Itt a bejelentés: ekkor indul az azonnali átutalás Magyarországon

Minden hazai bank felkészült az azonnali átutalási rendszer startjára - hangzott el a Magyar Bankszövetség évindító sajtóbeszélgetésén. A rendszer március másodikán startol, mindenki számára elérhető lesz, akinek hazai számlacsomagja van. Január 31-ig mindenki megkapja a részletes díjkimutatását a bankjától, amely kapcsán átláthatja a kölségeit.



Tavaly 600 kormányzati és jegybanki egyeztetés folyt a Magyar Bankszövetség közreműködésével - ismertette Kovács Levente, a szövetség főtitkára. A szerda reggeli évindító sajtóeseményen a főtitkár elmondta, rengeteg feladatot tartogat az idei év: a pénzügyi szolgáltatásokat országon belül kell tartani. Hiszen más területeken, például az élelmiszereknél evidens, hogy sokan a magyar termékeket választják, ellenben a magyar cégek hitelezésének forrásainak kétharmada külföldről érkezik.

A magyar bankszektornál így csak a bevételek egyharmada csapódik le. A pénzforgalmi területen nem szabadna megismétlődnie annak, hogy a lakossági területen elveszítjük a magyar forgalmat

- húzta alá Kovács Levente.

Egy másik feladat a digitális átállás: ennek a főtitkár szerint nem csak a pénzügyek területén kell végbemennie. Valamennyi ágazatnak, folyamatnak digitalizálódnia kell, példaként a szerződéseket említette. Ehhez új jogszabályi alapok kellenek, mivel bizonytalanságból fakadó kockázatok visszafogják az innovációkat, és versenyhátrányba kerülünk.

Az azonnali átutalás kapcsán kijelentette: egyetlen magánszemély sem fog kimaradni, akinek magyarországi számlája van. A GIRO egy új rendszert épített ki, az MNB szabályozza, felügyeli és összefogja a projektet, a bankszektor pedig 30-40 milliárd forintért fejlesztett, a kormányzat pedig támogatja a projektet.

2020. március másodikán indul el az új rendszer, amelyre valamennyi tag felkészült.

A Bankszövetség sikers starttal számol, az azonnali átutalás új számlacsomagokat és innovatív megoldásokat fog hozni maga után. Kovács Levente kérdésre válaszolva ismertette, hogy az átállás nem fog problémát okozni például a munkabérek átutalásánál, hiszen a jelenlegi rendszerek is üzemelni fognak, az azonnali fizetés ezek mellé jön be, nem helyettük. Az elmúlt hónapok anomáliái azoknál a bankoknál fordult elő, ahol informatikai rendszercsere is volt.

A tesztek kapcsán Kovács Levente elmondta, minden bank tud küldeni és fogadni a januári tesztek alapján. Megjegyezte a rendszer nem csak 0-24 fog üzemelni, hanem hétvégén is. Az újfajta, elektronikus csomagokról szólva arról beszélt, szerinte ezek kedvező árúak lesznek, és ezekben a csomagokban nincs helye az ingyenes készpénzfelvételnek szerinte, hiszen az új rendszernek pont az a lényege, hogy a lakosság kevesebb készpénzt használjon.

A szövetség elnöke, Becsei András ismertette: az elmúlt időszakban a jogszabályok mellett a digitális átállásra is felkészült a szektor. Például már online lehet számlát nyitni, kölcsönt is felvenni. A szövetség 22 javaslatot nyújtott be annak érdekében, hogy tovább fejlődhessenek a szolgáltatások, például az akadályokat, amelyek gátolják a további fejlődést. Az azonnali fizetési rendszerről az elnok elmondta, hogy több százezer munkaórát fordítanak a bankszektor munkatársai arra, hogy működjön a rendszer.

Ez a magyar bankrendszer valaha volt legnagyobb beruházása

- jelentette ki Becsei András. Hozzátette, a fejlesztések kapcsán több bank is előrehozta a rendszerfejlesztéseit is, ami mindenképp mutatja a bankszektor elköteleződését az azonnali fizetési rendszer mellett. Az elnök fontosnak nevezte, hogy ne kerüljön hátrányba a szektor, ám jelenleg a számlacsomagok tekintetében nagyjából 10 ezer forntos hátrányban vannak a magyar szolgáltatók.

Fontosnak nevezte, hogy a készpénzállomány dinamikusan csökkenjen, erre szolgál az azonnali fizetési rendszer is, hiszen felváltja "a készpénz azonnaliságát". Számos kiegészítő szolgáltatás is elérhető: gyors személyre szabott, kényelmes szolgáltatást kapnak az ügyfelek. Becsei kijelentette, kötelező minden banknak a csatlakozás, ami jelentős újdonság, és így mindenki egyszerre juthat a szolgáltatáshoz.

A tranzakciós limit 10 millió forint lesz, ami a tranzakciók 97 százalékát lefedi.

Az elnök szerint az is kulcskérdés, hogy a lakossági tranzakciós illeték kivonásra kerüljön, hiszen ez 10 milliárdot jelent a lakossági utalások után - ez is adja a már említett 10 ezer forintos versenyhátrányt. Az elnök szerint a gazdaság fehéredésével, amit az új rendszer is elősegít, 400-500 milliárd forintnyi plusz bevételt is jelenthet az államnak, tehát jócskán megtérülne a kivezetés.

Becsei András emlékeztetett, az MNB már korábban is javasolta a lakossági tranzakciós illeték kivezetését, illetve az elektronikus műveletekhez tartozó tranzakciós illeték is. Ennek kapcsán kiemelte, hogy a két ingyenes készpénzfelvételnek is van illetéke, ami 25 milliárd forintba kerül a bankoknak.

Ez olyan, mintha minden péknek havonta két kiflit kellene adnia ingyen mindenkinek, majd szólnának, hogy az áfát azért fizesse be ezek után

Arról is beszélt, hogy január 31-ig az ügyfelek megkapják a díjkivonatukat a bankjuktól, jellemzően a számlakivonattal együtt - mindez 6 millió ügyfelet érint. Ez az augusztus 1-től a december 31-ig értendő költségeket fogja tartalmazni, jövre pedig már a teljes 2020-as banki költségeiket láthatják az ügyfelek. A kimutatással külön teendő nincs, de az ügyfelek megtudhatják, hogy lehetne csökkenteni a banki költségeiket - például a kevesebb készpénzfelvétellel. Becsei András elmondta, egységes lesz a kimutatás, a direktíva szigorúan leírja a kritériumokat, minden banki levél ugyanolyan lesz, pénzintézettől függetlenül.

A bankok emellett segítenek értelmezni az ügyfeleknek a kimutatásokat, különféle tájékoztatóanyagok is elérhetőek lesznek, és a kollégákat is felkészítették a banki ügyekben járatlanabb ügyfelek segítésére. Emellett az MNB oldalán egy összehasonlítás is elérhető lesz, amely segítségével könnyebb lesz dönteni a számlacsomagok között.

A Pénzhét rendezvénysorozatról az elnök elmondta, tavaly 205 ezer diák vett részt a programon, ami jelentős szám az ország méretéhez képest. Idén két témakör is lesz: az egyik a digitális biztonság, a másik pedig a biztosítások. Emellett a vállalkozások működésével is megismertetik a diákokat.

Jelasity Radován alelnök szerint 2019-ben jó évet fog zárni a bankszektor, a portfólió minősége is javult. A bevételek 8 százalékkal nőttek, ellenben a költségek 11 százalékkal emelkedtek a bankszektorban. A babaváró és a MÁP+ kapcsán aktuális számokat ismertetett: a babaváró első 5 hónapjában több mint 400 milliárdos állomány jött össze, havi nagyjából 80 milliárd forint, tehát a konstrukció nagyobb részt hasít a hitelezésben, mint a személyi kölcsön. Kijelentette: a szektor jól kezelte a rohamot, mindenkinek sikerült tartani a határidőket. A babaváró nem elvett, hanem növelte a hitelezés lendületét, csak a struktúra változott. A MÁP+ állománya közel 3000 milliárd forint volt novemberben. Jelasity Radován kiemelte, hogy jelenleg az EU-ban nemigen találunk hasonló értékpapírt. Jelasity Radován hozzátette, szerintetermészetes, hogy utólag szükség van finomhangolás egy új programnál. A MÁP+ és a babaváró kombinálásáról Becsei azt mondta, nem jellemző tömegesen a piacon.

A minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönök kapcsán Becsei András elmondta, folyamatosak az egyeztetések. Ez is egy eszköz arra, hogy még könnyebben megérthetőek legyenek a termékeke, az egységes tájékoztatás ugyanis nagyon fontos.