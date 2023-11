Kiderült, ezeknek a nőknek még bőven érdemes sorbaállni babaváró hitelért

Jövő év január elsejétől változnak a Babaváró támogatás feltételei, amely egyúttal azt is jelenti, hogy jelentősen szűkülhet az igénylők köre. A visszaszámlálás elkezdődött, már csak egy hónap áll rendelkezésre azok számára, akik a jelenlegi feltételek szerint szeretnék igénybe venni a támogatást.

A kormány bejelentése szerint, 2024. január 1-től 10 millió forintról 11 millióra emelkedik a Babaváró támogatás összege, amely – ugyanúgy ahogyan eddig – kamatmentes kölcsönként járul hozzá a gyermeket tervező házaspárok költségvetéséhez. A jövő évtől azonban a házaspárok csak akkor lehetnek jogosultak az összegre, ha a hölgy tag az igényléskor még nem töltötte be a 30. életévét. A kizárólag 2024-ben érvényes átmeneti szabályozásnak köszönhetően, ha a feleség elmúlt 30 éves, de még nem töltötte be a 41. életévét és igazolja várandósságát, továbbra is jogosult lehet a támogatásra 2024. december 31-ig. Azonban 2025-től már ez sem lesz opció: ettől az évtől kizárólag a 30 év alatti nők lesznek jogosultak az igénylésre - áll a Dunahouse közleményében.

Pénzügyi szakértők szerint azoknak a 30 és 40 év közötti házas hölgyeknek, akik jövőre már nem igényelhetik a támogatást, azonban tudják, hogy szeretnének a közeljövőben gyermeket, érdemes lehet elgondolkodni az igénylés idei, last minute beadásán. A 2023 év végéig beadott és pozitív elbírálás alá esett igénylések esetében ugyanis a szerződéskötéstől számítva 5 év áll rendelkezésre ahhoz, hogy megszülessen az első baba, vagy a házaspár igazolja, hogy már úton van a gyermek. Ahhoz azonban, hogy sikeres legyen az igénylés, több tényezőre is figyelni kell, érdemes tehát most, „a véghajrához” közeledve pénzügyi szakértőre bízni az ügyintézés folyamatát.

Nagyon fontos, hogy az igényléshez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeknek (pl. házasság megléte vagy a köztartozás-mentesség) meg kell felelnie a pároknak, valamint hitelképesnek is kell lenniük. A pénzügyi szakértők rendszeresen találkoznak azzal a problémával, hogy munkahelyváltás miatt az igénylő nem felel meg minden kritériumnak, ugyanis a hitelfelvételhez elengedhetetlen a folyamatos munkaviszony. A tanácsuk: semmiképp ne váltson munkahelyet a belátható időn belül hitelfelvételt, Babaváró igénylést tervező ügyfél, ugyanis a legtöbb banknál feltétel, hogy lejárt próbaidővel, legalább 3 hónapja tartson a foglalkoztatás. Érdemes szem előtt tartani azt is, hogy munkahelyváltás esetén már a felmondási idő alatt sem igényelhető hitel. A további buktatók elkerülésére, és hogy ne fussunk ki az év végéig még rendelkezésre álló időből, érdemes pénzügyi szakértő segítségét kérni.

Az idei évben elérhető támogatás a fiatal házasok számára szabadon felhasználható kölcsön igénylését teszi lehetővé, 20 éves futamidőre, maximum 10 millió forintig, amelyet lakásvásárlásra, hitelkiváltásra, otthonkorszerűsítésre vagy akár új autó vásárlására is fordíthatnak. A 2022-es év során a pénzügyi közvetítő cég által közvetített támogatásokat az igénylők legnagyobb arányban, 87,4%-ban ingatlancélra fordították, az idei év első 9 hónapjában leadott igénylések adatai szerint azonban még nagyobb teret nyert magának a lakhatás minőségének javítása, ugyanis az igénylők 92,6%-a jelölte meg a lakásvásárlást, -felújítást, -bővítést vagy korszerűsítést a támogatási összeg felhasználására.

Érdemes kiemelni, hogy a támogatás kiemelt előnye az is, hogy az érkező gyermekek után akár három évre is szüneteltethető a törlesztés, több gyermek vállalásánál a hiteltartozás is csökkenthető, a harmadik gyermek megszületése esetén pedig a teljes tartozás elengedésre kerül.