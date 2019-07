Tízezreket kaszálhatsz 2019-ben ezekkel a kártyákkal: csak jó kell használnod

Itt a nyár, sokan ilyenkor a kártya mellé járó utasbiztosítás, a repjegyekre is váltható pontgyűjtés vagy a kamatmentesen felhasználható hitelkeret miatt igényelnek hitelkártyát. Jó kezekben lehet áldás, de ha felelőtlenül használjuk a lapkát, akkor átok is. Adunk néhány tippet, hogy ne legyen a használatából nagyobb probléma.

A kis plasztik kártya hatalmas galibát okozhat, ha nem vagyunk elég óvatosak. Jelentős adósságot, rosszabb esetben a KHR negatív adóslistáját is eredményezheti, ha nem vagyunk elég körültekintőek és hibázunk a használatakor. A Bank360 szakértőinek segítségével összeszedtük, mire kell feltétlenül odafigyelni, ha el akarjuk kerülni a legnagyobb hibákat és nem akarunk egy vagyont fizetni a ballépésért.

1. Fizessünk időben

Ne hagyjuk, hogy az elfelejtett határidők miatt kelljen akár több tízezer forintot kifizetnünk! Minden kártyának van egy meghatározott napja, ameddig a hitelkártyás vásárlások összegét kamatmentesen visszafizethetjük. Ha elfelejtettük a türelmi időt és lemaradunk erről, a bank a hitelkeret összegének vissza nem fizetett részére kamatot számít fel. Érdemes ezért beállítani egy értesítőt a telefonunkon vagy a számítógépünkön, de akár a jó öreg papíralapú naptárunkban is jelölhetjük a fordulónapot, ameddig ingyen fizethetjük vissza a kölcsönt. Az elszámolási időszak általában az adott hónapot követő hónap 15-éig tart. Szintén hasznos lehet, ha beállítunk egy csoportos beszedési megbízást, amelynek segítségével a bank automatikusan le tud emelni a folyószámlánkról annyi pénzt, amennyi a törlesztéshez kell. Ha valamiért nem tudjuk teljes egészében visszafizetni a tartozást, fontos, hogy legalább a minimum fizetendő összeggel ne essünk késedelembe, mert ilyenkor a bank még késedelmi díjat is felszámít a kamat felett.

2. Ne csak a minimum fizetendő összeget fizessük be

Nagyon csábítónak tűnhet, ha nem a teljes fennálló hitelkártya tartozásunkat rendezzük havonta, hanem csak a minimum összeget fizetjük vissza. Ekkor a vissza nem fizetett összeg után egyből kamatot számít fel a pénzintézet, a kamat pedig általában havi 2,5-2,85%, a teljes hiteldíj mutató ezért megközelíti a 40%-ot. A pár ezer forintos tartozás azonban kellemetlen hógolyóvá válhat, amit csak görgetünk magunk előtt. A kezdeti alacsony kamatköltségek idővel jelentős összeget tesznek majd ki, arról nem is beszélve, hogy így a teljes visszatörlesztés is nehezebb lehet. Nem baj, ha a minimum visszafizetés az adósságrendező stratégiánk része, de törekedjünk arra, hogy egyre többet és többet törlesszünk vissza hónapról hónapra az adósságunkból.

3. Kövessük a költéseinket

Ma már nem kell feltétlenül a havonta érkező papír kimutatásra hagyatkoznunk. Netbankon, mobilappokon keresztül közel valós időben követhetjük, hogy mire mennyit költöttünk a hitelkártya-egyenlegünkből, így elkerülhetjük a túlköltekezést. Ha ugyanis túllépjük a megadott hitelkeretet, újabb díjakat fizethetünk a banknak. Nagy segítség lehet egy költségvetéskezelő alkalmazás, vagy egy sima Excel-táblázat is, amelyben rendszeresen vezetjük a kiadásainkat. Ebből megtudhatjuk, hogy melyik termékkategóriára mennyit költünk, de vezethetjük azt is, hogy mekkora összeget használhatunk még fel a hátralevő törlesztésig.

4. Jelentsük időben, ha ellopták a kártyánkat

Hiába tűnik evidensnek, sokan esnek abba a hibába, hogy túl későn tiltják le ellopott/eltűnt hitelkártyájukat. Ha viszont a tolvaj sikeresen tudja használni addig a kártyát vásárlásra, az okozott kár legfeljebb 15 000 forintig minket terhel, ha pedig szándékosan vesztettük el, vagy gondatlan magatartás miatt, akkor a bank akár el is állhat a visszatérítéstől. A letiltás utáni károkat a bank fedezi, de akkor is átvállalja a kárviselést, ha nem észlelhettük a lopást. A bank ilyenkor haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanap végéig megtéríti a kárt.

5. Ne használjuk ATM-es készpénzfelvételre

A hitelkártya használat egyik alapszabálya, hogy nem használjuk készpénzfelvételre. Ennek oka igen egyszerű: hitelkártyával pénzt felvenni az automatából iszonyatosan drága, jellemzően 2-3 százaléka a felvett összegnek és van egy minimum érték, ami nagyon gyakran több mint 1 000 forint. Valamint a készpénzben felvett összegre nem vonatkozik a kamatmentes időszak, azaz egyből elindul a hitelkamat felszámítása.

6. Ismerjük meg a hitelkártya tulajdonságait

Csak nagyon kevesen veszik a fáradtságot arra, hogy a hitelkártya igénylés során elolvassák, milyen feltételek mellett használható az adott plasztik. Pedig ha tudjuk, miért és mekkora díjat számít fel a bank, szinte biztos, hogy jobban odafigyelünk a költéseinkre és úgy használjuk a kártyát, hogy elkerüljük ezeket a díjakat.

7. Használjuk ki a kedvezményeket

Ne hagyjuk a földön az ajándékpénzt! Ma már szinte minden hitelkártya valamilyen kedvezményt nyújt a felhasználónak: pontgyűjtés, forint visszatérítés a vásárlások után, kedvezményes vásárlás vagy akár ezek együtt is járhatnak a kártyával. Költéseink után a legtöbb bank jóváír 1-5 százalékot a vásárlások összegből, de utazásra felhasználható pontokat is gyűjthetünk, vagy kaphatunk kedvezményeket a kedvenc üzletünkben. Egyes plasztikokkal így akár több tízezer forintot is megspórolhatunk, amiből kijön például az összes kártyával járó banki költség is. A legjobb ajánlatok felkutatásához érdemes egy hitelkártya-összehasonlító kalkulátort használni.

8. Ne tartsunk fenn túl sok hitelkártyát

Ha az ember akár több hitelkártyát is használhat, miért ne tenné? A legfőbb ok a több hitelkártyával szemben a nehéz lekövethetőség: melyik vásárlásnál melyik kártyát érdemes használni? Időben vissza tudjuk fizetni az összes kártyáról elhasznált pénzt? Már egy hitelkártya használata is hatalmas önfegyelmet kíván, hát még több plasztik esetében. A másik probléma inkább azokat érinti, akik nagyobb hitel felvétele előtt állnak. A hitelkártya csökkenti a törlesztőrészlettel terhelhető jövedelmünk nagyságát. Ez azt jelenti, hogy már egy magasabb hitelkerettel használt kártya esetén is drasztikusan csökkenhet az általunk felvehető hitel nagysága. Ha nagy összegű hitelfelvétel előtt állunk, érdemes a kártyákhoz társított maximálisan igénybe vehető hitelösszeget lecsökkenteni.

9. Ne ragadjunk le egy kártyánál

Több kártyával tehát óvatosan, a kártyák cseréjétől viszont ne féljünk! Ha találunk idővel egy jobb ajánlatot, amelynél például kedvezőbb a pontgyűjtés vagy a pénzvisszatérítés, esetleg a kamatok kedvezőbbek, bátran mondjuk fel a meglévő hitelkártya-szerződésünket és szerződjünk át a másik bankhoz. Ebben szintén segítségünkre lehet egy hitelkártya-kalkulátor.

10. Ne támaszkodjunk kizárólag a hitelkártyára

A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, hogy azt gondoljuk: a hitelkártya a takarónk meghosszabbítására jó. Pedig, ha nem tudjuk valamiből fedezni a hitel használatát, nagyon könnyen pórul járhatunk. Ha nem fizetjük vissza időben a tartozást, ugyan úgy felkerülünk a KHR negatív adóslistájára, mint bármely más hiteltörlesztés elmaradása esetén, így pedig elvágjuk magunkat a későbbi hitelfelvétel lehetőségétől. Fontos, hogy tudatosan, megfontoltan használjuk a mindennapi vásárlásainkhoz a hitelkártyát úgy, hogy biztosak vagyunk benne: akár a teljes hitelkeretünk is bármikor rendelkezésünkre áll, ha beütne a krach.

+1. Ha beüt a krach, váltsuk ki

Tekintve, hogy a hitelkártya az egyik legdrágább kölcsön az akár 40 százalékos hiteldíjmutatójával, érdemes mihamarabb rendezni, ha innen származó adósságunk keletkezik. Ha nem tudunk egy nagyobb hitelkártyatartozást kifizetni éppen, de szeretnénk mérsékelni a költségeket, érdemes egy hitelkiváltó személyi kölcsönt felvenni, amiből visszafizetjük a drága kártyatartozást és már csak a kedvezőbb, jelenleg akár 10 százalék alatti kamatozású biztonságosabb hitelt kell fizetnünk.