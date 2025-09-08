Indul az ősszel szedhető gombák szezonja: mutatjuk, melyek a legfinomabb ehető gombák ősszel, mit ír az őszi gomba lelőhelyek térképe és milyen őszi mérges gombákkal...
Balatoni álomstrand készül: erre költenének Keszthelyen az EU-s milliárdokból
Keszthely 8,2 milliárd forint uniós TOP Plusz támogatást nyert el, amelyből 1,6 milliárdot a Városi Strand felújítására fordítanának. A projekt előkészítése során az önkormányzat társadalmi egyeztető műhelyt hívott össze, ahol a lakosok is elmondhatták véleményüket. Nézzük, mit terveznének a helyiek az uniós milliárdokból!
Keszthely összesen 8,2 milliárd forintot nyert el a TOP Plusz programban, ebből 1,6 milliárdot kifejezetten a strand korszerűsítésére fordítanak. A projekt újratervezésébe nemcsak a szakembereket, hanem a helyieket is bevonják: egy társadalmi egyeztető műhely keretében bárki elmondhatta, milyen strandot képzel el Keszthelyen - közölte a Keszthelyi Televízió.
A strandfejlesztés eredetileg 20 milliárd forintos költségvetéssel indult volna, de a korábbi tervek ilyen formában nem megvalósíthatók, ezért a városvezetés új koncepciót készít. „Úgy gondoltuk, hogy a lakosok ismerjék meg a pályázat szakmai-műszaki tartalmát, ezért társadalmi egyeztető műhelyeket szervezünk” – mondta Varga Zsófia, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Az esemény a World Café módszertan alapján zajlott, amely lehetőséget adott a kötetlen beszélgetésre és a közös ötletelésre. Hat asztalnál különböző témaköröket vitattak meg a résztvevők – a vállalkozók érdekeitől a kulturális és ifjúsági szempontokig. A fórumon számos javaslat elhangzott: szabadtéri mozi, nyíltvízi vízilabdapálya, napelemes padok, baba-mama barát megoldások, valamint matinéprogramok. Felmerült a vízminőség javítása, a jégtörők felújítása és a mosdók jobb nyitvatartása is.
„Annyi ötlet hangzott el, hogy ha egy tízszer ekkora területű plázát építenénk, akkor sem férne el benne. Most megpróbáljuk ezeket összegyűjteni, egy tervezési programban megfogalmazni, majd újra bemutatni” – hangsúlyozta dr. Tóth Gergely polgármester.
A fórumon résztvevő Csütörtökiné Rigó Erzsébet szerint: „Nagyon jó ez a mai fórum. Sok ilyen kellene. Ha mindent összerakunk, abból kijöhet valami szép és jó, ami hasznos lehet számunkra.” A következő egyeztető műhelyt szeptember 19-én tartják 15:30-tól a Balaton Színházban, ahol ismét várják mindazokat, akik szeretnének részt venni a közös gondolkodásban.
