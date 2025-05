Eladó a Kékestető misztikus tornya: rajtad áll, horrorhotel vagy álomluxus lesz belőle

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Kell egy privát kilátó az ország egyik legszebb pontján? A közel 4 ezer négyzetméteres „különleges terület” a Mátra csúcsán áll, és az elmúlt évtizedekben többféle funkciót is betöltött: volt már adótorony, kilátó, majd szálló is – utóbbi Hegycsúcs Hotel néven működött a kilencvenes évek elején, 14 szobával, nyolc emeleten. Most új tulajdonosát keresi!

A hely.hu egy különleges ingatlanra bukkant az ingatlan.com kínálatában: a Kékestetőn található, monumentális kőépületet kínálják eladásra. Az egykori televíziós adótorony 980 millió forintért cserélhet gazdát, de a hirdető nemcsak eladásban, hanem közös üzleti együttműködésben is gondolkodik – akár befektetőt, akár üzemeltetőt is keres. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A közel 4 ezer négyzetméteres „különleges terület” a Mátra csúcsán áll, és az elmúlt évtizedekben többféle funkciót is betöltött: volt már adótorony, kilátó, majd szálló is – utóbbi Hegycsúcs Hotel néven működött a kilencvenes évek elején, 14 szobával, nyolc emeleten. Eladó torony a Mátrában, a Kékestetőn (Ingatlan.com) A torony története egészen az 1950-es évekig nyúlik vissza: az épületet 1958-ban a Távközlési Kutatóintézet építtette, és kezdetben mikrohullámú TV-relé állomásként szolgált. Az évek során azonban elvesztette eredeti funkcióját, miután a televíziós adások átköltöztek az 1981-ben megépített, modern TV-toronyba. A régi épületet ezután szállóvá alakították, különleges atmoszférája miatt nemcsak magyar, hanem külföldi vendégek körében is népszerű volt. Egy 1991-es cikk szerint például egy kanadai tanár viccesen azt nyilatkozta, ide hozná nászútra feleségét. A 2000-es évek elején az IBUSZ még utazási csomagokat is kínált a Hegycsúcs Szállóba: 2002-ben egy hét éjszakás szállás reggelivel fejenként mindössze 24 200 forintba került. A torony később elvesztette vendéglátó funkcióját, de különleges megjelenése és története miatt máig kultikus épületnek számít. JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 71 484 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A mostani hirdetés szerint a torony felújításával újra turisztikai központ lehetne belőle – a hirdető „misztikus torony” vagy akár „pokoli torony” néven pozícionálná a létesítményt. A látványos kőépület már most is olyan, mintha egy számítógépes játék vagy film díszlete lenne, így akár filmes produkcióknak is ideális helyszín lehet. A kérdés már csak az, ki lát benne fantáziát: vállalkozó szellemű befektető, romantikus szállodatulajdonos, vagy épp egy rendező, aki a következő nagy produkcióját forgatná Magyarország tetején.

Címlapkép: Getty Images

