Bársonyos kis csoda született Pécsen: már a neve is van a cukiságnak + Fotók

Megszületett Donka és Bonifác legújabb fókabébije a Pécsi Állatkertben, az apróság máris a látogatók kedvence lett! Hiszen ki tud ellenállni ennek a nagyszemű kis vízi manónak?!

"Hello, világ!" – ezzel a kedves üzenettel jelentette be a Pécsi Állatkert hivatalos Facebook-oldala, hogy újabb taggal bővült a fókacsalád: hétfő reggel megszületett Donka és Bonifác legújabb kicsinye! A kis fókahölgy a Borka nevet kapta, és máris ellopta a szíveket – nemcsak gondozóiét, hanem a látogatókét is.

Az állatkert fotókat is közzétett a kis csöppségről, aki jelenleg sokat alszik, de amikor ébren van, figyelmesen fürkészi a világot. Már most próbálkozik az úszással, bár legtöbbször még anyukája hátán kapaszkodva pancsol a vízben.

A gondozók szerint Borka kíváncsi és játékos természet, de természetesen – mint minden újszülöttnek – még sok nyugalomra van szüksége. Éppen ezért az állatkert arra kéri a látogatókat, hogy a fókamedence környékén legyenek csendesebbek és türelmesebbek, hogy Borka biztonságban fedezhesse fel az új világot.

Ez már a második fókabébi a Pécsi Állatkertben: nővére, a bájos Donka, 2022-ben született, és azóta is a látogatók egyik kedvence. Most pedig úgy tűnik, Borka is hamar belopja magát mindenki szívébe – hiszen ki tudna ellenállni ennek a nagy szemű, puha kis vízi manónak?