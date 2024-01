MNB-alelnök: óvatosságra int, amit a magyar piacon az elmúlt héten láttunk

Bizonyos tényezők lehetővé tettek volna nagyobb kamatcsökkentést is, de az a kockázati közeg, amit múlt hétfő óta tapasztaltak a magyar piacon a kamatvágási ütem tartását indokolta - közölte Virág Barnabás, a jegybank alelnöke az MNB Monetáris Tanácsának keddi ülése utáni háttérbeszélgetésen.

Széles körű és tartós dezinfláció érvényesül a magyar gazdaságban, 2023-ban Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben az áremelkedés, az év végére visszatért a régiós mezőnybe - jelentette ki Virág Barnabás, a jegybank alelnöke az MNB Monetáris Tanácsának keddi ülése utáni háttérbeszélgetésen. Hozzátette, a jegybank belső elemzései az infláció trendszerű javulását jelzik, a Monetáris Tanács arra számít, hogy ez 2024 első hónapjaiban is folytatódik.

Az MNB alelnöke kiemelte, a beérkezett adatok szerint a negyedik negyedévben a gazdasági növekedés visszafogott maradhatott.

A folyó fizetési mérlegben 2023-ban és 2024-ben is nagyobb többletet láthatunk, mint amire a decemberi inflációs jelentésben számítottunk

- hangsúlyozta Virág Barnabás.

A jegybank pozitívan értékeli az uniós forrásokról való decemberi megállapodást, azonban az elmúlt napokban megint felerősödtek a kockázatok, ami a pénzpiacokon is megmutatkozott. A jegybank alelnöke szerint ezért a külső piaci környezet továbbra is ingadozó.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Leszögezte, bizonyos tényezők lehetővé tettek volna nagyobb kamatcsökkentést is, de az a kockázati közeg, amit múlt hétfő óta láttunk a magyar piacon a kamatvágási ütem tartását indokolta. És persze a következő időszakban is fegyelmezett, kiszámítható monetáris politikára van szükség a Monetáris Tanács oldaláról. Ezért a következő hónapokban is adatvezérelt módon döntenek majd az alapkamat további csökkentéséről és annak optimális mértékéről.