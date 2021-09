Rengeteg magyar marad le az ingyenmilliókról: ha nem sietnek, végleg lecsúszhatnak

Folyamatos növekedés magyarországon a házasságkötések számát tekintve. Mindemellett júliusban kevesebben éltek a babaváró támogatással, mint az előző hónapban. A babaváró iránti kereslet ettől függetlenül továbbra is magas. Népszerűségének fenntartásában az elképesztően kapós felújítási támogatás is segíthet. De vajon az egyre közelgő hitelfelvételi határidő tartósan rányomja a bélyegét a hitel iránti keresletre? És vajon mennyire kell sietnie annak, aki még szeretne élni a kedvező hitellel?

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb statisztikái szerint júliusban a lakosság 48,74 milliárd forintnyi babaváró támogatást, 45,2 milliárdnyi személyi hitelt, illetve 132,46 milliárd forintnyi lakáskölcsönt vett fel a bankoktól. Ez az előző, június havi számokhoz képest mindhárom hitelforma esetében enyhe visszaesés.

Az első negyedéves mélyponthoz képest a babáváró és a másik két hitelforma továbbra is jól teljesít és a korábbi hónapokból úgy tűnik a válságot már magunk mögött tudhatjuk. Ettől függetlenül a babaváró hitelek 48,74 milliárdos folyósított összege éves összevetésben is csökkent.

Abból, hogy a júliusban folyósított összeg 7,4 százalékkal alacsonyabb az egy hónappal korábbinál ne, érdemes messze menő következtetéseket levonni. A június ugyanis mindhárom vizsgált hitelforma esetében igazi rekordhónap volt, nyáron pedig a szabadságolások alakulása és számos más szezonális faktor okozhat kisebb-nagyobb visszesést, vagy emelkedést.

Ami a hitel jövőjével kapcsolatban érdekesebb lehet, hogy a tavaly júliusi 55,92 milliárdos számhoz képest még nagyobb, 12.8 százalékos a visszaesés. Persze azt sem árt szem előtt tartani, hogy a júliusra folyósított hiteleket nyáron, a tavalyi évben egy nyugodtabb, a pandémia szempontjából szabadabb időszakban igényelték, tehát a hitelforma kifutásához közeledvén nem feltétlen meglepő, hogy annak szintjét nem sikerült megugrani. A 2019-es bevezetés utáni néhány hónap extrémen magas számaihoz közeli érdeklődés pedig értelemszerűen nem várható már a hitelekre.

Bár az, hogy egyre szűkül a jogosultak köre, hosszútávon is visszaesést hozhat, van ami a lakossági hitelek mellett dolgozik. Az egyik ilyen az otthonfelújítási támogatás bevezetése, ami még a lakáshitelek piacán direkt, a babaváró esetében közvetett módon növelhette a folyósított hitelek összegét. Ez pedig rövid távon is hatással lehet(ett) a kihelyezett babaváró támogatások összegének alakulására. Így egyáltalán nem elképzelhetlen azok stagnálása, vagy akár ideiglenes további növekedése sem.

Ennek oka, hogy a babaváró hitel is jól kombinálható lakáshitelekkel, akár önerőként. A felújítási támogatás felvételéhez ezért nem mindenki választ lakáskölcsönt, a felújítási munkákat ugyanis a jogosultak személyi hitelből, vagy babaváró kölcsönből is ugyanúgy tudják előfinanszírozni. A babaváró összegét a hitelintézetek 75 százalékban számíthatják be önerőként a lakáshitel-kérelmek esetében.

A babaváró hitel által elnyert támogatást pedig már az igénylők közel 70%-a ingatlanvásárlásra használja fel a Duna House kutatása szerint. A babaváró és a lakáshitelek teljesítménye tehát nagyban függ egymástól. Náluk csak használt lakás vásárlásához közel 1,3 milliárd forintnyi babavárót használtak fel ugyanis idén június végéig.

A házasodási roham nem lassult

Nem tudni, hogy tavaly hányan kötöttek volna házasságot, ha nem robban be a világjárvány, az viszont sokat mondó, hogy 2020-ban a pandémia ellenére sem csökkent az esküvők száma. Sőt, a lezárások, a válság, és fertőzésveszély ellenére 3,1 százalékkal többen kötöttek házasságot 2020-ban, mint 2019-ben. A válság tehát nem okozott drasztikus mélypontot, így a házasságkötések számának mostani robbanásszerű növekedését is ehhez viszonyítva érdemes nézni.

A fenti grafikonon is látszik, hogy a házasságkötések számát tekintve egy felívelő tendencia kirajzolódni tavaly az első negyedévben. Ha a válság nem töri meg ezt az ívet, és áprilisban nem indul be a visszaesés, valószínűleg a tavalyi év a házasságkötések számában újabb rekordot hozott volna. Ehelyett az újabb rekordév az idei lehet.

A hónapban jelentős mértékben nőtt ugyanis a házasságkötések száma, 9605 pár lépett frigyre, ami 28%-kal, 2116-tal meghaladta a 2020. júliusit. Akkor a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 7541 házasság zajlott le. Az emelkedő tendencia egyébként hónapok óta megfigyelhető és a nyilvánosságra hozott adatok alapján még mindig egy hónapra vagyunk a csúcstól, az ugyanis ejllemzően augusztusra esik.

A grafikonon az is látható hogy idén is elmaradt a korábbi években jellemző októbertől márciusig tartó visszaesés a házassági statisztikákban (2018 év végén, 2019 év elején ez még megfigyelhető volt).2020 eleje volt az első olyan időszak, amikor a hullámvölgy már nem ment olyan mélyre, és ez a tendencia is folytatódott idén.

Nagyon úgy tűnik tehát, hogy újabb csúcs is lehet idén. Május 28-tól pedig már lagzik is tarthatók. Így valószínűleg a júniusi és júliusi számokban már megjelent ennek hatása és még az augusztusiakra is kihathat majd. Ellenhatás lehet viszont az esküvők árainak brutális növekedése. Sok esküvőszervező cég árakat emelt az újraindulás után, ami egyes helyeken akár 20 százaléknyi drágulást is takarhat.

A házasodási kedv és a bababaváró népszerűsége között minden bizonnyal van egy erős összefüggés. Ezért is különös, hogy a két mutatóban a változás a hónapban ellenkező irányú volt. Persze az, hogy a még mindig roppant népszerű babaváró hitel kifizetett összegei némiképp visszaestek nem jelenti azt, hogy ne pörgethetnék tovább a házasodási kedvet, de hogy a két folyamat mennyire hatott ki egymásra arra a legtisztább képet majd a hitelforma kivonása után láthatjuk. Az pedig már nincs is olyan messze, ezért az igénylőknek érdemes igyekezni.

Már nincs sok idő a babaváró kifutásáig

A hitelszerződést ugyanis legkésőbb 2022.12.31-ig meg kell kötni, és emiatt sokan kifuthatnak az időből az életkori vagy a tb-jogviszonyt érintő kikötések miatt. A járvány okozta válságot kísérő felmondási hullám miatt ugyanis rengeteg magyar fiatal elveszítette a munkáját. Így sokan nem tudnak megfelelni az egyik fontos feltételnek, miszerint 3 év folyamatos tb-jogviszonyt kell igazolni. Az érdeklődők jelentős része ezért esik el a lehetőségtől.

A szigorú határidők miatt így egyre kevesebben lesznek, akik megfelelnek a babaváró felvételéhez szabott feltételeknek.

Az MNB elemzője, Dancsik Bálint ezért a babaváró támogatásoknál az új kibocsátások csökkenését prognosztizálja középtávon, „a jogosult állomány fokozatos mérséklődése miatt”. Vagyis akik már megtehették, éltek a lehetőséggel, akik pedig még jogosultak, de nem igényelték, egyre kevesebben lesznek. A babaváró támogatásnak ugyan vannak olyan feltételei, amelyeket még lehet orvosolni, és megszerezni a jogosultságot, viszont sokan lehetnek, akik már sehogy sem fogják tudni határidőig teljesíteni azokat. Lehet, hogy a júliusi adatokban is ennek hatása látszott már. De kétségbe esni azért nem kell.

Számos alternatíva vár, ha nem lennénk jogosultak

Folyamatosan bővítik a családtámogatások körét, amiket a szülők a születendő, vagy már meglévő gyermekeinkre vehetünk igénybe. Így azoknak a pároknak sincs minden veszve, akik így vagy úgy, de lecsúsztak a babaváró támogatásról. Ezen a konstrukción túl számos más féle családtámogatási forma érhető el a csoktól kezdve az áfa-visszatérítésen át egészen az idei év slágerének számító otthonfelújítási támogatásig. A legtöbb támogatáshoz persze azok juthatnak, akik három, vagy több gyermeket vállalnak, de ez koránt sem kikötés. Az csak egy, vagy két gyermeket vállalók számára is rengeteg támogatás elérhető már.

A két gyermeket vállalók új építésű ingatlan építésére vagy vásárlására, illetve kistelepülésen lévő használt ingatlan vásárlására (felerészben) és bővítésére/korszerűsítésre (felerészben) felvehetik a 2,6 milliós CSOK-ot (normál vagy falusi) + az új felújítási hitelt és támogatást. A meglévő, időközben felvett lakáshitelből (ez lehet akár "CSOK-hitel" is) a második gyermek érkezésekor 1 millió forint elengedést lehet igényelni, és új elemként igénybe vehetik nettó 50 milliós új lakás esetén a 2,5 milliós áfa-visszatérítést, ha igénybe vették a CSOK-ot is. Továbbá ott van még az anya aktuális diákhitel-tartozása felének elengedése, amely a második gyermek születésével igényelhető.

Az egy gyermeket vállalók pedig új építésű ingatlan építésére vagy vásárlására, illetve a kistelepülésen lévő használt ingatlan vásárlására (felerészben) és bővítésére/korszerűsítésre (felerészben) felvehetik a 600 ezer forintos CSOK-ot (normál vagy falusi). Szintén igénybe vehetik nettó 50 milliós új lakás esetén a 2,5 milliós áfa-visszatérítést, ha igénybe vették a CSOK-ot is. Ezt idén már kiegészíthetik az otthonfelújítási támogatással + kölcsönnel is.