Ezekben a megyékben lehet könnyen lakáshoz jutni: valahol önerőre sincs szükség

2023-ban is több támogatási forma áll a lakásvásárlók rendelkezésére, amelyek megkönnyíthetik a költözést, akár az első lakását vásárolja meg valaki, akár jelenlegi otthonát cserélné másikra. A lakásvásárláshoz kapcsolódó támogatások és kedvezményes hitelek – CSOK, Falusi CSOK, Babaváró hitel – eltérő mértékben jelentenek segítséget az ország különböző pontjain.

Azokon a helyeken, ahol alacsonyabbak a lakásárak, az ingatlanvétel nagyobb részben fedezhető a támogatásokból, sőt, akár a teljes vételárra elég lehet az elérhető összeg, és még felújításra, bővítésre is maradhat keret. Ahol viszont magasabbak az ingatlanárak, szükség lehet plusz forrásokra, például piaci hitelekre – derült ki a Magyar Bankholdinghoz tartozó Takarék Jelzálogbank legfrissebb elemzéséből.

Magyarország több mint 3170 települése közül 2629 tartozik azok körébe, amelyeken a CSOK mellett a Falusi CSOK is igénybe vehető. A Falusi CSOK-nál a használt ingatlanok esetében is a máshol csak az új lakásokra igényelhető támogatási összegek állnak rendelkezésre, vagyis két gyereknél 2,6 millió, háromnál pedig 10 millió forint a vissza nem térítendő támogatás összege, azzal a kitétellel, hogy az összeg legfeljebb fele fordítható vásárlásra, a másik felét pedig az ingatlan korszerűsítésére, bővítésére kell elkölteni.

Azok számára, akik előre vállalnak két gyermeket, a fajlagos átlagárak alapján 14 vármegyében, Fejérben, Tolnában, Baranyában és Zalában, valamint az ország keleti felében nem kell az állami mellett plusz forrás egy 80 négyzetméteres ingatlan megvételéhez a Falusi CSOK-os településeken. Mindössze Győr-Moson-Sopronban, Veszprém megyében és Somogyban nem éri el az ingatlan bekerülési értékének 75 százalékát az állami források összege.

Azok számára, akik három gyereket vállalnak előre, 17 vármegyében elegendők az állami források egy 80 négyzetméteres ingatlan megvásárlására, és Győr-Moson-Sopronban és Somogyban is 94, illetve 91 százalékos az állami források lakásárhoz viszonyított aránya. Azon családok számára is elérhető több támogatás és kedvezményes hitel a Falusi CSOK-os településeken, amelyeknél a gyermekek már megszülettek, és nem terveznek többet. Esetükben azonban több helyen is plusz források bevonásával kell számolni az államin felül.

A Takarék Index elemzői megvizsgálták azt is, hogy milyen lehetőségeik vannak azoknak, akik nem Falusi CSOK-os településen vásárolnának lakást állami segítséggel. A megyeszékhelyeken kívüli településeken, amelyekből valamivel több mint 500 van az országban, két gyerek előre vállalása esetén Baranyában, Nógrádban, Jász-Nagykun-Szolnokban, Békésben, Borsod-Abaúj-Zemplénben és Szabolcs-Szatmár-Beregben van lehetőség arra, hogy teljes egészében állami segítségből vásároljanak lakást. Jellemzően a nyugati vármegyékben az arány 75 százalék alatt marad, Somogyban és Pest megyében pedig nem éri el az 50 százalékot.

Azok számára, akik három gyermeket vállalnak előre, a fenti hat mellett Tolnában, Bács-Kiskunban, Csongrád-Csanádban akár a lakásvásárlásra fordított teljes összeg fedezhető állami forrásból, több esetben pedig felújításra is marad. Ezeken a településeken is elérhető állami segítségnyújtás a már megszületett gyerekek mellé a lakásvásárláshoz, de már jelentősebb plusz források bevonására van szükség egy 80 négyzetméteres ingatlan megszerzéséhez.

Az elemzők a megyeszékhelyek esetében is megnézték, hogy milyen segítséget jelentenek az állami források egy 60 négyzetméteres használt ingatlan megvásárlásában. Két gyerek előre vállalása esetén Salgótarjánban és Békéscsabán elegendő lehet az állami forrás az ingatlanvásárláshoz, de Miskolcon is szinte teljesen fedezhető a vételár az állami pénzekből, és nem áll ettől távol Szolnok, Szekszárd és Kaposvár sem. Ugyanakkor Debrecenben, Győrben, Veszprémben és Budapesten a vételár kevesebb mint 60 százaléka biztosítható állami segítségből.

A főváros esetében 43 százalékos az állami források vételárhoz viszonyított aránya. Új lakás vásárlásakor már nehezebb dolguk van a két gyermeket vállalóknak, minden megyeszékhelyen szükség van egyéb forrásokra. Kedvezőbb helyzetben vannak azok, akik három gyermeket vállalnak előre: Salgótarjánban, Békéscsabán, Miskolcon, Szolnokon, Szekszárdon, Kaposváron, Zalaegerszegen és Nyíregyházán is elegendő az állami segítség egy használt 60 négyzetméteres otthon megvásárlásához. Új lakás vásárlásakor – bár csak Miskolcon lehet teljes egészében állami segítséggel lakáshoz jutni –, egy 60 négyzetméteres ingatlan esetében több nagyvárosban, így Tatabányán, Nyíregyházán és Békéscsabán is igen kedvezők a lehetőségek a három gyermeket vállalók számára.

Amennyiben további gyermeket már nem tervez a család, a kétgyerekesek számára a legtöbb megyeszékhelyen plusz forrásokra van szükség egy használt, 60 négyzetméteres lakás megvásárlásához, új lakás esetén pedig az állami források a vételár 22-47 százalékát fedezhetik. A háromgyermekes, további gyereket már nem tervező családok esetében Salgótarjánban elérhető használt ingatlan pusztán állami forrásokból, a többi nagyvárosban a lakás bekerülési költségeinek 36-88 százalékára elegendők. Új ingatlan esetében az arányok 36 és 85 százalék között mozognak, ami szintén jól mutatja, hogy milyen jelentős különbségek mutatkoznak abban, hogy az egyes településeken milyen mértékű segítséget jelentenek az állami források a lakásvásárlásban.