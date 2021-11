Ezekre az ötletekre megéri felvenni a személyi kölcsönt: megtalálhatod vele a számításaidat

Egyre nő a felnőtt lakosság körében a hitelfelvételi kedv, a létező hitelkonstrukciók közül pedig legtöbbször a szabad felhasználású személyi kölcsönre esik a választásuk. A Hello Vidék pedig összeszedte azokat az eseteket, amikor különösen célszerű élni a személyi kölcsön nyújtotta lehetőségekkel.

Az MNB legfrissebb adatai szerint a 2020-as pandémiás év nem kifejezetten kedvezett a hitelfelvételi kedvnek Magyarországon. A világjárvány okozta anyagi bizonytalanság és a szigorodó feltételek egyszerre tántorították el a lakosságot az igénylésektől. Ettől függetlenül a gazdasági elemzők egyetértenek abban, hogy a pandémia elülésével brutális hitel-berobbanásra lehet számítani, aminek a jelei már most is megmutatkoznak.

A november és a december jellemzően erős hónap a fogyasztási céllal felvett hitelek tekintetében, hiszen sok család a havi bevételéből nem tudná fedezni az ünnep és az ajándékozás költségeit. Tavaly azonban visszafogottabban költekeztek, és vettek fel hiteleket a magyarok. Az akkori felmérések szerint a járvány okozta válság ellenére a 2019-es évhez hasonló összeget szánt a többség a karácsonyi ajándékozásra és az ünnepi vacsorára: 50-60 ezer forintot.

Idén valószínűleg emelkedni fognak az ünnepekre szánt kiadások, hiszen évek óta nem láttunk ekkora áremelkedést. Az ősz elején, szeptemberben a KSH adatai szerint 5,5 százalékra emelkedett az infláció az előző havi 4,9 százalékról.

Közel kilenc éve nem volt ekkora ez a szám, és a folyamatnak azóta sincs vége. A banki elemzők szerint idén a magas infláció ellenére a 2019-es szintre térhet vissza a lakosság hitelfelvételi kedve, ezeken belül pedig nagy szerep jut a személyi kölcsönöknek.

Mikor vegyünk fel személyi kölcsönt?

A személyi kölcsön sikere abban rejlik, hogy ez a hitelfajta szabad felhasználású, vagyis arra költhetjük, amire csak akarjuk a kapott pénzt. A hitel ugyanakkor, legyen bármilyen kedvező, mindig megterheli a családi kasszát, ezért érdemes jól megfontolni, milyen célból veszi fel az ember.

Felvehetjük lakásfelújításra, itt az állam számla ellenében megtéríti a költségeink felét: legfeljebb 3 millió forintot ad egyszeri támogatásként. Ha nincs 3 millió forintunk, hogy maximálisan kihasználjuk a lakásfelújítási támogatás lehetőségeit, egy személyi kölcsön felvétele ideális döntés lehet.

Mivel magyar családok milliói élnek energetikai szempontból rossz állapotú ingatlanban, így érdemes akár erre is kölcsönt felvenni. Ha nincs megtakarításunk, akkor érdemes energetikai számítást végezni: jelenlegi fogyasztásunkról és a beruházás után várható összegről, átalánnyal számolva. Ha ez megvan, a tervezett befektetett összeget el kell osztanunk az éves megtakarításunk összegével, így megkaphatjuk a megtérülési időt.

Hosszú távra tervezni

Oktatási célokra is népszerű a kölcsön felvétele. A kamatmentesen igényelhető diákhitel nem fedezi teljes egészében a tandíjat és a diák havi költségeit, ráadásul digitális eszközökre is szüksége van a diákoknak. A tanulás viszont minden esetben megtérülő befektetésnek számít, így szükség esetén bátran nyúljunk a személyi kölcsön adta lehetőségekhez.

Bár a befektetési szakemberek azt vallják, hogy nem szabad olyan autót vennünk, ami többe kerül maximum háromhavi fizetésünknél, de ez nálunk, Magyarországon nem mindig járható út. Akiknek munkaeszköz az autó, a biztonságon kívül kritikus pont, annak a fogyasztása is, akárcsak a karbantartási költségek alacsony szinten tartása. Ezen érvek-ellenérvek mentén pedig sokaknak megérheti személyi kölcsönnel beruházni egy gépkocsi-vásárlásba.

Munkaeszköz vásárlása és karbantartása miatt is nyúlhatunk hitelhez, hiszen a vállalkozók zöme a munkaeszközeit magának kell előteremtenie, amelyek bizony sokszor milliós nagyságrendekbe is kerülhet. Egy vállalkozás indításához is vehetünk fel hitelt, ilyenkor ugyanis ez a munkánk által megtérül.

Egészségügyi kezelésekre is vehetünk fel személyi kölcsönt, hiszen vannak olyan rehabilitációs kezelések, amelyek kívül esnek a TB finanszírozási körén, vagy esetleg csak részben térítik meg őket. Ezen felül drágák lehetnek a gyógyszerek, valamint a járulékos költségek is. A krónikus betegségek anyagköltségeit is csak 18 éves korig fedezi a TB, ami szintén nagy kiadásokat jelent hosszútávon. De az sem jó, ha nem tudjuk megfinanszírozni a gyerekek fogszabályozását vagy a sajátunkat, vagy egyéb költséges, akár váratlanul felmerülő fogászati kezelés nem fér bele a havi büdzsénkbe. Az egészségünkön pedig soha nem szabad spórolni, akkor már inkább jöjjön egy jól átgondolt, kedvező személyi kölcsön!

Valamint, egy jól összerakott hitel kiváló lehetőség lehet adósságaink rendezésére is, magasabb törlesztésű áruhitel, vagy magas kamattal rendelkező hitelkártya, folyószámlahitel kiváltására is használhatjuk, így további megtakarítást érhetünk el. Azonban mielőtt hitelt vennénk fel, tartsuk tehát szem előtt azt a szabályt, hogy a szabad felhasználású hitel akkor kerül a legjobb helyre, hogyha azt valamilyen értékteremtő beruházásba fektetjük, ami idővel megtérül, és hosszú távon csökkenti az esetleges többletkiadásainkat.