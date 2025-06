Sokan nem is tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményes lakáshitelre: megéri belevágni?

A bankok szerint ugyan alacsonyabb arányban, de van igény a fiatalok részéről arra, hogy 10%-os önerővel vegyenek fel lakáshitelt. Az MNB adatai szerint sokan maxolják ki a lehetőségeket, és vesznek fel a minimálisan elvárt 20-30%-os önerővel lakáshitelt.

2025-re számos intézkedést vezetett be az állam annak érdekében, hogy könnyebben lehessen lakáshoz jutni Magyarországon. A már elérhető CSOK Plusz és kedvezményes hitelkonstrukciók mellé egy 21 pontos akciótervet is elkészítettek, amelynek célja a megfizethetőbb lakhatás biztosítása, különösen a 35 év alattiak számára.

A munkáshitel, a 5 százalékos kamatplafon és a lakás-cafeteria mellett, azt is lehetővé tették, hogy már 10% önerővel is lehessen lehessen lakáshitelt felvenni.

Ez a lehetőség elsősorban az első lakást vásárló fiataloknak lehet nagy segítség. Alapvetően a 20%-os önerő volt korábban az elvárás, de sok esetben ennél magasabb, akár 30-40% saját megtakarítást is elvárhattak egyes bankok az igénylőktől.

Ahhoz, hogy a 10%-os önerővel lakáshitelt vehessen fel valaki, számos előfeltételnek meg kell felelnie. Azok kaphatnak ilyen feltételekkel kölcsönt, akik az igénylés időpontjában még nem töltötték be a 41. életévüket, nincs más lakástulajdonuk, illetve nincs 50 százalékot elérő tulajdonrészük sem más ingatlanban – kivéve, ha azt jogszabályon alapuló haszonélvezeti jog terheli. Emellett, ha az ügyletben adóstárs is szerepel – például házaspároknál ez mindig szükséges –, akkor mindkét félnek meg kell felelnie ezeknek a feltételeknek. Az idei év elején további módosításokat vezettek be, amelynek köszönhetően már azok az igénylők is élhetnek a 10%-os önerővel, akik zöld ingatlancél megvalósulását tűzték ki.

A bankok szerint van elmozdulás

Megkérdeztük a hazai pénzintézeteket, hogy náluk mennyire keresett a kedvezményes, alacsonyabb önerős lakáshitel. Az OTP Bank a Pénzcentrum kérdésére úgy reagált, hogy azok, akik 10% önerővel vesznek fel lakáshitelt, az igénylők kb. 14%-át teszik ki. Ők is emlékeztettek: 10% önerővel azok a fiatalok vásárolhatnak lakást, akik megfelelnek az adósságfék rendeletben foglaltaknak és földhivatali igazolást nyújtanak be arról, hogy nincs lakásuk vagy azok az ügyfelek, akik a zöld feltételeknek megfelelő lakást vásárolnak.

Mint írták, a zöld hiteleknél fontos, hogy új lakás vásárlás, építés vagy zöld legalább 30%-os energiahatékony felújítás esetén lehet 10% önerővel finanszírozni az ingatlan vásárlást. A hitelintézet tapasztalatai szerint nem minden jogosult ügyfél használja ki ezt a lehetőséget, mert nem szeretnének nagy mértékben eladósodni. A pénzintézet hozzátette, hogy az elmúlt egy évben nem szigorított a hitelfelvételi feltételeken.

Az MBH Banknál 2024. május 2-től érhető el 10 százalékos önerő mellett jelzáloghitel az első lakásukat vásárló fiatalok számára.

Az elmúlt bő egy év tapasztalatai azt mutatják, hogy alacsony az érdeklődés a 10 százalékos önerő iránt, alacsony az ilyen önerő mellett értékesített jelzáloghitelek aránya bankunknál

- írták.

A K&H Bank a megkeresésünkre annyit árult el, hogy az idei évben folyósított jelzáloghitelek 8 százalékában éltek a 10 százalékos önerős kedvezménnyel az ügyfelek a pénzintézetnél, miközben az elmúlt évben nem változtattak a feltételeken.

Mekkora önerővel vesznek fel lakáshitelt a magyarok?

Az MNB friss Lakáspiaci jelentése szerint megfigyelhető a lakáshitelek önerejének terén nem történt változtás sem Budapesten, sem pedig vidéken. A táblázatokban a hitelfedezeti mutatók (HFM) vannak feltüntetve, amelyek azt mutatják, hogy a lakás értékének hány százalékát finanszírozza a hitel.

Ha a HFM csökken, az az önrész növekedésére utal. Fontos megjegyezni, hogy a bankok jellemzően legalább 20 százalék önerőt várnak el, azaz maximum 80 százalékos HFM-mel hiteleznek. A 81 százalék feletti sáv visszatérése, ahogy cikkünkben említettük, szűk rétegeket érint, az állami kedvezménynek köszönhetően.

Ha a fővároson határain túl nézzük, akkor a 2019. I. negyedévi 54%-os átlagos hitelfedezeti mutatóról 2024. IV. negyedévére 53%-ra csökkent az átlag. Bár az átlag nem mutat drámai változást, a részleteket vizsgálva látható, hogy a magasabb HFM-sávok (81%-tól felfelé) aránya érezhetően csökkent a vizsgált időszak első felében. Míg 2019-ben még 1,5%-os arányban fordult elő 81% feletti hitelfedezeti mutató, addig a 2021-es és 2022-es években ez a sáv szinte teljesen eltűnt a táblázatból.

A legjellemzőbb HFM sáv 2019 és 2022 között vidéken az 51-60%-os és 61-70%-os tartomány volt. Azonban az utóbbi időben, például 2023. III. negyedévében, a 71-80%-os sávban is jelentősen megnőtt a százalékos arány (24,9%).

A 2024-es adatok alapján az I. és II. negyedévben a 71-80%-os sáv dominálja a hitelfelvételt (26,7% és 30,7%), majd a III. és IV. negyedévben a 81%-os sávban 5,2% és 5,5% arányt látunk. Ez utóbbi feltehetően a korábban említett, állami kedvezményeknek köszönhetően engedélyezett, magasabb HFM-ű hiteleket tükrözi egy szűk réteg számára. Az átlagok tekintetében vidéken stabilan 54-51% között mozgott a hitelfedezeti mutató átlaga .

Budapesten a tendencia még markánsabb

A 2019. I. negyedévi 49%-os átlagról 2023. IV. negyedévére 43%-ra, majd 2024. IV. negyedévére 49%-ra változott az átlagos hitelfedezeti mutató. A táblázatban a 2022. IV. negyedévében és 2023. I. negyedévében figyelhető meg a legalacsonyabb átlagos HFM (36% és 35%), ami az önrész drasztikus növekedését jelzi. Ez arra utalhat, hogy a budapesti ingatlanárak emelkedése és a szigorodó hitelfeltételek miatt, a vevőknek nagyobb önrésszel kell rendelkezniük.

A leggyakoribb HFM sáv 2024-ben 71-80% volt (29,0% és 30,7%), ami vidéki tendenciákhoz hasonlóan azt jelezheti, hogy bár az átlagos önrész növekedett, bizonyos esetekben a bankok továbbra is magasabb HFM-mel is hiteleznek, amennyiben az ügyfél hitelképessége indokolja.

Mind Budapesten, mind vidéken megfigyelhető, hogy bár az átlagok viszonylag stabilak maradtak, a belső arányok eltolódtak az alacsonyabb hitelfedezeti mutatók (HFM) felé, ami azt jelenti, hogy a magasabb HFM arányú hitelek aránya csökkent.

Azonban a 2024-es adatok azt mutatják, hogy a legmagasabb hitelfedezeti mutatók felé történő elmozdulás jelei is mutatkoznak, elsősorban vidéken, ami az állami kedvezményeknek köszönhető, amelyek lehetővé teszik a 10%-os önerővel történő hitelfelvételt a szűkebb réteg számára.