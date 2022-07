500 ezer magyar hiteles törlesztője nő tízezrekkel: nem tudni, mi lesz velük, ennyit tehetnek

500 ezer kamatstoppos magyar család aggódhat, nem tudni mi lesz velük a decemberben lejáró támogatás után. Az MNB ugyanis további alapkamat-emeléseket sem zár ki, de már a mostani, majd 10 százalékra való emelés is durván emeli a törlesztőket – adta hírül az RTL Híradója.

A Bankmonitor számítása szerint egy átlagos, 10 millió forintos, 10 éves futamidős lakáshitel havi törlesztőrészlete mára 44 százalékkal is több lehetne, mint tavaly. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha most nem lenne kamatstop akkor aki tavaly még 103 735 forintot fizetett törlesztőbe, az most 149 053-at fizetne. A kamat tehát 4,5 százalék helyett 13,5 százalékos lenne már mos. Éppen ezért a szakértők most azt javasolják, hogy a legracionálisabb döntés ma fixáltatni egy hitelt. Azt ugyanis nem lehet tudni, meddig tart a kamatstop, ahogy azt sem, az MNB meddig fogja emelni az alapkamatot.