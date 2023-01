Mi történik a babaváróval? Szörnyű bajban lehetnek a családot tervező magyarok

Az októberi negatív rekord után némileg vissza tudott kapaszkodni novemberben a babaváró hitel új szerződéseinek összege, így a személyi kölcsönökkel együtt egész szép hónapot zártak az elszálló kamatok ellenére is. Csakhogy elképzelhető, hogy egy külső körülmény miatt egyáltalán nem éri majd meg felvenni ezt a kedvezményes hitelt 2023-ban.

Folytatja a hullámvasutazást a magyarok kedvenc kölcsöne, a babaváró hitel. Néhány milliárddal többet vettek fel ebből a hitelből a magyarok novemberben, ez derült ki az MNB e héten közzétett összesítéséből. A néhány milliárdos emelkedés azt jelezheti, hogy valóban megijedtünk attól, hogy január elsejével kivezetik ezt a hiteltípust, bár a szakértők által emiatt várt nagy rohamnak nyoma sincs. Megint benézünk a számok mögé, és összeszedjük, mit fontos tudni erről a kölcsönről 2023-ban.

Megindul felfelé a babaváró, vagy marad minden a régiben?

2022 novemberében 32,69 milliárdos jegyzést realizálhatott a babaváró hitel, ami négymilliárddal több az októberi értéknél: a 28 milliárdos összes jegyzés a babaváró történetének legalacsonyabb havi értéke volt, tehát a szakértők joggal számítottak arra, hogy innen valóban feljebb fog lépni.

Számítottak arra is, hogy mivel novemberben még nem lehetett tudni, mi lesz pontosan januártól ezzel a hiteltípussal, a magyarok megrohamozzák a bankokat - ez végül azért is maradhatott el, mert több bank is felfüggesztette a babavárós szerződések megkötését, éppen a helyzet bizonytalansága miatt. Várható, hogy a decemberi érték valamivel magasabb lesz, de jósolni nem merünk: 2022 éppen elég negatív meglepetést hozott ehhez a gazdaságban.

Mi lesz a lakáshitelekkel?

Persze szükség is volt a jó teljesítményre, és elmondható az is, hogy a babaváró és a személyi kölcsön egyaránt jó hónapot futottak októberben - meg igaz az is, hogy van honnan visszajönni. A személyi kölcsönök 400 millióval nagyobb összeget "húztak be" az előző hónaphoz képest, a babaváró pedig a már említett 4 milliárdos pluszt könyvelhette el.

Korábban már írtunk róla, hogy a lakáshitelek viszont folytatták a zuhanást, tízmilliárdos mínusszal mindössze 49,45 milliárd forintnyi új jegyzés érkezett be. A lakáshitelek esetében leginkább a kamatokra lehet ráfogni a súlyos (és hónapok óta tartó) zuhanást, bár érdekességként megemlíthetjük, hogy a személyi kölcsön átlagkamata magasabb a lakáscélú hiteleknél.

Horrorhitel lesz a babaváró?

2022. december 28-án, este megjelent a rendelet a Magyar Közlönyben, mely a családtámogatások sorsáról szól: e szerint még két évig, 2024. december 31-ig lehet őket igényelni. Az otthonfelújítási támogatás kivételével tehát mindegyiket meghosszabbította a kormány.

Egyes pénzintézeteknél az igénylések befogadása - legalábbis a honlapra kitett információk alapján - folyamatos volt. Ez természetesen az új hírek fényében nem változott, így az OTP Banknál, az ERSTE Banknál, a Gránit Banknál és a K&H Banknál folyamatosan elérhető a Babaváró. A decemberben felfüggesztés mellett döntő bankok (CIB Bank, MagNet Bank, MKB Bank, Raiffeisen Bank, Takarékbank, UniCredit Bank) az oldal információi szerint ugyancsak újraindították a folyamataikat, így akár már január 2-től fogadják az igényléseket.

Csakhogy van valami, ami 2023-ban kényelmetlenné teheti a babavárót. Mivel az állampapírok piacán két év után először csökkent a hozamérték, ez azt is jelenti, hogy a következő hónapban, vagyis februárban felveendő babaváró hitelek kamattámogatásának referenciahozama kereken 10% lesz. A kamattámogatás kiszámításához ennek a 130%-át veszik, és 1 százalékpontot hozzáadnak (a tavaly május előtt felvett hitelek esetében ez még 2 százalékpont volt), így a kamattámogatás mértéke a februárban felveendő babaváró hitelek esetében éppen 14% lesz. Ez pedig azt jelenti, hogy akik nem teljesítik a feltételeket - vagyis legalább egy gyermek nem születik öt éven belül - azoknak jelentősen magasabb büntetést kell fizetniük, mint a hitelt korábban felvetteknek, mert a feltételeket betartóknak a futamidő végéig kamatmentes marad a hitel.