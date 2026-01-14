Nem mindennapi jelenetet rögzítettek a biztonsági kamerák a Balaton közelében. Egy népes vaddisznócsalád vonul végig épp a park területén...
Mikor kell aggódnod a kályhád miatt? Íme, 3 hiba, ami életveszélyes robbanást okozhat
Egyre többször érkeznek riasztások a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához a fűtési szezonban előforduló cserépkályha-robbanások miatt. A jelenség ijesztő: egy pillanat alatt füstös lehet a szoba, hallatszik a dörrenés, és sokszor csak utólag értik meg a lakók, mennyire komoly veszélyhelyzet alakult ki.
A BM Katasztrófavédelem közösségi oldalán a napokban felhívták a figyelmet a cserépkályhák helyes használatára és a robbanásveszély megelőzésére. De mi is történik valójában?
Ahogy a szakemberek megjegyezték, a cserépkályha robbanása ritkán „véletlen baleset”. Több apró hiba együttesen vezet a veszélyhez: karbantartás hiánya, oxigénhiányos, nem megfelelő égés, illetve rossz minőségű vagy nedves tüzelőanyag használata.
Annus Zoltán, zalaszentmihályi kályhásmester szerint a történetek jelentős része nem a kályha hibájával kezdődik: „Ezek egyértelműen emberi mulasztások, amelyek elkerülhetők lennének” – mondta.
A jelenség gyakori oka, hogy a kályha rossz üzemállapotba kerül: nem megfelelő a huzat, a füstjáratok részben el vannak záródva, vagy a levegőellátás nem elegendő. Ilyenkor az égéstermékek felgyülemlenek, majd hirtelen oxigénhez jutva berobbanhatnak - nyilatkozta a szakember a Zaol.hu-nak.
Ezek a leggyakoribb hibák
Annus Zoltán három fő okot emelt ki:
- Elmaradt tisztítás – a füstjáratokban korom és hamu rakódik le, ami akadályozza a füstgáz távozását.
- Idő előtti lezárás – a tűz még lobog, de a kályha ajtaját lezárják, így oxigénhiány alakul ki.
- Vizes fa használata – tökéletlen égést okoz, és több lerakódás képződik, növelve a robbanásveszélyt.
A kályhásmester kiemelte, hogy gyakran a visszafüstölés az első figyelmeztető jel: „Ha az addig jól működő kályha egyszer csak füstölni kezd az ajtón keresztül, az tisztítási hiányra utalhat. Azonban az őszi első begyújtásnál ez nem feltétlenül probléma, csupán a hideg kémény miatt történik.”
Az oxigénhiány és a modern házak
A régi házak fűtési rendszerei a „szellősebb” nyílászárókhoz igazodtak, de a korszerűsítések – jól záró ablakok, ajtók – miatt a természetes levegőutánpótlás megszűnik. Ez gyorsan oxigénhiányt okozhat a kályhában, és visszafüstölést eredményezhet.
„10–15 perc alatt is kialakulhat levegőhiány, ami hirtelen veszélyhelyzetet teremt” – figyelmeztetett Annus Zoltán.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Dió és egyéb olajos magvak a kályhában
Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a háztartásokban a már ehetetlen, fekete diót vagy más olajos magot cserépkályhában próbálják elégetni. A szakember szerint ez különösen kockázatos:
„Olajos magvak rövid idő alatt nagy hőt termelnek, ami hirtelen terhelést jelent a kályhának vagy a kazánnak, robbanáshoz vezethet.” A gyakorlatban ez pattogó, durranó dióként jelentkezik, ami fokozza a robbanás veszélyét.
Mit tegyünk, ha visszajön a füst?
Ha a füst visszaáramlik a lakótérbe, azonnal nyissunk ablakot, szellőztessünk. Semmiképp ne próbáljuk házilag megoldani a problémát: mindig hívjunk tapasztalt kályhás szakembert.
A BM Katasztrófavédelem is hangsúlyozza: ha szikrázik a kémény, visszaáramlik a füst, vagy bármilyen rendellenesség tapasztalható, azonnal kérjünk szakmai segítséget.
Az északi parton több helyen kedvezőbb állapotú a jég, de ezek a felületek sem érték még el a biztonságos téli sportoláshoz szükséges vastagságot.
A Bereg–Szatmári-síkon is beköszöntött az igazi tél: a havazás és az erőteljes lehűlés tündérmesébe illő tájjá alakította át a Hortobányi Nemzeti Park különleges gyöngyszemét.
Erdők mélyén bújik meg a csoportos csiperke – ritka, védett és különösen látványos gomba, amely 2026-ban elnyerte az Év Gombája címet Magyarországon.
130 év után fedezték fel a Bécsi Tudományegyetem gyűjteményében Leopold Tausch 1886-ban leírt késő kréta korú csigáit. A magyar kutatói részvétellel feldolgozott anyag két új...
Figyelem, új szabály lépett életbe: korlátozást vezettek be egy kedvelt kirándulóhelynél Budapest közelében
Figyelem, új szabály lépett életbe a Budai-hegység egyik kedvelt kilátópontjánál: tilos letérni erről az ösvényről!
„Anya, ez eddig a legjobb hülyeség, amit kitaláltál” 450 jégtéglából épített iglut egy kaposvári család
Nem semmi: egy szivárványszínű iglu díszíti az egyik kaposvári családi ház udvarát. A kuckó 450 darab színes jégtéglából készült, amelyet hat ember szorgos keze épített...
Van-e még jövője a hagyományos papírboltoknak? Eladó Miskolc egyik ikonikus üzlete, a Városház téri Papirusz, amely több mint ötven éve működik a belvárosban.
Ehhez nem kell drága külföldi utazásokban gondolkodni: Magyarországon még mindig számos kulcsosház, vagy épp menedékház kínál megfizethető erdei szállást.
Figyelem! Egyetlen napra újra megnyílik a Bükk egyik legkülönlegesebb vasútvonala: 2026. január 31-én közlekedik a Zúzmara Expressz.
Amikor a hőmérséklet 0 fok alá csökken, a kinti kutyák is komoly terhelésnek vannak kitéve. A hideg, a hó, és a szél életveszélyes helyzeteket teremthet...
Decemberben még teltházzal üzemelt a debreceni Chili Cafe, január 2-től azonban technikai okokra hivatkozva határozatlan ideig zárva tart.
Elképesztő videót tettek közzé a jégbe zárt Balaton-partról: a víz felszínén már megjelentek az első jégfoltok, a partot pedig összefüggő hótakaró borítja.
Mi volt ez? Kék, medúzaszerű és éjszaka repül: a fél országot ez a repülő tárgy tartotta lázba + Videó
Elsőre furcsának tűnhetett, amit az égen láttunk: rengetegen észlelték Budapesttől Mosonmagyaróváron át, és számos webkameránkon is feltűnt ez a különleges, ritka jelenség.
Mikor lesz vásár Dunaföldvár mellett? Itt vannak a dunaföldvári vásár 2026-os időpontjai, helyszíne és más tudnivalók
A dunaföldvári vásár 202-ban is minden hónap 3. vasárnapján lesz márciustól novemberig.
A rózsaszín színben tündöklő Aurora Borealis körülbelül fél órán keresztül volt látható az északi horizont felett.
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
Hogyan érdemes nekivágni, hogy ne hibázzunk? Erről mesélt Szabó Miklós, aki saját kezűleg újított fel egy öreg vályogházat a nógrádi, eldugott kis faluban, Vanyarcon.
A 2026-os trend-előrejelzések azt mutatják, hogy a mézfogyasztás új szintre lép: a magyar fogyasztók egyre tájékozottabbak és tudatosabbak.
A szakemberek szerint a hópaplan szigetelőként működik, ami jelentősen lassítja a jég további vastagodását.