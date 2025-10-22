Döbbenetes videón az éjszakai csongrádi földrengés: így rázkódott meg a ház

Egy biztonsági kamera is rögzítette a Csongrád térségében éjjel történt 4,1-es magnitúdójú földrengést, amelyet több településen is éreztek. A helyiek robbanásszerű hangra és erős rázkódásra ébredtek, sokan megrémültek a hirtelen mozduló házak és bútorok miatt.

Mint arról korábban a Pénzcentrum is beszámolt róla, október 22-én, éjjel 0:50-kor földrengés rázta meg Csongrád térségét. A Magyar Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (ELKH GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium) tájékoztatása szerint a rengés 4,1-es magnitúdójú volt, és mintegy 10 kilométeres mélységben pattant ki.

A földmozgást nemcsak Csongrádon, hanem Szentesen, Felgyőn, Csanyteleken és Szegvár környékén is érezte a lakosság. A legtöbben robbanásszerű hangról és néhány másodperces erős rázkódásról számoltak be. Egy szentesi lakos így írta le az élményt: „Félelmetes nagy robbanásszerű hangra és arra ébredtem, hogy az ágy megrándult alattam, a ház recsegett.”

A MetFigyelő a közösségi médiában látványos biztonsági kamerafelvételt tett közzé a rengésről, amelyen jól hallható a mély, dörrenő hang, és látható, ahogy megremeg egy ház belső tere. A videót sokan megosztották, és azt javasolják, hanggal érdemes megnézni, hogy érzékelhető legyen a robbanás ereje:

A magyarországi földrengések általában gyenge vagy mérsékelt erősségűek. A mostani 4,1-es rengés a szakemberek szerint nem tekinthető szokatlannak, de a térségben ritkán tapasztalható ilyen intenzitású mozgás. Az obszervatórium folyamatosan figyeli az utórengéseket, de eddig nem regisztráltak újabb földmozgást.

A Szeizmológiai Obszervatóriumhoz eddig nem érkezett bejelentés károkról, de a szakemberek szerint ilyen erősségű földmozgásnál enyhébb szerkezeti repedések, vakolathullás előfordulhatnak a gyengébb épületekben.