Balázs Fecó emléktáblát kapott: megvan a 2026-os Sitkei Rockfesztivál dátuma és főbb fellépői is

A hétvégén bejelentették a Sitkei Rockfesztivál 2026-os programját Sitkén, Balázs Fecó halálának ötödik évfordulóján tartott emléktáblás ünnepségen. A jubileumi, 40. fesztiválra augusztus 20. és 22. között kerül sor, így a hosszú hétvégét is kihasználva háromnapos bulival várnak.

A szervezők bejelentették, hogy a fesztivál továbbra is megtartja a tavaly bevezetett újdonságokat: lesz fesztiválpohár, jegyelővételi lehetőség, valamint backstage hozzáférés a szervezők és a fellépők számára. A jubileumi eseményre a rockzene nagyjai, így a Korál, a Bagossy Brothers Company, az Ossian és a Lord is színpadra lépnek.

A Sitkei Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület képviselői hangsúlyozták, hogy a fesztivál nem csupán emlékezés, de ünneplés is: 40 éve indult a kápolna koncertsorozata, amely azóta a helyi zenei élet fontos eseményévé vált. A háromnapos programmal idén is igyekeznek minden korosztályt megszólítani, és a rockzene iránt rajongók számára felejthetetlen élményt kínálni.

Íme, a részletes program!

A nulladik napon, augusztus 20-án visszatér Sitkére a Korál együttes Keresztes Ildikóval kiegészülve,

vendégül látnak egy igazán sikeres, mainstream csapatot, a Bagossy Brothers Companyt, és fellép az AWS is. A napot tűzijátékkal zárják.

A hivatalos első nap eddig ismert fellépői: az Akela, a Mudfield, az Ossian és a Totális Metál. A második napon, augusztus 22-én zenél: a Fish!, a Leander Kills, a Kárpátia, a Lord és a Sing Sing.





