Durva csapást mért a magyar bankra az extraprofitadó: hiába nőtt a volumen, tizedére esett vissza a nyereségük

Az Erste Banknál 18 százalékkal nőtt az új finanszírozás volumene az idei első félévben, míg az ügyfélhitelek és kötvények állománya 11 százalékkal bővült egy év alatt. A működési bevételeket 9,4 százalékkal sikerült növelni, az emelkedő költségek, az „extraprofit” adó és a Sberbank-ügyfelek kártalanítása azonban elvitte a pénzintézet nyereségének nagy részét árulták el pénzintézet vezetői a bank szerda délutáni sajtótájékoztatóján.

Száz megfizethető bérlakás finanszírozását tűzte ki célul 2025-ig az Erste Bank Magyarországon – jelentette be Jelasity Radován, a pénzintézet elnök-vezérigazgatója az idei első hat hónap eredményeit bemutató sajtótájékoztatón. A csoport a múlt héten jelentette be, hogy a pénzügyi egészség stratégiájának keretében kiemelten kezeli a lakhatás kérdését, és 2030-ig összesen 15 ezer lakás kialakítását és megfizethető árú bérbeadását tűzte ki célul. Ausztriában a csoport már most is mintegy évi egymilliárd eurót biztosít több mint hatezer megfizethető bérlakás építésének finanszírozására. Az osztrák tapasztalatok felhasználásával a bank magyar üzletága alacsonyabb keresetű társadalmi csoportok számára kíván hosszú távú bérleti konstrukcióban megfizethető bérleti díjjal lakásokat biztosítani. A cél alacsony energiaigényű zöld lakások létrehozása, a beruházásokról és a lehetséges helyszínekről a pénzintézet már megkezdte az egyeztetést különböző önkormányzatokkal és fejlesztő társaságokkal, és aktívan keresi további partnereit.

Jelasity Radován elmondta: az idei első félévben növelni tudták bevételeiket. A pénzintézet működési bevételei – a nemzetközi könyvviteli szabványok szerint (IFRS) készített kimutatás alapján – 9,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. Ezen belül a nettó kamatbevételek 57,8 százalékkal nőttek, a díj- és jutalékbevételek pedig 12,6 százalékkal emelkedtek, a kereskedési és konverziós bevételek azonban lenullázódtak. A működési bevételt 13,9 milliárd forinttal csökkentette az egyes hitelek átértékelésén keletkezett veszteség. A működéssel kapcsolatos kiadások jelentős mértékben, 34,6 százalékkal nőttek egy év alatt, így a pénzintézet működési eredménye 11,1 százalékkal 44 milliárd forintra csökkent. A működéssel kapcsolatos kiadások emelkedéséhez hozzájárult egyebek mellett a béremelés, az idén bevezetett munkavállalói részvényprogram, számos informatikai fejlesztés, a Random Capital és a Commerzbank akvizíciójával kapcsolatos kiadások, valamint a Sberbank végelszámolása miatt elrendelt extra befizetés. Mindezek miatt a költség/bevétel arány is romlott: június végére 55,1 százalékra nőtt az egy évvel korábbi 44,8 százalékról.

Az Erste Bank eredményét az „extraprofit” adónak nevezett elvonás önmagában 18,7 milliárd forinttal rontotta, az adózás utáni eredmény 4,4 milliárd forint lett, míg a tavalyi első félévet 31,7 milliárd forint nyereséggel zárta a pénzintézet – tette hozzá a bank elnök-vezérigazgatója.

Az ügyfélhitelek és kötvények állománya 2022. június végén 11 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Az új finanszírozás volumene 18 százalékkal nőtt 2021 első félévének teljesítményéhez képest. Az NPL-ráta 3,3 százalékra nőtt az egy évvel korábbi 2,9 százalékról.

A teljes lakossági hitelállomány 5 százalékkal nőtt egy év alatt, az új kihelyezések volumene ugyanakkor az idei első hat hónapban 7,7 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A lakáspiac bővülése a második negyedévben megtorpant, ezért az új lakáshitelek folyósítása 5 százalékkal elmaradt 2021 első félévének eredményéhez képest. A személyi kölcsönök esetében a kihelyezés 15 százalékkal nőtt éves összevetésben. A Babaváró hitel iránt 17,3 százalékkal csökkent a kereslet 2021 azonos időszakához viszonyítva. A kisvállalkozók esetében az új kihelyezés 41 százalékkal ugrott meg egy év alatt – ismertette Harmati László, a pénzintézet lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese.

A magyarországi Erste-csoport által kezelt lakossági ügyfélvagyon – befektetés és betét – 2022. június végén 4617 milliárd forint volt, amely 21 százalékos növekedést jelent egy év alatt. A megtakarításokon belül a befektetések aránya 59 százalék volt, a lakossági ügyfélbetétek állománya 14,3 százalékkal nőtt.

Idén a volatilis piaci mozgások és a pénzromlás gyorsuló üteme miatt még többen fordultak a nagyobb hozammal kecsegtető részvénypiacok felé. Az Erste Befektetési Zrt.-nél a befektetett és kezelt vagyon 25,9 százalékkal gyarapodott 2021. június végéhez képest. A privátbanki üzletág június végén 830 milliárd forintos vagyont kezelt, amely stabilan a második helyet jelenti a hazai privátbanki szolgáltatók között – közölte Cselovszki Róbert, az üzletág elnök-vezérigazgatója.

A vállalati üzletágban a kötvény- és a hitelállomány együttesen 20,3 százalékkal nőtt egy év alatt. A kis- és középvállalkozásoknál (kkv) a hitel- és kötvényállomány 17 százalékkal, a kereskedelmi célú ingatlanoknál 28 százalékkal, míg a nagyvállalatok és önkormányzatok esetében 17 százalékkal gyarapodott tavaly júniushoz képest. A tavalyi első félév visszafogottabb keresletéhez viszonyítva idén nagyot nőtt az új kihelyezés, az új kötvények és hitelek volumene 56 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A kkv-k esetében a finanszírozás volumene 148 százalékkal, a kereskedelmi célú ingatlanoknál 86 százalékkal, míg a nagyvállalatok és önkormányzatok esetében 30 százalékkal bővült. A banknál az idei első félévben 745 kis- és középvállalkozás nyitott számlát, 2,5-szer annyi, mint az egy évvel korábbi azonos időszakban – tette hozzá Szabados Richárd, a bank vállalati üzletágának vezetője.