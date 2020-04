Durva bébibumm jöhet a koronavírus után: sokan csaphatnak le az ajándékmilliókra

Bébibummot hozhat 2021-re a koronavírus-járvány, mutatnak rá a korábbi járványok statisztikái. A SARS, Zika és Ebola vírusok utáni években is megugrottak a születési számok, vajon az aktuális világjárvány után Magyarországon is potyogni fognak a kisbabák?

A jelenlegi koronavírushoz mérhető világjárvánnyal több, mint egy évszázada nem találkozhattunk. Azt már most látjuk, hogy mekkora pusztítást visz végbe az egészségügy, és a gazdaság területein a járvány. Az elmúlt sokkhatások alapján megállapítható, hogy egy-egy recesszió alatt a gyermekvállalási kedv is visszaesik, azonban ez a trend a válságok után egy látványos ugrással szokott visszazárni - derül ki az Economist friss elemzéséből. Magyarországon azért is érdekes a koronavírus gyermekvállalásra gyakorolt hatása, mert az aktuális gazdasági válságban sokan vélekednek úgy, hogy megoldást jelenthet a pénzügyi problémáikra a támogatott babaváró hitelkonstrukció, ahogy erről már korábban írtunk is. Az akár 10 millió forintos kölcsönt ugyanis nem kell visszafizetni, amennyiben teljesítjük a gyerekekre tett vállalásainkat, így akár több milliós támogatáshoz is juthatnak a párok.

A koronavírus után jöhetnek a kisbabák?

Az új koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében egyre több országban erősödnek a társadalmi távolságtartásra vonatkozó intézkedések. Ezzel párhuzamosan, egyre több pár kerül szorosabb kapcsolatba a különböző kormányzati vagy önkéntes karanténok hatására is. Nem hagyhatta ki az alkalmat Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sem, hogy a többi ország vezetőihez hasonlóan otthon maradásra szólítsa fel az ukrán lakosságot. Ezzel párhuzamosan hívta fel honfitársai figyelmét, hogy érdemes kihasználni a "kényszerű közelséget", és felpörgetni a társadalom népességi mutatóit is: azaz belekezdeni a babagyártásba.

Ha kicsit utánajárunk az elképzelésnek, - miszerint a koronavírus-járvány egy "bébibummot" is eredményezhet, - hamar rájöhetünk, hogy annyira nem is alaptalan a feltételezés.

Az ilyesfajta jóslatok nem példanélküliek a hasonló csapásokat követően, pláne, azokban az esetekben, amikor az embereknek menedékhelyeken vagy éppen az otthonaikban kell meghúzniuk magukat

- emelte ki az Economist elemzője. Ilyen, és hasonló esetekben például a természeti katasztrófák is kiváló példaként szolgálhatnak: ugyanis a születési ráták csúcsosodására számítottak 2013-ban a Sandy hurrikán elvonulása után, de a New York-i hóvihar alatt is 2015-ben, vagy éppen pár éve, amikor a Harvey, Irma és Maria hurrikánok sújtottak le több országra is. Ezen múltbeli események adataiból már korábbi tanulmányok megállapították, hogy a hurrikánok és trópusi viharok is közvetve kapcsolatba hozhatóak a megugró születési rátákkal, természetesen egy 9 hónapos eltolódással számolva.

Korábbi járványok statisztikái

Azonban más természeti katasztrófákat követően, - mint a földrengések, szökőárak, vagy éhínségek, - a születések inkább visszaesést mutatnak a 9 hónapos holtpontnál, majd ezt követően hirtelen szöknek fel a magasba.



Forrás: The Economist

A fenti ábrán a SARS, Zika és Ebola járványokat követő helyi születési statisztikákat láthatunk. A korábbi jelentősebb járványok során is hasonló sémát követtek a születési ráták, derül ki egy kutatásból, melyet Lyman Stone végzett, az amerikai családügyeket kutató intézet (Institute of family Studies) elemzője. A 2002-es SARS járvány hongkongi pusztítása például 9 hónapon keresztül visszavetette a születések számát, ami a vírus után egy erős emelkedéssel felelt a rákövetkező két évet nézve. Hasonló volt ebből a szempontból a 2016-os Ebola-járvány is, amikor a Nyugat-afrikai országok tekintetében a gyermekáldások száma jelentősen megugrott a vírus után 18 hónappal.

Egyéb tényezők

A COVID-19 járványt követő születési rátákat azonban további tényezők is befolyásolni fogják, köztük olyanok is, amelyekkel egyelőre nehéz előre számolni. Például, ha a fertőzések és elhalálozások száma jelentősen megnőne a koronavírus következtében, az vélhetően mélyebb visszaesést eredményezne a születések számában a járványt követő 9 hónapos időszakban. De vannak még más befolyásoló tényezők is, ilyen a kényszerű közelség és az összezártság a különféle korlátozások eredményeiképpen, ami éppen ellenkezőleg, felfele kéne tornázza a következő évi születési statisztikákat. Azonban fontos itt megjegyezni, hogy a gazdasági recesszió sincs éppen stimuláló hatással a párok gyermekvállalására - teszi hozzá az Economist.

A jelenlegi gazdasági helyzetnek a vállalkozások nagy része semmiképpen sem örülhet. Ennek ellenére például az erotikus kellékek keresletében egy erőteljes roham volt megfigyelhető, ami a világjárványra adott otthon maradást erősítő intézkedéseket követte. Az óvszergyártók is jelentős robbanásról számoltak be az eladásaik tekintetében, bár a kormányzati karanténok illetve a gyárleállások rövidesen hiányhoz vezethetnek a piacon - tette hozzá az Economist. Ezekből arra lehet következtetni, hogy az önkéntesen karanténba vonuló párok számára a szeretkezés kézenfekvő és kellemes alternatíva lehet egyéb időtöltésekkel szemben, még azokban az esetekben is, amikor nem a babaprojekt az elsődleges cél.

Magyarországon mi a helyzet?

Ugyan Magyarországot a Spanyolnátha óta, azaz több, mint 100 éve nem sújtotta világjárvány, de a jelenlegi globális koronavírus-járványból hazánknak is bőségesen kijut éppúgy az egészségügyi, mint a gazdasági veszteségekből. A korábbi járványok után tapasztalt ugrásszerű növekedés a születési statisztikában hazánkban sem kizárt. A jelenlegi kiszámíthatatlan gazdasági környezetben, amikor tömegek veszítik el az állásaikat és hetente jönnek újabb gazdaságmentő intézkedések, sok kiscsaládnál merülhet fel a betervezett babaprojektek elhalasztása. Ezeknek az elnapolt gyermekvállalásoknak a jelentős része viszont a világjárvány lecsengésével rövid időn belül megvalósulhat, így nálunk is egy kitüremkedést eredményezve a veszélyhelyzetet követő születési adatokban.

Szép számmal akadnak azonban olyanok is, akik eddig csak tervezgették a gyerekvállalás, ám most teher helyett inkább lehetőséget látnak a családjuk bővítésében. Az ő terveikben leginkább a babaváró hitel felvétele szerepel, amelyet a 3 gyermekes vállalás teljesítése esetén nem kell visszafizetni. Így akár kölcsön helyett, egy 10 millió forintos támogatáshoz juthatnak az aktuális gazdasági környezetben.

Összefoglalva

A korábbi járványok statisztikáiból láttuk, hogy az egészségügyi intézkedések, - mint a távolságtartás és az otthoni bezárkózás, - nem törlik el teljesen az adott időszak gyermek vállalásait, inkább csak visszatartják azokat a járványt követő évig. A koronavírus gazdaságra gyakorolt káros hatása következtében további babaprojektek kerülhetnek elhalasztásra, azonban ezt ellensúlyozhatja Magyarországon a babaváró hitel nyújtotta lehetőség, miszerint a gyerekvállalással egybekötve pénzügyi támogatáshoz is juthatunk.

Címlapkép: Getty Images