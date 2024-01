MNB jegybanki alapkamat kalkulátor: mennyi a jegybanki alapkamat 2024 évében?

A világgazdaság, egyben a magyar gazdaság alakulása az élet minden terére kihatással van – mindez igaz a bankok által biztosított kamatokra, hitelfeltételre is. A hitelfelvétel előtt állók már megszokhatták, hogy a jegybanki alapkamat a válság idején őrült tempóban kezdett szárnyalni: a korábban megszokott 2-3%-os lakáshitelek helyett sokan 7-10%-os kamatra kényszerülnek kölcsöneiket felvenni. Járjunk utána, hogyan zajlott az elmúlt hónapokban az MNB jegybanki alapkamat alakulása, mennyi a jegybanki alapkamat 2024-ben!

Cikkünkben a jegybanki alapkamat témakörét járjuk körül: tudd meg, mi a jegybanki alapkamat jelentése és miben áll a jegybanki alapkamat lényege, mit ír a jegybanki alapkamat kalkulátor a jegybanki alapkamat 2024 évi változásai kapcsán! Amellett, hogy megtudhatod, mennyi a jegybanki alapkamat 2024 januárjában, azt is eláruljuk, mikor volt a legmagasabb a jegybanki alapkamat, milyen változásokra lehet számítani a 2024 jegybanki alapkamat alakulásával kapcsolatban!

Mi a jegybanki alapkamat jelentése?

Amikor egy hitelintézményhez kölcsönért folyamodunk (lehet ez akár lakáshitel, akár szabad felhasználású személyi kölcsön vagy bármilyen családtámogató hiteltípus), mindig tisztában kell lennünk azzal, milyen költségei vannak az adott kölcsönnek, hogy mekkora összeget kell majd visszafizetnünk a hitel futamideje során. A legfontosabb fogalom a hitelfelvétel témakörében nem más, mint a kamat, ami gyakorlatilag a készpénz azonnali rendelkezésünkre állásának a díja.

Mivel a hitelt rendszerint hosszútávra vesszük fel (pl. 5-20 évre), számolnunk kell azzal, hogy ilyen hosszú idő alatt változik a megtakarításaink, tartozásaink értéke is, akár az infláció, akár a nemzetközi kapcsolatok alakulásának hatására. A százalékban kifejezett kamatláb mellett fontos fogalom a THM, azaz a teljes hiteldíj mutató is, ami a kamaton felüli egyéb költségeket foglalja magában. Szintén figyeljünk arra is, hogy állandó vagy fix kamatozású hitelt veszünk-e fel (egyedi helyzetünktől függ, hogy mikor, kinek, melyik a jobb alternatíva), és hogy milyen törlesztési feltételek állnak a rendelkezésünkre (pl. előtörlesztés).

Na de mi a jegybanki alapkamat jelentése és hogy jön a képbe a jegybanki alapkamat fogalma? Nos, a jegybanki alapkamat az az irányadó kamatláb, amit a jegybankunk a kereskedelmi bankoknak fizet a nála elhelyezett, kéthetes futamidejű kötvényeik után. A jegybanki alapkamat mértékét minden esetben az adott ország jegybankja állapítja meg – ez a mi esetünkben a Magyar Nemzeti Bank (MNB jegybanki alapkamat).

A jegybanki alapkamat tehát egy olyan irányadó kamatláb, egyféle kiindulópont, amely alapján a kereskedelmi bankok meghatározzák, milyen betéti- és hitelkamatokat nyújtanak, vagy éppen várnak el ügyfeleiktől (nem feltétlenül annyit kérnek, mint amennyi a jegybanki alapkamat – ennél az egyedi ajánlatok lehetnek alacsonyabbak is, magasabbak is).

Mitől függ, hogy mennyi a jegybanki alapkamat?

A jegybanki alapkamat mértékét a monetáris tanács szabja meg – ennek az a célja, hogy emelésével vagy épp csökkentésével mérsékeljék az inflációt, stabilizálják a gazdaságot. A jegybanki alapkamat jellemzően akkor nő, amikor nagyobb a bizonytalanság az ország gazdasági jövőjével kapcsolatban (pl. magas a költségvetési hiány, gyorsabb ütemben nőnek a bérek, mint a gazdaság teljesítménye, magas a várható infláció). Ahhoz, hogy a gazdasági növekedés fennmaradhasson, szükségessé válhat a jegybanki alapkamat emelése, hogy általa elérjük azt az inflációs szintet, ami az országos gazdaságnak a legelőnyösebb.

Szintén jogos kérdés, hogy mikor csökken a jegybanki alapkamat. Nos, a jegybanki alapkamat csökkentése akkor következik be, ha az adott ország gazdasági helyzete kiegyensúlyozottabbá válik – pl. alacsony a költségvetési hiány, a bérek a gazdaság fejlődésével azonos ütemben nőnek. A legideálisabb időszak a jegybanki alapkamat és a hitelfelvétel kapcsán például 2020-ban volt: 2020.07.22-én 0,6%-ra csökkent a jegybanki alapkamat.

MNB jegybanki alapkamat klakulátor 2024

A jegybanki alapkamat 2022 második felében kezdett egyre nagyobb ütemben emelkedni, egészen addig, míg el nem érte a 13%-os csúcsot (2022.09.28.) a jegybanki alapkamat közel egy éven keresztül tartotta a szintjét, azonban 2023 októberében lassú csökkenésnek indult: előbb 12,25%-ra (2023.10.25.), majd 11,50%-ra (2023.11.22.) változott, legutóbb, 2023.12.20-án pedig elérte a10,75%-ot.

Jelenleg is ezen a szinten tartózkodunk, azaz az MNB jegybanki alapkamat 2024 januárjában 10,75%. Amennyiben az ország gazdasági helyzete tovább stabilizálódik, az a jegybanki alapkamat csökkenését vonhatja maga után.

A jegybanki alapkamat alakulása

A következő táblázatokban összegezzük, hogyan alakult a jegybanki alapkamat a korábbi évek során: tudd meg, mennyi a jegybanki alapkamat 2023 évében, mennyi a jegybanki alapkamat 2022 évében, mikor volt a legmagasabb a jegybanki alapkamat, illetve mennyi volt a legalacsonyabb jegybanki alapkamat 2024 előtt a Magyar Nemzeti Bank történelmében!

Jegybanki alapkamat 2024-2015

Jegybanki alapkamat 2014-2010

Jegybanki alapkamat 2009-2005

Jegybanki alapkamat 2004-2000