 volt). Amennyiben felvesszük a babaváró hitel maximális összege gyanánt a 11 millió forintot a maximális, 20 éves babaváró támogatás futamidővel, és a 0,5%-os tőkearányos állami garanciadíjat is beleszámoljuk, a babaváró támogatás törlesztőrészlete havi 50.000 Ft lesz. Egyéb esetben segítséget nyújthat a számításhoz a Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor.

Mikor válik a babaváró hitel kamatmentessé?

A futamidő végéig kamatmentessé válik a babaváró hitel 2024 évében, ha a babaváró hitel szerződés aláírását követő 5 éven belül megszületik a gyermek. A baba születését követő 180 napon belül be kell mutatni a hitelintézetnek a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a lakcímét igazoló hatósági igazolványát és az adóigazolványát is. Ha a baba eléri a 12 hetes magzati kort, a babaváró hitel törlesztését 3 évre felfüggeszthetjük.

Babaváró hitel 2024 feltételek: milyen új feltételekkel kell számoljunk?

A babaváró hitel feltételek továbbra is rögzítik az igénylők hitelbírálatának szükségességét, amelyet a babaváró támogatást folyósító hitelintézet végez (a babaváró hitel felvétele a választott bankon keresztül történik – pl. OTP babaváró hitel, Erste babaváró hitel stb.). Fontos babaváró hitel feltétel, hogy a pár mindkét tagjának magyarországi bejelentett lakcímre van szüksége, köztartozás-mentesnek kell lennie (legfeljebb 5.000 Ft köztartozás megengedett), és a párnak legalább az egyik tagjának rendelkeznie kell minimum 3 éves TB-jogviszonnyal, amelyben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet.

A babaváró hitel feltételei 2024 évében fontos változáson mentek keresztül: a feleség maximális életkorát a korábbi 41 évről 30 évre csökkentették (18 és 30 év közötti személynek kell lennie), ez alól kivételt képez az, ha a 31-40 év közötti feleség a legalább 12 hetes várandósságát tudja bizonyítani (2024.12.31-ig).

A babaváró támogatás korábbi feltételeivel ellenben már nem számít, hogy a pár első házasságáról van-e szó, azonban az esetleges várandósságot a várandósgondozási könyv helyett 2024-ben már a kezelőorvos által kiállított dokumentummal kell igazolni.

A babaváró hitel feltételek között felsorolt TB-jogviszonyt az egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatal által kiállított OEP-igazolással lehet igazolni. Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén a hallgatói jogviszony fennállását a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás biztosítja, külföldi biztosítási jogviszony esetén pedig az igazolás kiállításához hatáskörrel rendelkező külföldi hatóság eredeti igazolása és annak a hiteles fordítása szükségesek.

2024 babaváró hitel mennyi jövedelem kell?

Így, hogy tudjuk, a babaváró hitel feltételei 2024 évében hogyan változtak, a babaváró hitel mennyi idő, és hogy a babaváró hitel hány évre szól, illetve világos, hogy a babaváró hitel ki igényelheti, nézzük meg azt is, hogy milyen szintű alapjövedelmet várnak el a hitelintézetek a babaváró hitel igénylőjével szemben! A babaváró hitel törlesztőrészlete alacsony, azonban a bankok így is elvárják a stabil jövedelmet, ami megközelítőleg minimum nettó 200-250.000 Ft havonta (együttes jövedelem igazolására lehet szükség).

Babaváró hitel mi történik ha nem születik gyerek?

A babaváró támogatás kapcsán mindenképpen érdemes kitérnünk arra az eshetőségre, amikor a babaváró hitel szerződést aláíró pár nem teljesíti a szerződésben elfogadott feltételeket, azaz nem születik meg a vállalt gyermek az 5 éves határidőn belül, a pár elválik, vagy megszünteti magyarországi lakcímét (külföldre költözik). Ha pár nem vállal gyermeket (sem természetes úton, sem örökbefogadással), akkor a babaváró támogatás már igénybe vett kamattámogatását a határidő lejártát követő 120 napon belül vissza kell fizetni, a babaváró hitel kamata pedig az 5 éves ÁKK-átlaghozam x 1,3 + 4 százalékpontos szintjére emelkedik.

Szintén fontos változás a babaváró hitel 2024 évi feltételeivel kapcsolatban, hogy 2024 január 1-től, arra az eshetőségre vonatkozóan, ha nem teljesül a szerződésben rögzített 5 éven belüli gyermekvállalás, ha a jogosultsági feltételek valamelyike nem teljesül, vagy ha szintén 5 éven belül legalább 50%-ban előtörlesztik a hitelt. A babavaro tamogatas szerződés meghiúsul akkor is, ha az érintett gyermek kikerül a hitelfelvevők neveléséből.

Amennyiben az aktuális jegybanki alapkamat 3 százalékponttal növelt mértékének megfelelő, a kölcsön folyósításának az időpontja és a kamattámogatás megszűnésének az időpontja közötti időszakra számolt kamatösszeg magasabb lenne a már igénybe vett kamattámogatás összegénél, akkor ennek megfelelően kell visszafizetni a babaváró hitelt az államkincstár irányába.

Ha valamelyik fél az 5 éves határidőn belül életét veszti, a gyermekvállalási kitétel teljesítésétől függetlenül nem szűnik meg a kamattámogatás. Abban az esetben, ha a szerződött pár elválik, a babaváró támogatás 2024 évi feltételeinek megfelelően a babaváró hitel a sima személyi kölcsönökhöz hasonló hitellé válik (5 éves ÁKK-átlaghozam x 1,3 + 4 százalékpontos szintre nő a babaváró hitel kamat), viszont, ha a gyermekvállalási feltételt már teljesítették, nem kell visszamenőlegesen visszafizetni az addig igénybe vett támogatást. Ha egy hitelfelvevő még az 5 éves határidőn belül újra megházasodik, és úgy teljesíti a feltételeket, újra élhet a kamatmentességgel.

Babaváró hitel hol érdemes megigényelni?

A babaváró hitel 2024 évében is egy olyan speciális, kamattámogatott hiteltípus, amelyet állami kezességvállalással támogatnak (a kezességvállalási díj 0,5%), a hitelintézet egyedi alapon a kölcsön elbírálásáért, folyósításáért nem számíthat fel a támogatott személyek irányában egyéb költségeket. A babaváró hitel feltételei 2024 évében változatlanul egységesek, azaz jóformán mindegy, hogy melyik bankon keresztül igényeljük meg azt.

A babaváró hitel igénylése kapcsán benyújtott kérelmet a hitelintézetek a benyújtást követő 10 munkanapos határidőn belül elbírálják, azonban legfeljebb 10 napos határidővel a hitelintézet kérheti a benyújtott dokumentumok kiegészítését is. További fontos tudnivaló a babaváró hitel igénylés 2024 évi szabályaival kapcsolatban, hogy lehetséges a babaváró hitel előtörlesztése is, amelyet a hitelintézet díjmentesen köteles biztosítani. A gyermekvállalást nem teljesítő pároknak, ha a babaváró hitelt a folyósítástól számított 5 éven belül előtörlesztették, akkor az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást egy összegben, a hitelintézeten keresztül vissza kell fizetniük.