Elképesztő: koromfekete halszörnyet akasztottak Szegeden, a látvány mindenkit sokkolt + Fotó

Egy pecás olyan fekete pontyot húzott partra, amit még ő sem hitt el elsőre. Az Újszegedi Holt-Marosból kifogott példány szinte teljesen koromfekete volt – a látványra még a rutinos horgászt is sokkolta.

A különleges fogásról a Pecaverzum számolt be elsőként. Indre Szabolcs, a szenvedélyes horgász, június elsején látogatott ki kedvenc vízterületére. Már régóta ismeri a Holt-Marost, gyerekkora óta itt pecázik. Ezúttal is a jól bevált módszerével próbálkozott: klasszikus 2 mm-es pelletet használt etetőanyagként, csalinak pedig egy waftert tett fel.

A halfogás szép fokozatosan alakult, de ami ezután történt, azt még Szabolcs sem látta jönni. Egy erőteljes kapás után megérkezett az a bizonyos ponty, amit bár nem nevezett kapitálisnak, annál emlékezetesebbnek bizonyult: „Amikor megszákoltam, azt hittem, festékbe mártották. Teljesen fekete volt!” – mesélte a horgász. A hal súlyát nem mérte meg, de becslése szerint 1,5–2 kilogrammos lehetett. A fogást követően minél gyorsabban visszaengedte a különleges egyedet.

A jelenség hátteréről Sallai Zoltán halkutató, a Magyar Haltani Társaság elnökségi tagja is megszólalt: „A természetben előfordulhatnak ilyen sötét színű pontyok, amelyeket köznyelven 'cigánypontynak' is hívnak. A fekete színt több tényező is kiválthatja: például túlzott melanin-termelődés, vakság, vagy a hal alkalmazkodása a sötétebb, lápos élőhelyhez” – mondta a Pecaverzumnak.

A fekete szín tehát nem mutáció, hanem egy természetes, ám ritka variáció, amit a környezet, a genetikai adottságok és a nem is befolyásolhat. Az Újszegedi Holt-Marosba telepített állományban már korábban is akadtak sötétebb halak, de ilyen intenzív fekete példány eddig még nem került horogra.