2026. január 14. szerda Bódog
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Középkorú férfi ül a téglából épített fatüzelésű kályha mellett, pókerrel a kezében.
HelloVidék

Mikor kell aggódnod a kályhád miatt? Íme, 3 hiba, ami életveszélyes robbanást okozhat

HelloVidék
2026. január 14. 14:45

Egyre többször érkeznek riasztások a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához a fűtési szezonban előforduló cserépkályha-robbanások miatt. A jelenség ijesztő: egy pillanat alatt füstös lehet a szoba, hallatszik a dörrenés, és sokszor csak utólag értik meg a lakók, mennyire komoly veszélyhelyzet alakult ki.

A BM Katasztrófavédelem közösségi oldalán a napokban felhívták a figyelmet a cserépkályhák helyes használatára és a robbanásveszély megelőzésére. De mi is történik valójában?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ahogy a szakemberek megjegyezték, a cserépkályha robbanása ritkán „véletlen baleset”. Több apró hiba együttesen vezet a veszélyhez: karbantartás hiánya, oxigénhiányos, nem megfelelő égés, illetve rossz minőségű vagy nedves tüzelőanyag használata.

Annus Zoltán, zalaszentmihályi kályhásmester szerint a történetek jelentős része nem a kályha hibájával kezdődik: „Ezek egyértelműen emberi mulasztások, amelyek elkerülhetők lennének” – mondta.
A jelenség gyakori oka, hogy a kályha rossz üzemállapotba kerül: nem megfelelő a huzat, a füstjáratok részben el vannak záródva, vagy a levegőellátás nem elegendő. Ilyenkor az égéstermékek felgyülemlenek, majd hirtelen oxigénhez jutva berobbanhatnak - nyilatkozta a szakember a Zaol.hu-nak.

Ezek a leggyakoribb hibák

Annus Zoltán három fő okot emelt ki:

  1. Elmaradt tisztítás – a füstjáratokban korom és hamu rakódik le, ami akadályozza a füstgáz távozását.
  2. Idő előtti lezárás – a tűz még lobog, de a kályha ajtaját lezárják, így oxigénhiány alakul ki.
  3. Vizes fa használata – tökéletlen égést okoz, és több lerakódás képződik, növelve a robbanásveszélyt.

A kályhásmester kiemelte, hogy gyakran a visszafüstölés az első figyelmeztető jel: „Ha az addig jól működő kályha egyszer csak füstölni kezd az ajtón keresztül, az tisztítási hiányra utalhat. Azonban az őszi első begyújtásnál ez nem feltétlenül probléma, csupán a hideg kémény miatt történik.”

Az oxigénhiány és a modern házak

A régi házak fűtési rendszerei a „szellősebb” nyílászárókhoz igazodtak, de a korszerűsítések – jól záró ablakok, ajtók – miatt a természetes levegőutánpótlás megszűnik. Ez gyorsan oxigénhiányt okozhat a kályhában, és visszafüstölést eredményezhet.

„10–15 perc alatt is kialakulhat levegőhiány, ami hirtelen veszélyhelyzetet teremt” – figyelmeztetett Annus Zoltán.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Dió és egyéb olajos magvak a kályhában

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a háztartásokban a már ehetetlen, fekete diót vagy más olajos magot cserépkályhában próbálják elégetni. A szakember szerint ez különösen kockázatos:

„Olajos magvak rövid idő alatt nagy hőt termelnek, ami hirtelen terhelést jelent a kályhának vagy a kazánnak, robbanáshoz vezethet.” A gyakorlatban ez pattogó, durranó dióként jelentkezik, ami fokozza a robbanás veszélyét.

Mit tegyünk, ha visszajön a füst?

Ha a füst visszaáramlik a lakótérbe, azonnal nyissunk ablakot, szellőztessünk. Semmiképp ne próbáljuk házilag megoldani a problémát: mindig hívjunk tapasztalt kályhás szakembert.

A BM Katasztrófavédelem is hangsúlyozza: ha szikrázik a kémény, visszaáramlik a füst, vagy bármilyen rendellenesség tapasztalható, azonnal kérjünk szakmai segítséget.
Címlapkép: Getty Images
#fűtés #lakás #baleset #veszély #fűtési szezon #tűz #életveszély #katasztrófavédelem #ház #megelőzés #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:57
14:51
14:45
14:29
14:15
Pénzcentrum
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
Így spórolhatsz százezreket az autóvásárláson 2026-ban: évek óta nem volt ilyen lehetőség Magyarországon
Ennyi a házvezetők, bejárónők fizetése Magyarországon: brutális mi pénzt lehet hazavinni 2026-ban
Itt a lista, ezek a lőporos hordó országok bármikor robbanhatnak: durva háborús láncreakció jöhet a világban 2026-ban?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 14. szerda
Bódog
3. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Figyelem! Hóhelyzet miatt nem kell suliba menni: ezekben a vidéki iskolákban már meglépték
2
5 napja
Ennél cukibb videót ma nem látsz: így bújnak össze a dermesztő hidegben a somogyi erdő vadjai
3
2 hete
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
4
3 napja
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
5
2 hete
Horgászok figyelem, 2026-tól új korszak jön a partokon: teljesen átalakulnak a hazai versenyek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adónem
az adó valamely fajtája. (pl: SZJA, ÁFA)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 14. 14:29
Na, mégsem a nagyolcsó Lidlben tudsz a leggazdaságosabban bevásárolni? Kiszámolták, ebben a "drága boltban" jobban kijössz a pénzedből
Pénzcentrum  |  2026. január 14. 13:17
Komoly leépítés jön a győri Audi-gyárnál: hiába a termelési rekord, rengeteg állás szűnik meg
Agrárszektor  |  2026. január 14. 14:28
Megállíthatatlanul terjed a gyilkos kór Európában: mi lesz ennek a vége?