Nem várt büntetés érkezhet a magyar háztulajoknak: tízezreket fizethet, aki erről az apróságról megfeledkezik

Nemcsak a mentők és a tűzoltók munkáját segíti, hanem jogszabályi kötelezettség is a házszám jól látható kihelyezése, amelynek elmulasztásáért a helyi önkormányzatok akár több tízezer forintos bírságot is kiszabhatnak az ingatlantulajdonosokra - írta meg a Boon.

A hiányzó vagy nehezen olvasható házszám miatt vészhelyzetben jelentősen késhetnek a mentők, a tűzoltók vagy a rendőrök. Egy hirtelen rosszullétnél vagy tűzesetnél emberéletek múlhatnak perceken, ezért a gyors tájékozódást segítő jelzés elengedhetetlen.

Bár egységes országos jogszabály nem határozza meg a büntetés mértékét, a helyi önkormányzati rendeletek kötelezően előírják a házszámtáblák megfelelő kihelyezését. A kötelezettség minden esetben az ingatlan tulajdonosát terheli – bérbe adott ingatlan esetén is ő a felelős, nem pedig a bérlő –, így neki kell gondoskodnia arról, hogy a házszám az épület homlokzatán, a kerítésen vagy a telekhatáron, az utcáról is jól látható helyen szerepeljen. Fontos, hogy a táblát ne takarja el növényzet, kapu vagy egyéb tereptárgy. A kötelezettség elmulasztása esetén az ingatlantulajdonosok először figyelmeztetésre, majd az adott település szabályozásától függően néhány ezertől akár több tízezer forintig terjedő közigazgatási bírságra számíthatnak.

A mulasztás már csak azért is felesleges kockázat, mert a tábla pótlása elenyésző költséggel jár a lehetséges bírsághoz képest. Az egyszerűbb műanyag vagy fém változatok már egy-háromezer forintért beszerezhetők, míg az egyedi, dekoratív darabok ára ennél magasabb. A rosszul megvilágított utcákban a szakemberek kifejezetten a fényvisszaverő vagy LED-es megoldások alkalmazását javasolják, hogy a házszám éjszaka is jól látható legyen.

Miközben a házszámok beszerzése és felszerelése a tulajdonosok feladata, az utcanévtáblák kihelyezéséről és karbantartásáról már az önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ha az utcanévtábla hiányzik vagy olvashatatlanná vált, a lakók ezt a helyi polgármesteri hivatalban jelezhetik.