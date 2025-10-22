Vizsgálat indult a győri Szabadhegyen, miután hétfőn délután furcsa, fehéres trutyi jelent meg a város egyik leglátogatottabb tavában. Sokakakt sokkolt a gusztustalan látvány.
Döbbenetes videón az éjszakai csongrádi földrengés: így rázkódott meg a ház
Egy biztonsági kamera is rögzítette a Csongrád térségében éjjel történt 4,1-es magnitúdójú földrengést, amelyet több településen is éreztek. A helyiek robbanásszerű hangra és erős rázkódásra ébredtek, sokan megrémültek a hirtelen mozduló házak és bútorok miatt.
Mint arról korábban a Pénzcentrum is beszámolt róla, október 22-én, éjjel 0:50-kor földrengés rázta meg Csongrád térségét. A Magyar Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (ELKH GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium) tájékoztatása szerint a rengés 4,1-es magnitúdójú volt, és mintegy 10 kilométeres mélységben pattant ki.
A földmozgást nemcsak Csongrádon, hanem Szentesen, Felgyőn, Csanyteleken és Szegvár környékén is érezte a lakosság. A legtöbben robbanásszerű hangról és néhány másodperces erős rázkódásról számoltak be. Egy szentesi lakos így írta le az élményt: „Félelmetes nagy robbanásszerű hangra és arra ébredtem, hogy az ágy megrándult alattam, a ház recsegett.”
A MetFigyelő a közösségi médiában látványos biztonsági kamerafelvételt tett közzé a rengésről, amelyen jól hallható a mély, dörrenő hang, és látható, ahogy megremeg egy ház belső tere. A videót sokan megosztották, és azt javasolják, hanggal érdemes megnézni, hogy érzékelhető legyen a robbanás ereje:
A magyarországi földrengések általában gyenge vagy mérsékelt erősségűek. A mostani 4,1-es rengés a szakemberek szerint nem tekinthető szokatlannak, de a térségben ritkán tapasztalható ilyen intenzitású mozgás. Az obszervatórium folyamatosan figyeli az utórengéseket, de eddig nem regisztráltak újabb földmozgást.
A Szeizmológiai Obszervatóriumhoz eddig nem érkezett bejelentés károkról, de a szakemberek szerint ilyen erősségű földmozgásnál enyhébb szerkezeti repedések, vakolathullás előfordulhatnak a gyengébb épületekben.
Elkezdődött a Balaton nyugati medencéjében a következő ütemű iszapkotrás. Jelenleg a Siófoki-öbölben dolgoznak a kotróhajók, összesen mintegy 50 ezer köbméter üledéket távolítanak el.
„Szeretnénk lovakat, marhákat, tyúkokat tartani, és mindent, amit csak lehet, magunk megteremteni” – mesélte Zsuzsi, aki gyerekkorában is állatok között nőtt fel.
Novembertől komoly változások várják a vendégeket Európa legnagyobb termáltavánál. Átalakul a belépési rend, megszűnnek a napijegyek, és a nyitvatartás is módosul.
Ha nem is olyan nagy mértékben, mint a Dél-Alföldön, de Somogyban is megkezdődött az erdők száradása. A szakemberek egészen drámai képet festenek le a következő...
A sütőtök nemcsak ősszel, hanem egész évben remek alapanyag lehet levesekhez, pitékhez, pürékhez és egyéb ételekhez. Azonban a sokféle tök között könnyen elveszhetünk. Hogyan válasszunk...
Nem mindennapi mentőakció zajlott Balatonalmádiban: a Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány önkéntesei 18 fehérszélű törpedenevért szabadítottak ki egy felújítás alatt álló házból.
A több mint 300 éves kastélyt Szombathelyen bérlakásokká alakították, és pár évek még lakók lakták. Azóta csak üres és várja további sorsát.
A főúri rezidenciák parkjaiban sétálgatva élvezhetjük az ősz ezernyi színeit, ha pedig történetesen esik az eső, bent a termekben számtalan különleges tárlatot és interaktív élményt...
Itt az őszi gyepszellőztetés ideje: ez a gyepszellőztetés menete, fontos az őszi gyeptrágya használata
Hogyan történik a gyepszellőztetés ősszel és az őszi gyeptrágya használata? Nézzük, mi mindent kell tudnunk az őszi gyepszellőztetés menetéről, a gyakori hibalehetőségekről!
Október derekán dübörög a magyar birsalma szezonja: ez a különleges gyümölcs zölden szinte ehetetlen, azonban kiváló kompót, lekvár, birsalmasajt készíthető belőle.
Nagyívű fejlesztési program indul Sarkadon: a város mintegy 960 millió forint támogatást nyert el a az EU-tól a TOP Plusz program keretében.
Október 19-én irány a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje! Szórakoztató programok sora, a tökfélék színes világa vár, és még a trópusi lepkekertbe is benézhetsz!
Elkeserítő a helyzet a kiszáradó Holt-Tiszánál: mentik a halakat, de 42 mázsának így is pusztulnia kellett
A 60 hektáros Gói-tói Holt-Tisza vízszintje drámaian lecsökkent, ezért a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége az utóbbi napokban sürgős halmentést hajtott végre.
Hosszúhetény a világ turisztikai térképére került: a festői mecseki falu bekerült az ENSZ Turisztikai Világszervezetének „Best Tourism Villages” programjába.
Elárasztotta a Tisza-tavat őseink titkos csemegéje: most te is gyűjtheted a desszertnek való sulyomot
Ronda, szúrós, de mennyei vízparti csemege, mi az? Épp szüretelik a Tisza-tónál a sulyomot. Főzve, sütve is ehető – sőt, korábban őseink téli élelmiszerként is...
A rendszerváltás utáni Magyarország egyik legszerencsétlenebb beruházása volt a balatonfüredi görög falu, amire most lakópark épül, ami elvileg nem lesz majd tájidegen.
Kígyóészlelések borzolják a kaposváriak idegeit: mit tegyünk, ha saját kertünkben bukkan fel egy ilyen állat?
Különös látogató bukkant fel Kaposváron, a Donner városrész egyik családi házának udvarán: egy helyi nő kígyót talált a kertjében.
Magyarország egyik legkülönlegesebb ártéri erdejében, a Gemencben új fejezet kezdődik: több mint 799,9 millió forintos beruházás indul a Gemenci Ökoturisztikai Központ és az Erdei Vasút...
