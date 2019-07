Ideje tisztán látni: 15 dolog, amit nem biztos, hogy tudtál a babaváróról

Rengeteg embert érint a babaváró hitel, a legóvatosabb számítások szerint is több tízezerre tehető azok száma, akik jogosultak lesznek a támogatásra. Feltételezhetően a jogosultak széles köre fog élni a támogatással, az igénylés előtt azonban nem árt tisztában lenni a részletekkel. Minden idők egyik legkedvezőbb hiteltermékének részleteit gyűjtöttük most össze - igyekszünk megválaszolni a felmerülő összes kérdést a babaváróval kapcsolatban.

Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy teljesen felforgatja a lakossági hitelek piacát a babaváró támogatás. A kamatmentes konstrukcióval semmi nem tud versenyezni, így azoknak a házaspároknak, akik hitelfelvételen és gyermekvállaláson is gondolkodnak, a babaváró valóban kihagyhatatlannak tűnhet. Akárhogy is nézzük azonban, mindenképp hitelfelvételről van szó - bár a jogszabályi feltételek teljesítése esetén vissza nem térítendő támogatássá válhat -, így érdemes minden részlettel tisztában lenni. Az alábbiakban ezzel foglalkozunk.

Tényleg kamatmentes a babaváró hitel?



Igen, bár a kamatának mértéke a rendeletben meghatározott mértékű, azonban az ugyanilyen mértékű állami kamattámogatásra tekintettel gyakorlatilag kamatmentes, így az adósoknak csak a tőketartozást kell visszafizetnie. Emiatt a kamattámogatott időszakban gyakorlatilag mindegy, hogy milyen futamidő alatt fizetik azt vissza, hiszen nem történhet meg az, ami egy hagyományos hitelnél, ahol a folyamatosan jelenlevő kamat miatt a hosszabb törlesztés magasabb kamatköltséget jelent. Fontos azonban kiemelni, hogy a kamattámogatott időszakban nincs adósok által fizetendő kamat, a THM azonban 0,56 százalék .

A babaváró tényleg ennyire kedvező? Nincsenek egyéb költségek?

Nem teljesen. Ugyan folyósítási, hitelbírálati és előtörlesztési díj nincs, bizonyos mértékű állami kezességvállalási díjat minden törlesztéssel együtt meg kell fizetnünk. Ennek mértéke: évi 0,5 százalék. Egyéb felmerülő költség nincs, amennyiben teljesítjük a feltételeket. Ha nem, akkor annak már súlyosabb következményei lesznek - de erről kicsit később.

De akkor miért éri ez meg a banknak?

Bár az egész babaváró dolgot a kormány találta ki, az ügyfelek a hitelintézeteknél tudják azt igényelni. Felmerülhet a kérdés, hogy miért éri meg a banknak 0 százalékos hitelt forgalmazni? A válasz nagyon egyszerű: a banknak keletkezik bizonyos mértékű nyeresége, mert a kamatköltségeket (ez jelenleg 4,73 százalék) az állam fizeti ki az igénylők helyett. Azaz a hitel nem kamatmentes, hanem 4,73 százalékkal kamatozik, de azt kamattámogatás formájában az állam fizeti meg.

Felmerülhet egy újabb kérdés: ez a kamatszint még mindig alacsonyabb, mint a személyi hiteleké - a babaváróval tehát ráfizet a bank? Nem feltétlenül, mert a személyi hitelek magasabb kamataiba sokszor belekalkulálják a kockázatot is. Az állami szerepvállalás miatt itt a kockázat sokkal alacsonyabb.

Mennyit lehet összesen felvenni?

Ez is a rendelet által maximált: a felvehető hitelösszeg 10 millió forint. Arra viszont oda kell figyelni, hogy a babaváró hitelt csak egyszer lehet felvenni, akkor is, ha a rendelet által meghatározott maximum összegnél kevesebbet vesz fel, azaz a különbözetet később nem igényelheti. Ezért érdemes inkább más hiteltípussal élni, ha kis összegre van szükségünk.

Mekkora lesz a törlesztőrészlet?

A jogszabály szerint a törlesztőrészlet nem lehet nagyobb havi 50 ezer forintnál. Ez azt jelenti, hogy még a 10 millió forint felvétele sem fogja túlzottan megterhelni a házaspárt. A futamidő emiatt hosszabb lesz - rövid futamidőre fel sem lehet venni így a 10 milliót, mert az 50 ezres korlátba mindenképp bele kell férni. Ha 20 évre vesszük fel a 10 millió forintot, akkor a 0,56 százalékos THM-mel számolva kb. 46 ezer forint lesz a havi törlesztő részlet.

Mire lehet felhasználni az összeget?

Mivel szabad felhasználású hitelről van szó, az szabadon elkölthető bármire. Feltételezhető, hogy a legjellemzőbb célok a lakásvásárlás, felújítás, autóvásárlás lesznek, de mivel kamatmentes hitelről van szó, akár befektetési céllal is érdemes felvenni. Racionális megoldás lehet ezzel végtörleszteni a korábbi hitelünket, hiszen ennek a hitelnek kedvezőbbek lehetnek a törlesztőrészletei a továbbiakban.

Hogyan lehet igényelni?

Az igénylés némileg eltér a személyi hitelek igénylésétől. A babaváró hitelnél nem lehet teljesen online lebonyolítani a folyamatot, valamint szükség lesz TB-igazolásra is, amit az ügyfélnek magának kell elintéznie. A hiteligénylés leadásától számítva 10 napon belül kell elbírálni az igénylést, jó hír azonban, hogy ingatlanfedezetre - és az ezzel járó értékbecslésre - nincs szükség.

Meddig lehet igényelni?

A Babaváró hitel alapjául szolgáló jogszabály 2019. július elsején lépett hatályba, és 2022. december 31-ig lehet szerződést kötni, azaz a házastársaknak több mint 3 év áll rendelkezésre, hogy ez irányú szándékuk esetén igénylést nyújtsanak be, és hitelképesség illetve jogszabályi jogosultsági feltételek megléte esetén szerződést kössenek. Az előzetes ismereteink szerint már most nagy az érdeklődés, vélhetően az első hetekben még nagyobb lehet - ugyanakkor semmilyen következménnyel nem jár, ha valaki később csatlakozik (bár a kamatmeghatározás alapjául szolgáló referenciahozamok (ÁKKH) változhatnak, de aki teljesíti a szerződési feltételeket, arra ez gyakorlatilag nem vonatkozik).

Mekkora jövedelemmel lehet felvenni a 10 milliót?

Mivel a havi törlesztő legfeljebb 50 ezer forint lehet - és a húsz éves futamidő mellett ebbe már belefér a 10 millió forint -, az aktuális adósságfék szabályok mellett normál jövedelemmel is felvehető a teljes összeg. Egy átlagos jövedelmű család például gond nélkül fel tudja majd venni a 10 milliót, de havi nettó 200 ezer forintos összjövedelem mellett is számolhat a család a legmagasabb összeggel.

Mik az igénylés feltételei?

Az egyik legfontosabb feltétel, hogy az igénylők házastársak legyenek, és a feleségnek 18 és 41 év közöttinek kell lennie . A pár egyik tagjának legalább 3 éves rendeletnek megfelelő TB jogviszonnyal kell rendelkeznie, valamint nem szerepelhet egyik fél sem negatív adósként a KHR-listán (ez alól kivétel, ha a tartozását már törlesztette). Az igénylés részletes feltételeit a rendelet tartalmazza. Természetesen itt is érvényesek a hitelfelvétel általános szabályai.

Mennyi gyermeknek kell születnie?

Egynek minimum, és az újszülöttnek a kölcsönkérelem benyújtását követő 5 éven belül meg is kell érkeznie (de gyermeknek minősül a legalább 12 hetes magzat és az örökbefogadott gyermek is). A gyerekszületés után a törlesztés 3 éves szüneteltetését lehet kérni. Ha a futamidő alatt második gyermek is születik, akkor a gyermekvállalási támogatással a fennálló tőketartozás 30 százaléka előtörlesztésre, a harmadik gyermek esetén pedig a teljes fennmaradó tőketartozás végtörlesztésre kerül. A hitelt igénybevevők (legalább egyike) köteles(ek) a gyermek(ek)et 18 éves koráig, de legfeljebb a szerződés megszűnéséig a háztartásban nevelni.

Mi történik, ha nem születik gyermek?

Ebben az esetben a hitel folyósításától számított ötödik év letelte után a kapott kamattámogatást - azaz a helyettük az állam által megfizetett kamatot - (jelenleg: max. 4,73 százalék) egy összegben, 120 napon belül kell visszafizetni (10 milliós hitelösszegnél ez már milliós tételt jelent ), a hitel pedig kamattámogatás nélkül a Rendeletben meghatározott, magasabb kamattal kamatozik (a jelenlegi referenciahozamok szerint ez 7,73 százalék). Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy még így sem feltétlenül rosszabb a konstrukció, mint egyéb piaci hitel.

És mi van, ha nem a mi hibánkból nem született meg a gyermek?

Ha ezt orvosi igazolással tudjuk igazolni, abban az esetben a járási hivatal az ügyfél kérelmére, a rendeletben meghatározott okok fennállásának igazolása esetén felmentést adhat a kamattámogatás visszafizetése alól. A rendelet szerint azonban örökbefogadással is teljesülhet a gyermekvállalás.

Mik az örökbefogadás feltételei?

Az örökbefogadással kapcsolatban is fontos tisztázni, hogy az örökbe fogadni kívánt 1. gyermek örökbefogadását engedélyező határozatnak a hitelkérelem benyújtását követően, de legkésőbb a hitel folyósítását követő 5 éven belül véglegessé válnia, és a gyermeknek legalább 18 éves koráig, de legkésőbb a szerződés megszűnéséig az adósok háztartásában kell nevelkednie.

Mi történik, ha a felek elválnak?

Ebben az esetben, ha a válásáig a gyermekvállalás nem teljesült, vissza kell fizetni a kamattámogatást, és a hitelt a kamattámogatás nélküli kamattal kell tovább törleszteni. Ha az egyik fél a hitel folyósításától számított 5 éven belül - a rendelet feltételinek megfelelő személlyel - újraházasodik, akkor a teljesítésre nyitva álló 5 év újrakezdődik, és ha ez idő alatt gyermeke születik, újra kamatmentes lesz a hitel. Ha valamelyik fél még a gyermek születése előtt meghal, a kamattámogatás a halál időpontjától számított 6 hónap elteltével szűnik meg, de az addig igénybe vett kamattámogatást nem kell visszafizetnie az életben maradt félnek. A kamattámogatás feléledésére a válásnál írt szabályok az irányadóak, akkor viszont a másik felet nem éri szankció, gyakorlatilag a sajnálatos körülmény olyan, mintha teljesítette volna a feltételeket.