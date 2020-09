A Rothschild család mesés gazdagsága: Mayer Amschel Rothschild hagyatéka, Benjamin és Jacob Rothschild

A Rothschild család, a világ legsikeresebb vállalkozása: Jacob Rothschild és Mayer Amschel Rothschild története: hogyan lett a Rothschild család a leggazdagabb a világon?

A Rothschild család vitathatatlanul a történelem egyik legnagyobb sikertörténetét elérő, a maga korában a világ legmeghatározóbb vagyon- és hatalmi tőkéjét felhalmozó kereskedő- és bankárcsalád voltak, akik napjainkig megőrizték hírnevüket és befolyásukat. Na de ki volt a család alapítója, a híres Mayer Amschel Rothschild és hogyan tett szert mesés vagyonára? Hogyan vált a szegény aranyműves fiából a világ első multinacionális bankárcsaládjának feje, hogyan hálózták be egész Európát? Cikkünkben bemutatjuk a Rothschild család évszázadokon átívelő sikerét és a hozzájuk kapcsolódó összeesküvés-elméleteket, amelyeket a mai napig rejtélyek és talányok öveznek!

Mayer Amschel Rothschild, a Rothschild dinasztia alapítója

A Rothschild család története egészen az 1700-as évekig nyúlik vissza: Mayer Amschel Rothschild 1743-ban született a németországi Frankfurt zsidógettójában egy szegény aranyműves fiaként. A család aranyműves üzlete fölött ekkoriban egy vörös, pajzs alakú cégér lógott (roten schild), erre utal a Rothschild név is. Mayer Amschel Rothschild apja halála után Hannoverben tanult, ahonnan 1764-ben már komoly anyagi tőkével érkezett vissza és kereskedői tevékenységbe fogott. A ritka érmék, ékszerek és antik áruk értékesítése során Rothschild befolyásos gyűjtőkkel ismerkedett meg, így az áruforgalmazás mellett elkezdte kapcsolati hálóját is kiépíteni. Az 1790-es évektől kezdte meg működését bankárként Hesse-Kassel tartománygrófjának párfogásában, aki zsoldosokat kölcsönzött különböző uralkodócsaládoknak. Rothschild az 1800-as évekre Frankfurt legvagyonosabb zsidójává vált és lerakta a mai modern pénzügyi közvetítőrendszer alapjait a kor Európájában.

Mayer Amschel Rothschild 5 fia

Joggal merül fel bennünk, hogy Mayer Amschel Rothschild hogyan terjesztette ki és tartotta fönn pénzügyi birodalmát. A válasz: családi vállalkozása révén. Rothschild 1770-ben házasságot kötött Gutle Schnapperttel, aki 19 gyermeket szült neki, amelyből tízen sikeresen életben is maradtak, ebből öt fiú. A fiúk apjuk üzletében tanulták ki kereskedői, bankári mesterségüket, majd amint férfivá értek, az öt Rothschild fiúból négyet különböző európai nagyvárosokba küldött. Az ifjabbik Mayer Amschel Rothschild apja üzletét vitte tovább Frankfurtban, míg Salomon a Habsburg Birodalomban, Nathan Rothschild Angliában, Carl Nápolyban, Jakob Rothschild pedig Párizsban folytatta tevékenységét, ezzel kiterjesztve a Rothschild család nemzetközi hálózatát.

A Napóleoni háborúk alatt

A Rothschild család számára az egész Európát felforgató Napóleoni háborúk (1799-1815) egyedülálló lehetőséget teremtettek a felemelkedésre. A Rothschild család tagjai hitelt adtak a hadviselő feleknek (bármelyik félnek) háborús költségeik fedezésére, emellett legális és illegális kereskedelemmel gyarapították tovább vagyonukat. Olyan termékeket forgalmaztak leginkább, mint a textil, amelyből a katonák egyenruhája készült, vagy a gabona, amellyel a hadsereget látták el. Annak ellenére, hogy Napóleon bojkottálta az angolokkal való kereskedelmet, a Rothschild család szállított Franciaországból gabonát számukra is. A Rothschild család keze bárhová elért: mesés vagyonuknak köszönhetően komplett hadjáratokat finanszíroztak a tőlük kapott kölcsönből; királyoknak és császároknak hiteleztek, amely után természetesen vastag kamatokat számoltak fel.

Akié az információ, azé a hatalom

Mayer Amschel Rothschild öt fia szoros kapcsolatot ápolt egymással. A Rothschild fiúk tudták, hogy a gyors információáramlás hatalom, ennek érdekében hatékony kommunikációs csatornákat építettek ki egymás között. Az 1800-as években, aki hamarabb értesült egy-egy csata kimeneteléről, üzleti szempontból döntő helyzetbe került, így a Rothschild család futárjainak gyorsasága számtalan kérdésben perdöntő volt.

"A zsidók királyi családja"

A Rothschild család mind gazdasági, mind politikai befolyásának köszönhetően hamarosan kiérdemelték "a zsidók királyi családja" jelzőt, amellyel kortársaik illették őket - ám Mayer Amschel Rothschild felett is eljárt az idő. Az időskorú üzletembernek elhanyagolhatatlan problémával kellett szembenéznie: hatalmas pénzbirodalmára tíz gyermekének köszönhetően túl sok volt az örökös, de nem hagyhatja, hogy élete munkája túlzottan felaprózódjon. Rothschild radikális megoldáshoz folyamodott: mindent 5 fiára hagyott, lányait és azoknak férjeit pedig kihagyta az örökségből. A Rothschild család emellett más vagyonmegőrző taktikákat is alkalmazott: gyermekeik csak olyan zsidóval, gyakran rokonnal köthettek házasságot, aki üzleti szempontból előnyös választás volt.

A Napóleoni háborúk után a Rothschild család államkötvényekkel foglalkozott, az ipari forradalom alatt pedig számos jövedelmező iparágba fektetett be. Gyárak, vasúhálózatok, szénbányák építtetésében vettek részt, hitelintézetként pedig mind politikai, mind gazdasági szereplőkkel álltak jövedelmező kapcsolatban. Ahogy teltek-múltak az évek, a Rothschild család számos tagját emelték nemesi rangra is, ennek megfelelően fényűző életet éltek és támogatták a művészeteket is.

Legendák és összeesküvés-elméletek

Habár az összeesküvés-elméleteknek nincs alapja, a mérhetetlen pénzzel és hatalommal rendelkező Rothschild család tagjairól bőven akad kétes hírű történet.

1. Így keresett sokat Nathan Rothschild Napóleon bukásán

Nathan Rothschild a családon belül is kiemelkedő hírnévre tett szert éleslátásával és páratlan üzleti érzékével. Az összeesküvés-elmélet szerint 1815-ben a Napóleoni háborúk mindent eldöntő Waterloo-i csatájáról Nathan Rothschild értesült Londonban legelőször - a híres Rothschild futároknak köszönhetően! Nathan, tudva, hogy az angolok nyerték a háborút, gyorsan felvásárolta a piacon lévő (a háború kétes kimenetelei miatt olcsó) angol államkötvényeket. A monda szerint a csíny az egész üzletben az volt, hogy maga Nathan dobta piacra saját angol állampapírjait, így lenyomta a kötvények árfolyamát, hogy sokkal olcsóbban juthasson hozzájuk. Egy másik rosszindulatú pletyka szerint Nathan Rothschild gyakorlatilag felvásárolta a Bank of Englandet, ám a valóságban a Rothschild család megmentette azt a csődbejutástól.

2. A Rothschild család irányítja a világ pénzügyeit egy amerikai bankon keresztül

Az elmélet szerint a Rothschild család tagjai a New York Federal Reserve tulajdonosai, ennek köszönhetően befolyásolják az Amerikai Egyesült Államok pénzügyeit, közvetve pedig az egész világ pénzmozgására hatással vannak. Az elméletet cáfolja, hogy a bank nem magántulajdonú, egy olyan igazgatóság irányítja, amely az amerikai Kongresszus alá van rendelve és a köz érdekeit szolgálják. Egyes pletykák szerint a Rothschildek állnak az amerikai elnökök meggyilkolásának hátterében is, ám természetesen erre az összeesküvés-elméletre sincsenek bizonyítékok.

3. A Rothschild család a nácikat támogatta

Az egyik leghírhedtebb összeesküvés-elmélet szerint a Rothschild család a II. Világháború idején a nácikat pártolta, sőt, anyagi hozzájárulással támogatta a holokausztot, amely a tudósok becslése szerint akár 9-11 millió zsidó halálát is okozhatta. Az elmélet cáfolata kézenfekvő és egyszerű, ugyanis a Rothschild család osztrák ágának teljes vagyonát elkobozták, beleértve kastélyaikat, műkincsgyűjteményeiket és egyéb ingóságaikat. Habár a család túlélte a holokausztot, vagyonukat hátrahagyva Amerikába kényszerültek menekülni. A Rothschild család ezalatt részt vett az 1947-ben megalakuló Izrael állam létrehozásában mind pénzügyi, mind jótékonysági tevékenységekkel.

A Rothschild család napjainkban

Az elmúlt kétszáz évben, a generációk váltakozásának köszönhetően a Rothschild család egységessége felbomlott, ma már nem egy szupervállalatról, hanem több befektetési holdingról beszélünk, azonban a család pénzügyi és hatalmi tőkéje a 21. században is alig felfogható mértékű. Nézzük, hol tartanak ma a Rothschild család leghíresebb tagjai!

Benjamin de Rothschild báró

A báró a leggazdagabb Rothschild családtagként az összeesküvés-elméletek közkedvelt főszereplője. Elvonultan él genfi kastélyában, imád vadászni és vitorlázni, illetve Forma1-es versenyautókkal száguldozni. Benjamin úgy gondolja, hogy a nők jobban értenek az üzlethez, így vagyonát és cégeit felesége, Ariane de Rothschild irányítja, privátbankját pedig négy lányára hagyja örökül. Benjamin de Rothschild habár a nyilvánosságot kerüli, komoly botrányokba keveredett, ugyanis a The New York Times megvádolta azzal, hogy védett afrikai állatokra vadászik, emellett vadászcége bántalmazza a helyi pigmeusokat is.

Jacob Rothschild

A 84 éves brit bankár szintén a Rothschild család leggazdagabb tagjai közé tartozik, habár Jacob sosem volt akkora botrányhős, mint rokona, Benjamin de Rothschild. Jacob Rothschild az angol pénzbirodalom egyik meghatározó alakjaként éli életét, emellett ő a Zsidó Politikai Kutatóintézet tiszteletbeli elnöke és nemrég a Viktoriánus Királyi Rend lovagparancsnoki kitüntetését is megkapta.

Jeffrey Rothschild

Jeff Rothschild amerikai milliárdos a Facebook egyik alapító tagja és számos számítás-technikai vállalat résztulajdonosa.

A Rothschild család egyedülálló története napjainkig bezárólag megmozgatja olvasóink fantáziáját. Szerencse, tehetség, vagy mindkettő áll az évszázadokon keresztül fennmaradó és gyarapodó bankárcsalád mögött? A 21. század során vajon megmaradnak a Rothschild család üzleti sikerei, vagy az egyre darabolódó "családi" vállalkozás végül elveszik a feledés homályában?

