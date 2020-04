A koronavírus ledöntheti a bankszektort is: tényleg ekkora a baj?

Az új koronavírus-járvány okozta gazdasági sokkhatással egy jelentősen kiegyensúlyozottabb bankszektor néz most szembe, mint a 2008-as pénzügyi válság idejében. Azonban az aktuális hitelállományok ma is rekord méreteket öltenek, vajon a nem fizető hitelek megboríthatják a hitelintézeteket?

A 2008-as gazdasági válságnak számos strukturális oka volt. A jelenlegi gazdasági sokkhatást azonban egy szabad szemmel láthatatlan és megfoghatatlan vírus okozza. A bankok szerepe viszont az aktuális sokkhatásban is kiemelten fontos, ezt mutatja az is, hogy a hazánkban meghozott gazdasági mentőintézkedések is elsők között foglalkoztak a hitelesek helyzetével. A pénzügyi szektor a jelenlegi válságnak azonban nem csakhogy nem okozója, de a koronavírus-járvány okozta problémák megoldásának egyik kulcsfontosságú szereplője - írja az Economist elemzésében. Viszont a bankok sincsenek könnyű helyzetben, egy gazdasági recesszió ugyanis alapjaiban rengetné meg őket is.

A bankoknak vékony kötélen kell egyensúlyozniuk az ügyfelek megsegítése, és a pénzügyi stabilitás fenntartása között

- emelte ki Michael Corbat a Citigroup igazgatója. Emellett kicsit ellentmondásos, de a befektetők érdekeit is szem előtt tartva kell megerősíteni tőkehelyzetüket, egy olyan gazdasági környezetben, ahol a bankok részvényei a tőzsdei átlag kétszeresével estek mióta megnőtt az aggodalom a rossz hitelek bedőlésével kapcsolatosan - fűzte hozzá Michael Corbat.

Milyen állapotban vannak a bankok?

A pénzügyi szektor kiváló állapotban vágott neki az új koronavírus okozta sokkhatásnak. Míg a 2008-as jelzálogválságnak kiürült tartalékokkal futottak neki, ezzel szemben az aktuális helyzetre felhizlalt biztonsági pufferekkel fordultak rá. Továbbá ma már a pénzintézetek a bankrohamok ellen is kevésbé sérülékenyek.

A rendszer ugyan megbicsaklott, de most nem rogyott össze

- emelte ki Huw van Steenis az UBS svájci bank munkatársa. A korai adatok arra engednek következtetni, hogy a legutóbbi pénzügyi válság után hozott likviditási szabályzások működnek, oly mértékben, hogy a kockázat oroszlán részét a mostani helyzetben a központi bankok viselik, és nem a kereskedelmi bankok.



Forrás: Economist, FED

A fenti ábrán az amerikai bankok hitelállományát figyelhetjük meg. Az elmúlt években a központi bankok által nyújtott védőernyő alatt a hitelintézetek drasztikusan megemelték hitelkihelyezésüket, kiváltképpen az Egyesült Államokban, ahol az egyik legfejlettebb pénzügyi szektorral rendelkeznek. Náluk például idén januárban és februárban is pangott a hitelpiac, míg nem márciusban hirtelen 191 milliárd dollár értékben nyúltak kölcsönhöz a vállalatok. Az érme másik oldalán található Kína, ahol a hitelkihelyezés nem változott érdemben tavalyhoz képest.

A következő grafikonunkon a magyar lakosság fogyasztói kölcsöneinek és jelzáloghiteleinek az összesített állományát ábrázoltuk. Az ábrán jól látható, hogy az elmúlt években hazánkban is erőteljes bővülés volt megfigyelhető a hitelkihelyezések területén. Az egész vizsgált időszak alatt majdnem 39 százalékkal emelkedett a lakossági hitelek állománya, míg tavaly a korábbi évek mintájára egy kiegyensúlyozott 13 százalékos növekedést produkált. Ugyan Magyarországon nem olyan hirtelen ugrott meg a felvett hitelek állománya, azonban nálunk is drasztikus növekedés volt megfigyelhető az elmúlt években.

Mi vár a bankokra?

A nyugati törvényhozók, hogy segítség a bankok hitelezési folyamatait visszavettek a pénzügyi válság után hozott szigorú szabályozásokból. Egyes becslések szerint ezekkel a vélhetően rövid távú lazításokkal, mintegy 5 trillió dolláros kölcsönzési kapacitás nyílt meg. A következő ábrán az Egyesült Államok, Európa és Kína legnagyobb bankjainak tőkeátételezésének a növekedését figyelhetjük meg a kockázatos eszközök arányában.



Forrás: Economist, Bloomberg

Ezen az ábrán láthatjuk, hogy a 2008-as válság óta a nagyobb bankok folyamatosan erősítették a tőkehelyzetüket. Mindeközben az európai törvényalkotók arra szólították fel a hitelintézeteket, hogy fejlesszék tovább tőketartalékaikat, és fagyasszák be az osztalékok kifizetését. A vezetői prémiumokat is célkeresztbe vettük, ott is durva mérséklésekre számítunk - mondta Andrea Enria az Európai Központi Bank felügyelőszervétől. A jelen helyzetben a bankszektor kilátásai nem kritikusak.

Ellentétben a 2008-as válsággal az aktuális állapotot a jövedelmek esése eredményezi, és nem pedig a pénzügyi mérlegekből eredeztethető

- tette hozzá Nathan Stovall az S&P hitelminősítő munkatársa. Még abban az esetben is, ha a nem teljesítő hitelek hasonló szintet érnének el, mint a megelőző válság idején, a nagyobb bankok tőkeáttéte a 2008-2009-es újratőkésítés szintjén tud maradni.

Fontos azonban figyelembe venni, hogy a fejlettebb gazdaságokban is megálljt parancsolt a koronavírus. Jelenleg még az elemzők sem tudják mekkora bevétel kiesés várható a bankszektornál. Sokan úgy számolnak, hogy az amerikai bankok vesztességgel fogják zárni az idei évet, a tavalyi 230 milliárd dolláros nyereséggel szemben - írja az Economist.

Egyre többen látják úgy, hogy a rövid lezárások után a gyors gazdasági visszaállás egy túlzottan rózsás elképzelés. A több hónapig tartó lezárások és szigorított intézkedések évekig tartó vesztességet eredményezhetnek a nem fizető hitelek miatt, így a bankok előbb-utóbb elérkeznek az éles határhoz a türelem és a tűrés között.

Címlapkép: Getty Images