Indul a 2025-ös fesztiválszezon: ők már biztosan ott lesznek a SopronFest nagyszínpadán

Magyarország legújabb fesztiválja, június 6. és 8. között pünkösdi hétvégén rengeteg koncerttel, hazai és nemzetközi sztárokkal, podcastekkel, filmvetítésekkel, gasztronómiai élményekkel és művészeti tárlatokkal vár. A SopronFest egyik fő vonzereje az urbánus tematika: május 29-től az egész város életre kel, hiszen utcákon, tereken, klubokban, kávézókban és éttermekben is izgalmas programokkal találkozhatunk. A Várkerületen többek között ingyenes koncertet ad a Budapest Bár, Halász Judit és a Kaláka, míg Beck Zoli Grecsó Krisztiánnal közösen lép színpadra.

Május 31-től egy héten át koncerteknek, irodalmi, gasztronómiai programoknak, kiállításoknak ad otthont a soproni belváros, élettel telnek meg az utcák, a terek, a helyi klubok, kávézók, éttermek, a szervezésben pedig a főszervező Weekend Event Kft. mellett a város kulturális életének aktív szereplői is szerepet vállalnak. A SopronFest fő eseménye 2025-ben is a pünkösdi hétvégét érinti, június 6-tól, 3 napon át a Lővérekben várják a fesztiválozókat. A kínálatban a nemzetközi színtérről az osztrák Parov Stelar, Worakls, valamint Dub FX is szerepel.

A fesztivál előzményei, a warm-up események már pünkösd előtti hétvégén kezdetüket veszik. Június 1-jén a Budapest Bár koncertjével, Lovasi Andrással, Behumi Dórival, Frenkkel és Szűcs Krisztiánnal kezdődik el a hivatalos megnyitó a soproni Várkerületen, a Mária-szobornál. Ezt követően a gyerekek és a felnőttek kedvencei is fellépnek: koncertet ad Halász Judit, valamint a Kaláka is. A Be Massive és a soproni Secret Fusion fúziója mellett a helyi Yahamo Brass Band is színpadra lép. A 30Y frontembere, Beck Zoli pedig a népszerű íróval, Grecsó Krisztiánnal osztozik a reflektorfényen.

Az ingyenes koncertek mellett napközben érdemes lesz felkeresni a Mária-szobrot és környékét, ahol a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet bázisa, egy alternatív mentőszolgálat bemutatója, a bűn- és balesetmegelőzési sátor, valamint a Civilút Alapítvány és a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön is kitelepül.

A Mária-szobor mellett, a közeli Kultúrpresszó lesz a SopronFest másik belvárosi központja. Az egy hétig ünneplő terasz folyamatosan koncertekkel, beszélgetésekkel és gasztronómiai élményekkel várja a látogatókat. A Dilladelphia, Kollmann Gábor trió, Helga Jazz duó és a Halott Pénz énekese, Járai Márk is fellépnek, utóbbi Cseh Tamás esttel készül.

A Kultúrpresszó Terasz egyik kiemelt eseménye lesz június 4-én, amikor az olasz séf, Gianni és a „félig olasz, félig magyar” zenész, Fekete Giorgio, a Carson Coma frontembere egy igazi olasz esttel várja a közönséget, olasz ételekkel, italokkal és dalokkal.

A SopronFest podcast sorozata színes témákkal érkezik. Idén a boldogság lesz a fő téma. Kadarkai Endre „Boldogan, betegen” címmel beszélget Tari Annamáriával és Gazsi Zoltánnal arról, hogyan élhetünk teljes életet betegen. Másnap Zwack Sándor osztja meg gondolatait a boldogság és a siker kapcsolatáról. Steigervald Krisztián és Szabó Béla közösen definiálják a boldogságot és tárják fel a generációk lehetőségeit e téren. Fiala János portré beszélgetésében Navracsics Tibor lesz a vendége, a Sávlekötő podcastban pedig Lil Frakk LL. Juniort kérdezi.