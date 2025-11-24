Balázs Fecó emléktáblát kapott: megvan a 2026-os Sitkei Rockfesztivál dátuma és főbb fellépői is

Napokon belül megnyit az idei év nagy gyógyfürdős újdonsága Gyulán
Szombaton emléktáblát kapott Sitkén Balázs Fecó. Az ünnepségen bejelentették a jövő évi, jubileumi Sitkei Rockfesztivál fellépőit. A jubileumi, 40. fesztiválra augusztus 20. és 22. között kerül sor, így a hosszú hétvégét is kihasználva háromnapos bulival várnak.
A hétvégén bejelentették a Sitkei Rockfesztivál 2026-os programját Sitkén, Balázs Fecó halálának ötödik évfordulóján tartott emléktáblás ünnepségen. A jubileumi, 40. fesztiválra augusztus 20. és 22. között kerül sor, így a hosszú hétvégét is kihasználva háromnapos bulival várnak.
A szervezők bejelentették, hogy a fesztivál továbbra is megtartja a tavaly bevezetett újdonságokat: lesz fesztiválpohár, jegyelővételi lehetőség, valamint backstage hozzáférés a szervezők és a fellépők számára. A jubileumi eseményre a rockzene nagyjai, így a Korál, a Bagossy Brothers Company, az Ossian és a Lord is színpadra lépnek.
A Sitkei Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület képviselői hangsúlyozták, hogy a fesztivál nem csupán emlékezés, de ünneplés is: 40 éve indult a kápolna koncertsorozata, amely azóta a helyi zenei élet fontos eseményévé vált. A háromnapos programmal idén is igyekeznek minden korosztályt megszólítani, és a rockzene iránt rajongók számára felejthetetlen élményt kínálni.
Íme, a részletes program!
A nulladik napon, augusztus 20-án visszatér Sitkére a Korál együttes Keresztes Ildikóval kiegészülve,
vendégül látnak egy igazán sikeres, mainstream csapatot, a Bagossy Brothers Companyt, és fellép az AWS is. A napot tűzijátékkal zárják.
A hivatalos első nap eddig ismert fellépői: az Akela, a Mudfield, az Ossian és a Totális Metál. A második napon, augusztus 22-én zenél: a Fish!, a Leander Kills, a Kárpátia, a Lord és a Sing Sing.
