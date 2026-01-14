Mikor kell aggódnod a kályhád miatt? Íme, 3 hiba, ami életveszélyes robbanást okozhat

Egyre többször érkeznek riasztások a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához a fűtési szezonban előforduló cserépkályha-robbanások miatt. A jelenség ijesztő: egy pillanat alatt füstös lehet a szoba, hallatszik a dörrenés, és sokszor csak utólag értik meg a lakók, mennyire komoly veszélyhelyzet alakult ki.

A BM Katasztrófavédelem közösségi oldalán a napokban felhívták a figyelmet a cserépkályhák helyes használatára és a robbanásveszély megelőzésére. De mi is történik valójában?

Ahogy a szakemberek megjegyezték, a cserépkályha robbanása ritkán „véletlen baleset”. Több apró hiba együttesen vezet a veszélyhez: karbantartás hiánya, oxigénhiányos, nem megfelelő égés, illetve rossz minőségű vagy nedves tüzelőanyag használata.

Annus Zoltán, zalaszentmihályi kályhásmester szerint a történetek jelentős része nem a kályha hibájával kezdődik: „Ezek egyértelműen emberi mulasztások, amelyek elkerülhetők lennének” – mondta.

A jelenség gyakori oka, hogy a kályha rossz üzemállapotba kerül: nem megfelelő a huzat, a füstjáratok részben el vannak záródva, vagy a levegőellátás nem elegendő. Ilyenkor az égéstermékek felgyülemlenek, majd hirtelen oxigénhez jutva berobbanhatnak - nyilatkozta a szakember a Zaol.hu-nak.

Ezek a leggyakoribb hibák

Annus Zoltán három fő okot emelt ki:

Elmaradt tisztítás – a füstjáratokban korom és hamu rakódik le, ami akadályozza a füstgáz távozását. Idő előtti lezárás – a tűz még lobog, de a kályha ajtaját lezárják, így oxigénhiány alakul ki. Vizes fa használata – tökéletlen égést okoz, és több lerakódás képződik, növelve a robbanásveszélyt.

A kályhásmester kiemelte, hogy gyakran a visszafüstölés az első figyelmeztető jel: „Ha az addig jól működő kályha egyszer csak füstölni kezd az ajtón keresztül, az tisztítási hiányra utalhat. Azonban az őszi első begyújtásnál ez nem feltétlenül probléma, csupán a hideg kémény miatt történik.”

Az oxigénhiány és a modern házak

A régi házak fűtési rendszerei a „szellősebb” nyílászárókhoz igazodtak, de a korszerűsítések – jól záró ablakok, ajtók – miatt a természetes levegőutánpótlás megszűnik. Ez gyorsan oxigénhiányt okozhat a kályhában, és visszafüstölést eredményezhet.

„10–15 perc alatt is kialakulhat levegőhiány, ami hirtelen veszélyhelyzetet teremt” – figyelmeztetett Annus Zoltán.

Dió és egyéb olajos magvak a kályhában

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a háztartásokban a már ehetetlen, fekete diót vagy más olajos magot cserépkályhában próbálják elégetni. A szakember szerint ez különösen kockázatos:

„Olajos magvak rövid idő alatt nagy hőt termelnek, ami hirtelen terhelést jelent a kályhának vagy a kazánnak, robbanáshoz vezethet.” A gyakorlatban ez pattogó, durranó dióként jelentkezik, ami fokozza a robbanás veszélyét.

Mit tegyünk, ha visszajön a füst?

Ha a füst visszaáramlik a lakótérbe, azonnal nyissunk ablakot, szellőztessünk. Semmiképp ne próbáljuk házilag megoldani a problémát: mindig hívjunk tapasztalt kályhás szakembert.

A BM Katasztrófavédelem is hangsúlyozza: ha szikrázik a kémény, visszaáramlik a füst, vagy bármilyen rendellenesség tapasztalható, azonnal kérjünk szakmai segítséget.