Lesújtó adatokat közölt a KSH a magyar gazdaságról: ebből már sosem lesz komoly növekedés?

Javult a magyarok életszínvonala az elmúlt évben, de a lakosság 45 százaléka még mindig havi 300 ezer forintnál kevesebb bevételből gazdálkodik.
Októberben 713 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet; a kivitel volumene 3,1%-kal alacsonyabb, a behozatalé 1,1%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál.
Az aktívum 713 millió euró volt, az egyenleg 178 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten.
A kivitel volumene 3,1%-kal alacsonyabb, a behozatalé 1,1%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 1,4%-kal, az importé pedig 3,6%-kal maradt el a 2025. szeptemberitől.
2025. októberben
- A kivitel értéke 12,8 milliárd euró (5010 milliárd forint), a behozatalé 12,1 milliárd euró (4732 milliárd forint) volt.
2025. októberben az egy évvel korábbi időszakhoz képest:
- Euróban kifejezve az export értéke 0,9%-kal csökkent, az importé 0,6%-kal nőtt.
- Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 3,6%-kal, a behozatalé 0,7%-kal csökkent.
- A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,6%-kal, a behozatalban 3,5%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 3,0%-kal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 2,9%-kal, a dollárral szemben 9,0%-kal erősödött.
- A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 2,6%-kal csökkent, importvolumene 6,4%-kal bővült. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 1,5 százalékponttal fokozta a teljes export volumencsökkenését, a behozatalban 2,9 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.
- A feldolgozott termékek exportvolumene 6,2%-kal, importvolumene 6,6%-kal csökkent. A feldolgozott termékek árufőcsoport exportban 1,8 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumencsökkenését, az importban 2,5 százalékponttal fogta vissza a teljes behozatal volumennövekedését.
- Az energiahordozók exportvolumene 20, az importjuké 5,1%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalombővülése exportoldalon 0,6 százalékponttal ellensúlyozta a teljes kivitel volumencsökkenését, importoldalon 0,4 százalékponttal erősítette a teljes behozatal volumennövekedését.
- Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 5,4%-kal csökkent, a behozatalé 5,6%-kal nőtt. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás exportban 0,4 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumencsökkenését, importban ugyanennyivel erősítette a teljes forgalom volumennövekedését.
- Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 3,7%-kal, az onnan érkező behozatalé 3,4%-kal csökkent. A termék-külkereskedelmi mérleg 53 millió euróval romlott a 2024. októberi egyenleghez képest, 1063 millió eurós többlet keletkezett. Az export 75, az import 71%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.
- Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 4,0%-kal csökkent, a behozatalé 10%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 126 millió euróval romlott, 351 millió eurós passzívumot mutatott.
2025. január–októberben
- A kivitel értéke 123 milliárd euró (49 364 milliárd forint), a behozatalé 115 milliárd euró (45 945 milliárd forint) volt.
- 2025. január–októberben az egy évvel korábbi időszakhoz képest:
- A kivitel volumene 0,3%-kal csökkent, a behozatalé 2,0%-kal nőtt.
- A termék-külkereskedelmi mérleg 555 millió euróval javult, a többlet 8,5 milliárd euró volt.
- A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 3,7%-kal, a behozatalban 1,0%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A cserearány 2,7%-kal javult. A forint az euróhoz képest 2,1%-kal gyengült, a dollárhoz viszonyítva 0,9%-kal erősödött.
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
A kormány jelentős költségvetési átcsoportosításokról döntött, amelyek összértéke meghaladja a százmilliárd forintot. A módosítások érintik a gyógyszertámogatást, állami beruházásokat, kulturális intézményeket és önkormányzatokat is.
A Moody's változatlanul hagyta Magyarország Baa2 szintű adósbesorolását, fenntartva a negatív kilátást, ami továbbra is a leminősítés lehetőségére figyelmeztet.
A Magyar Nemzeti Bank határozataiban tizennégy áruhiteles pénzpiaci közvetítő tevékenységi engedélyét vonta vissza.
A bíróság hatalmas kártérítést ítélt meg a súlyosan megsérült táncművésznek, de a felelős cégek felszámolása miatt bizonytalan, mikor jut pénzéhez.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 74,15 pontos, 0,07 százalékos emelkedéssel, 109 453,39 ponton zárt pénteken.
A külföldi megtakarítások nőnek, de a magyarok többsége nem visz pénzt külföldre, csak a leggazdagabbak diverzifikálnak.
Az amerikai dollárindex (DXY) a visszaerősödés korai jeleit mutatja, ami potenciálisan jelentős változást jelez a globális piacokon.
Az ország ivóvízminőségének folyamatos ellenőrzését az ivóvízszolgáltatók és a népegészségügyi hatóság végzik.
Putyin szerint pragmatikus a magyar kormány hozzáállása, Orbán pedig bízik benne, hogy a friss békekezdeményezések valódi megoldást hozhatnak.
2025 októberében az ipari termelői árak átlagosan 1,8%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál.
A jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emelése 7–11 százalékos pluszterheket ró a munkáltatókra.
A magyar gazdaság a gyenge idei teljesítmény után fokozatosan gyorsuló pályára állhat a Coface nemzetközi hitelbiztosító friss előrejelzése szerint.
Kisebb elmozdulással, iránykereséssel indulhat pénteken a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.
2025 októberében 4 millió 674 ezren dolgoztak Magyarországon, miközben a munkanélküliségi ráta 4,4%-ra nőtt.
A Mol orosz kőolajfüggése az elmúlt években újra erősödött, 2025 első felére rekordközeli, 92 százalék fölötti arányra emelkedett.
Az euró hét órakor 381,61 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 381,39 forintnál.
Megindult az MBH Bank részvények igénylése
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
