2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
25 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
keszthely balaton
HelloVidék

Balatoni álomstrand készül: erre költenének Keszthelyen az EU-s milliárdokból

HelloVidék
2025. szeptember 8. 09:45

Keszthely 8,2 milliárd forint uniós TOP Plusz támogatást nyert el, amelyből 1,6 milliárdot a Városi Strand felújítására fordítanának. A projekt előkészítése során az önkormányzat társadalmi egyeztető műhelyt hívott össze, ahol a lakosok is elmondhatták véleményüket. Nézzük, mit terveznének a helyiek az uniós milliárdokból!


Keszthely összesen 8,2 milliárd forintot nyert el a TOP Plusz programban, ebből 1,6 milliárdot kifejezetten a strand korszerűsítésére fordítanak. A projekt újratervezésébe nemcsak a szakembereket, hanem a helyieket is bevonják: egy társadalmi egyeztető műhely keretében bárki elmondhatta, milyen strandot képzel el Keszthelyen - közölte a Keszthelyi Televízió.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A strandfejlesztés eredetileg 20 milliárd forintos költségvetéssel indult volna, de a korábbi tervek ilyen formában nem megvalósíthatók, ezért a városvezetés új koncepciót készít. „Úgy gondoltuk, hogy a lakosok ismerjék meg a pályázat szakmai-műszaki tartalmát, ezért társadalmi egyeztető műhelyeket szervezünk” – mondta Varga Zsófia, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Az esemény a World Café módszertan alapján zajlott, amely lehetőséget adott a kötetlen beszélgetésre és a közös ötletelésre. Hat asztalnál különböző témaköröket vitattak meg a résztvevők – a vállalkozók érdekeitől a kulturális és ifjúsági szempontokig. A fórumon számos javaslat elhangzott: szabadtéri mozi, nyíltvízi vízilabdapálya, napelemes padok, baba-mama barát megoldások, valamint matinéprogramok. Felmerült a vízminőség javítása, a jégtörők felújítása és a mosdók jobb nyitvatartása is.

„Annyi ötlet hangzott el, hogy ha egy tízszer ekkora területű plázát építenénk, akkor sem férne el benne. Most megpróbáljuk ezeket összegyűjteni, egy tervezési programban megfogalmazni, majd újra bemutatni” – hangsúlyozta dr. Tóth Gergely polgármester.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A fórumon résztvevő Csütörtökiné Rigó Erzsébet szerint: „Nagyon jó ez a mai fórum. Sok ilyen kellene. Ha mindent összerakunk, abból kijöhet valami szép és jó, ami hasznos lehet számunkra.” A következő egyeztető műhelyt szeptember 19-én tartják 15:30-tól a Balaton Színházban, ahol ismét várják mindazokat, akik szeretnének részt venni a közös gondolkodásban.

 
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #unió #strand #milliárd #strandolás #hellovidék #keszthely

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:53
09:45
09:33
09:24
09:14
Pénzcentrum
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
Napi 1000 Ft-os kaja-kihívás: videón a kísérlet, így lehet jól lakni mindössze ennyiből
Gurulós járókeret, rollátor ára tb-támogatással: az igénylése egyszerű, ennyibe kerül
Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 8. hétfő
Mária, Adrienn
37. hét
Szeptember 8.
Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja
Szeptember 8.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja
Szeptember 8.
Kisboldogasszony
Szeptember 8.
A fizioterápia világnapja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
2
4 hete
Videóra vették a magyar erdők fán tekergő óriáskígyóját: ezt jobb ha tudod, mielőtt hozzányúlsz
3
4 hete
Vadpörkölt mennyországra bukkantunk a Bakony mélyén: haspártiak titkos helye, meglepő árakkal
4
3 hete
Pánik a Hévízi-tó körül: tényleg lehűlt a vize? A fürdő most lerántotta a leplet az igazságról
5
3 hete
Egyszerűen kiapad a népszerű magyar tó? Ennek a fele se tréfa, óriási a baj
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reorganizáció
egy szervezet vagy tevékenység újraszervezése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 08:00
Na, ez a cumi! Ezekben a babáknak szánt cumikban van veszélyes BPA: világmárkák is a tiltólistán
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 05:35
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
Agrárszektor  |  2025. szeptember 8. 09:01
Megérkezett a vihar: komoly jégeső verte el ezt a térséget