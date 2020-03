Felújítanád a házad, lakásod? Nem lesz olcsó mulatság, itt az 5 pontos feladatlista

A tavasszal együtt egyre vészesebben közeledik a lakásfelújítások szezonja is. Rengeteg magyar kezd neki az otthona kipofozásának ebben az időszakban, és a szakemberek naptára is egyre rohamosabban telik be. Utóbbi már csak azért is fontos kérdés, mivel őrületes munkaerőhiány van az építőiparban, ami egyben azt is jelenti, hogy többnyire csak horror áron lehet igazán jó szakembert találni. Így annak érdekében, hogy minden az igényeinknek és pénzügyi lehetőségeinek megfelelően alakuljon, fontos átgondolni a legfontosabb tervezési, na meg finanszírozási lépéseket.

Az enyhébb idő beköszöntével az idei évben is hamarosan kezdetét veszi a lakásfelújítási hullám. Mivel a felújítás megtervezését nem lehet elég korán elkezdeni, így itt az ideje papírt és tollat ragadni, bevásárló listát írni, felkeresni a megfelelő szakembereket, és lecsekkolni, hogy állunk pénzügyileg. A következőkben, pontokba szedve, ebben nyújt némi segítséget a Pénzcentrum.

Írjunk listát a az elvégzendő munkákról!

A rideg téli hónapok utáni tavaszias időjárás arra motivál minket, hogy az otthonunkat is felfrissítsük a megújulás jegyében. A tavaszi nagytakarítás során felmérhetjük lakásunk állapotát és pontosan feljegyezhetjük a javítandó, cserélendő, felújítandó bútorokat, ajtókat-ablakokat, készülékeket, helyiségeket. Ez a lista képezheti az alapját a későbbi felújítási döntésnek. Állítsunk fel a tételek között fontossági sorrendet és ez alapján döntsük el, melyek a halasztást nem tűrő feladatok és melyek azok, amelyek csak a szebb, modernebb környezetet szolgálják.

Kérjünk árajánlatot, több kivitelezőtől!

A listánkon szereplő tételekhez próbáljunk különféle forrásokból előzetes költségbecslést készíteni és hasonlítsuk azt össze a reális anyagi lehetőségeinkkel. Ezek alapján tudunk már felelős döntést hozni arról, hogy mekkora felújítást tudunk vállalni. Az eldöntött felújítási munkákra kérjünk be több szakembertől vagy cégtől árajánlatot. Az ajánlatok összehasonlításakor a szolgáltatás / készülék / ajtó-ablak minőségét is vegyük figyelembe. A magasabb minőség hosszabb távon szolgálja ki a lakásunkat, bár lehet, hogy most nagyobb kiadást jelent, mégis megéri inkább azt választani. Nem mindig a legolcsóbb megoldás a legjobb. Hasznosak lehetnek ismerősöktől szerzett ajánlások, megtekinthető referenciamunkák is a megfelelő szakember vagy cég kiválasztásához.

Iparági források szerint szabályként kijelenthetjük, hogy a kivitelezési költségek négyzetméterenként 50 ezer forintról indulnak, ebben jellemzően a festés-mázolás, illetve a parketta rendbe rakása és néhány apróság van benne; villanyszereléssel, új konyhával, fürdőszobával már 80-100 ezer forinttal kalkulálhatunk; míg szerkezetkész állapotról a 100 százalékos készültségig alaphangon is 200-250 ezer forintos négyzetméteráron juthatunk el.

Azok a piszkos anyagiak

A szolgáltatások / termékek megrendelése előtt gondoljuk át alaposan anyagi lehetőségeinket. Van-e elegendő saját pénzünk a kivitelezés finanszírozásához? Esetleg részben vagy egészben banki hitelből szeretnénk a felújítást megvalósítani? Amennyiben szükséges banki hitel felvétele, és nem szeretnénk emiatt jelzálogot tenni ingatlanunkra, úgy a megfelelő megoldás a szabad felhasználású személyi kölcsön. Különösen, hogy ma már a legkisebb, párszáz ezres összegtől, akár a 10 millió forintos banki segítségig válogathatunk a fix törlesztőjű konstrukciók között.

Nem véletlenül választják kiegészítésnek itthon ezt a kondstrukciót. Egy 2018-as felmérés szerint a lakásfelújítás, mint hitelcél a lakásvásárlás után a legelfogadottabbnak számít Magyarországon. Ami a lakásfelújítás finanszírozását illeti, saját bevallása szerint a megkérdezettek 25 százaléka vesz igénybe banki hitelt a munkálatokhoz, az átlagos költségvetés pedig 670 ezer forint környékén mozog. Azok ugyanakkor, akik hitelből is finanszírozzák a felújítást, már átlagosan 685 ezer forintot igényelnek a pénzügyi szolgáltatóktól, miközben a saját erő mértéke 30 százalék körüli: ez azt jelenti, hogy ők átlagosan közel egymillió forintot fordítanak ingatlanuk felújítására.

Ahhoz, hogy kiderítsük, ma milyen lehetőségeink vannak, ha banki segítséget is igénybe vennénk a beruházáshoz, szétnéztünk a Pénzcentrum kalkulátorában. Vizsgálatunk során a végletekre voltunk kíváncsiak, így megnéztük, hogy a hazai bankoknál mekkora legkisebb felvehető összeg, illetve meddig nyújtózkodhatunk, ha a maximális finanszírozást igényelnénk. Nos, a legtöbb bank esetében 300 ezer forint a minimálisan igényelhető személyi kölcsön. Ennél kisebb összeget csak a Budapest Banknál, Raiffeisennél és az OTP-nél kaphatunk, náluk akár már 200 ezer forintot is felvehetünk személyi hitel formájában.

Ennél sokkal meglepőbb a másik véglet. Ingatlan fedezetet nem igénylő személyi kölcsönök között ritka a nyolc számjegyű összeg, de a kalkulátorunkban szereplő ajánlatok alapján 3+1 hitelintézetnél is felvehetünk ilyen nagyságrendet. A Budapest Bank, CIB Bank és Erste Bank is nyújt 10 milliós személyi kölcsönöket, ezzel náluk a legmagasabb az igényelhető pénzösszeg. Szorosan a három bank mögött áll e tekintetben a Cetelem, náluk alig kevesebb, 9,9 millió forint a legmagasabb felvehető személyi hitel.

Tervezzük meg a felújítás időrendjét!

A szolgáltatás / készülék megrendelésekor már tudnunk kell, hogy mikor lehet kivitelezni a munkálatokat, készülékcseréket. Nagyobb munkák alatt gyakran a lakásban sem lehet lakni vagy nagyon bajosan, így a saját életritmusunkat, munkahelyi és magánéleti időrendünket is figyelembe kell venni a tervezéskor. Ráadásul a szakemberek elérhetősége is elég limitált a felújítási csúcsszezonban, így lehetséges, hogy csak az általuk adott időpontban vállalják a munkákat, cseréket. Tájékozódjunk előre a munkálatok időbeni megvalósíthatóságáról a kiszemelt cégnél, szakembernél!

Utolsó lépés: a megvalósítás!

Az alapos előkészítés után nincs más hátra, mint a tervezett munkálatok kivitelezése. Javasolt folyamatosan írásban követni, hogy a terveink szerint haladnak-e a munkák és a költségek.

Címlapkép: Getty Images