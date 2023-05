Érik már a fordulat a magyar bankokban? Ennyi most egy jelzáloghitel, egy személyi kölcsön törlesztője

Az elmúlt két évben az életünket felforgató infláció az annak megfékezése miatti rendszeres jegybanki kamatemelések és a bankok költségeinek növekedése miatt a hitelpiacra is begyűrűzött. A kondíciókon végignézve jól látható, hogy lényegesen magasabb költséggel juthatunk most kölcsönökhöz, mint akár csak néhány hónappal ezelőtt. Az infláció lassulás és a bankok, a potenciális új ügyfeleik számának növelésére tett törekvései révén ugyan a helyzet már javulni látszik, de továbbra is érdemes fokozottan odafigyelni mielőtt beleugranánk a hiteligénylésbe. Az egyes bankok ajánlatai között ugyanis hatalmas különbségek lehetnek. Ez a megfontoltság pedig az új bankszámlánk megnyitásánál is egyre fontosabb, ugyanis jelenleg a sok ezer forintos költségű csomagok mellett már számos ingyeneset is találni.

Az elemzői konszenzus szerint idén az infláció már folyamatosan csökkenni fog (és év végére még a kormány által előirányzott, áhított egyszámjegyűre lassuló havi átlagos árdrágulásig is eljuthatunk), ez pedig vélhetően hamarosan a hitelkamatok látványosabb csökkenését is magával hozhatja. Az első jelek már látszódnak is, majd minden hiteltípusnál. Ennek apropóján most meg is néztük, hogy milyen kondíciók mellett juthat egy 600 ezer forintot kereső család jelzáloghitelhez.

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 8,54 százalékos THM-el, és havi 127 668 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 9,01% a THM; a Raiffeisen Banknál 9,15%; a K&H Banknál 9,23%, az Erste Banknál pedig 9,63%; míg a MagNet Banknál 9,71%-os THM-mel kalkulálhatunk.

A személyi hiteleknél is beütött a kamatcsökkenés

A szeméyli hiteleket okáig kevésbé drasztikus mértékben érintette az állandó kamatemelkedés, mint a lakáskölcsönöket, az idei év során azonban ezek is rég nem látott drágulásnak indultak. Az elemzők várakozásai szerint pedig a tartós infláció és a monetáris politika alakulása miatt,- hiába látható jelenleg itt is valamekkora megtorpanás - hosszabb távon fennmaradhat a magas kamatszint. Éppen ezért érdemes nagyon körültekintőnek lenni mielőtt bármilyen kölcsönt igényelnénk. Az egyes ajánlatok között ugyanis hatalmasak lehetnek a különbségek.

Amennyiben 1 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 23 029 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank 23 274 forintos törlesztőt (THM 14,56%) ígérő ajánlata sem.

Nem mindenkinek ugyanaz a kölcsön éri meg

Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy az, hogy melyik bank hitele nekünk a legkedvezőbb, a kondíciókon felül függ egyéni élethelyzetükntől, hitelcéljainktól és számos egyéb faktortól. Fontos az is, hogy anyagi helyzetedtől és céljaidtól függően nem feltétlenül találsz mindig az összes banknál ajánlatot. Ezért is érdemes lehet többféle beállítással (futamidő, hitelcél és egyéb beállítások mentén) leszűrnöd a konstrukciókat, hogy biztosan megtaláld a számodra a jelenlegi helyzetedben legideálisabbat.

Tarolnak az ingyenes számlacsomagok

Nyilván a számlacsomagok kiválasztásánál is a legfontosabb szempont annak költségvonzata. A jelenlegi infláció mellett pedig különösen igaz ez, amikor érthető módon a többség ahol lehet igyekszik megfogni minden forintot. Így világos az is, hogy miért akkora a vonzereje a bankok által egyre gyakrabban kínált 0 forintos számlaajánlatoknak.

Ezek egy része persze csak papíron nem kerül semmibe, azonban van ahol nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes szémlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek.

A bankszámlavezetés költségeinek változása persze a mostani inflációtól függően is sokaknak okoz problémát, hiszen a legtöbben nem igazítják a csomagjukat a változó költési szokásaikhoz. Pedig ha nem is szeretnénk válallni a nullás csomagokkal járó, sokaknak nehezen teljesíthető feltételeket, nagy eséllyel találunk jobb ajánlatot a jelenlegi számlacsomagunknál, hacsak nem a közelmúltban kötöttünk arra szerződést.

Érdemes ezért legalább évente szétnézni a bankszámla ajánlatok között! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz!