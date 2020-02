Egyre többet engednek meg maguknak ezek a magyarok: nagy baj lesz ebből?

A hiteligénylési kedv 2019-ben is felülmúlta az előző évet - ezt nemcsak az MNB statisztikái támasztják alá, hanem az egyik pénzügyi szakportálon elvégzett kalkulációk is. Közel kétszer annyian keresték a legkedvezőbb személyi kölcsön ajánlatot a szakportál hitelkalkulátorával, mint 2018-ban, ezenkívül az átlagosan kalkulált hitelösszeg is nőtt.

A lakosság által felvett fogyasztási, lakáscélú és egyéb hitelek összege 2019. december végéig több mint 780 milliárd forinttal haladta meg a 2018-as értéket, ami 48 százalékos növekedést jelent. Ez elsősorban a babaváró hitel indulásának köszönhető, az eredményhez azonban a személyi kölcsönök és lakáshitelek népszerűsége is hozzátett.

Személyi kölcsönből több mint 100 milliárd forinttal vettünk fel többet, mint 2018-ban, ezzel a hitelállomány 883 milliárd forintra bővült - ez 12,42 százaléka az össz hitelállománynak. A lakáshitel kihelyezés is nőtt az előző évhez képest, 850,35 milliárdról 909,87 milliárd forintra. A törlesztéseket is figyelembe véve a lakáshitelek állománya 3645 milliárd forintra emelkedett, ami 9 százalékos növekedés az előző évhez képest. Az összes hitelállomány 51,28 százalékát teszik ki a lakáshitelek.

A hiteligénylési kedv szárnyalása részben a babaváró hitelnek is köszönhető. Az állami támogatással igényelhető, 10 millió forintos ingyenhitelből júliustól decemberig összesen 470,24 milliárd forintot folyósítottak a bankok - többet, mint ugyanebben az időszakban személyi kölcsönből vagy lakáshitelből. A tetőpont augusztusban volt (114 milliárd Ft), azóta folyamatosan csökken a kihelyezett hitelösszeg - decemberben már csak 56,73 milliárd forintot folyósítottak a bankok.

A háztartási szektor részére nyújtott hitelek állománya 2019 végén összesen 7107 milliárd forint volt, ami a 2018 év végi értékhez képest majdnem 1000 milliárd forintos növekedést jelent. A hitelállományt tekintve ez 15,6 százalékos növekedést jelent a háztartási szektorban.

Nem a hitelfelvevők száma, hanem a felvett hitel növekszik



A magyarok hiteléhsége a Bank360.hu oldalán elvégzett kalkulációkon is megmutatkozik - derül ki a szakportál közleményéből. A látogatók havonta több tízezer összehasonlítást végeznek a kalkulátorokkal, legtöbben a kedvező személyi kölcsönök iránt érdeklődnek - árulta el Veres Patrik, a pénzügyi portál szakértője. A 2018-as és a 2019-es adatokat összehasonlítva elmondható, hogy az átlagos hitelösszeg és a futamidő is nőtt a kalkulációknál. 2018-ban az átlagos kalkulált hitelösszeg 1,96 millió forint volt, 2019-ben pedig már 2,12 millió forint. Az átlagos futamidő is nőtt a kalkulációknál, 57 hónapról 59-re.

A lakáshiteleknél hasonló a tendencia, mint a személyi kölcsönöknél. A látogatók átlagosan 12,27 millió forintos lakáshitel összeggel kalkuláltak - ugyanez a szám 2018-ban még csak 10,84 millió forint volt. Az emelkedő hitelösszeg ellenére az átlagos futamidő alig változott, sőt 202 hónapról 201-re csökkent. A legalacsonyabb jövedelem, amellyel a látogatók lakáshitelt kerestek, 80 000 forint, a legmagasabb pedig 1 millió forint volt. A különféle kalkulátorokkal a kamatperiódus szerint is szűrhetjük a lakáshitel ajánlatokat; ezt a funkciót figyelembe véve az látszik, hogy a kalkulációk 23 százalékánál 5 éves vagy annál hosszabb kamatperiódussal számolnak a látogatók - ilyen a Pénzcentrum kalkulátora is. A kalkulációk négyötöde azonban egy éves vagy annál is rövidebb kamatperiódusra keresi a kedvező lakáshiteleket.

A portál fenti adatai is alátámasztják tehát: nem a hitelfelvevők száma nőtt számottevően a tavalyi évvel, hanem az átlagosan igényelt hitelösszegek növekednek, azaz az embereknek egyre több hitelre van szükségük, legyen szó akár szabad felhasználásról vagy lakáscélról.

Babaváró hitelnél a látogatók többsége a 10 millió forintos maximum felvehető összegre kalkulált, az átlag 9,4 millió forintos hitelösszeg és 18,83 éves futamidő volt - az adatokat a Bank360.hu babaváró hitel kalkulátor indulásától (június) 2019 év végéig mérte. A babaváró hitel kalkulátor oldal forgalma a szakportál oldalán tükrözi a hitel népszerűségét. Az indulás hónapjában a kalkulációk fele a babaváró hitellel kapcsolatos volt, decemberre viszont ez az arány 37 százalékra csökkent.

A fővárosból veszik fel a legtöbb hitelt

A kalkuláló látogatók nagy része Budapestről kerül ki, arányuk 2018-ról 2019-re még nőtt is. Annak ellenére, hogy a lakosság körülbelül 20 százaléka él a fővárosban, 2019-ben a személyi kölcsön iránt érdeklődők 44 százaléka került ki innen. 2018-hoz képest 5 százalékkal nőtt a budapesti érdeklődők aránya. A vidéki városok közül Várpalota áll az élen (4,85 százalék), őket Siófok (4,54 százalék), Baja (1,87 százalék), Debrecen (1,85 százalék), Miskolc (1,77 százalék) és Székesfehérvár (1,42 százalék) követi.

A lakáshiteleknél is nőtt a budapestiek aránya, 45 százalékról 47 százalékra, a vidéki városok közül pedig Várpalota (3,34%) és Debrecen (2,51%) állhatott fel a képzeletbeli dobogó harmadik fokára. Hasonló arányt tapasztalt a szakportál a babaváró hitelnél végzett kalkulációknál is, a fővárosból került ki az érdeklődők 45 százaléka.

A látogatók egy része külföldről érkezett a pénzügyi szakportálhoz; Németországban, Angliában és Ausztriában is több ezren keresték a kedvező hitelajánlatokat. Legtöbben a babaváró hitel kalkulátorra voltak kíváncsiak, a látogatók több mint 4 százaléka nem Magyarországon hasonlította össze a bankok ajánlatait.

Egyre tudatosabban állunk hozzá a hiteligényléshez



A kalkulációk száma jelentősen nőtt az előző évben, a kedvező személyi kölcsönökre közel kétszer annyian voltak kíváncsiak, mint 2018-ban - de a többi pénzügyi terméknél is növekvő érdeklődés tapasztalható. Ez azt jelenti, hogy egyre többen tudatosak a pénzügyeikben és hasonlítják össze a banki termékeket, mielőtt meghozzák a nagyobb döntéseket, mint a hiteligénylés vagy a bankszámlaváltás - mutat rá a Bank360.hu szakértője.

