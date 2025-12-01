2025. december 1. hétfő Elza
Tőzsdei grafikon Tőzsdei grafikon kereskedési elemzés befektetési pénzügyi, tőzsdei pénzügyi vagy forex grafikon tőzsdei grafikon grafikon üzleti válság összeomlás veszteség és növekszik nyereség és nyereség nyerni felfelé trend.
Gazdaság

Lesújtó adatokat közölt a KSH a magyar gazdaságról: ebből már sosem lesz komoly növekedés?

Pénzcentrum
2025. december 1. 10:15

Októberben 713 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet; a kivitel volumene 3,1%-kal alacsonyabb, a behozatalé 1,1%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál.

Az aktívum 713 millió euró volt, az egyenleg 178 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kivitel volumene 3,1%-kal alacsonyabb, a behozatalé 1,1%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 1,4%-kal, az importé pedig 3,6%-kal maradt el a 2025. szeptemberitől.

2025. októberben

  • A kivitel értéke 12,8 milliárd euró (5010 milliárd forint), a behozatalé 12,1 milliárd euró (4732 milliárd forint) volt.

2025. októberben az egy évvel korábbi időszakhoz képest:

  • Euróban kifejezve az export értéke 0,9%-kal csökkent, az importé 0,6%-kal nőtt.
  • Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 3,6%-kal, a behozatalé 0,7%-kal csökkent.
  • A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,6%-kal, a behozatalban 3,5%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 3,0%-kal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 2,9%-kal, a dollárral szemben 9,0%-kal erősödött.
  • A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 2,6%-kal csökkent, importvolumene 6,4%-kal bővült. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 1,5 százalékponttal fokozta a teljes export volumencsökkenését, a behozatalban 2,9 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.
  • A feldolgozott termékek exportvolumene 6,2%-kal, importvolumene 6,6%-kal csökkent. A feldolgozott termékek árufőcsoport exportban 1,8 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumencsökkenését, az importban 2,5 százalékponttal fogta vissza a teljes behozatal volumennövekedését.
  • Az energiahordozók exportvolumene 20, az importjuké 5,1%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalombővülése exportoldalon 0,6 százalékponttal ellensúlyozta a teljes kivitel volumencsökkenését, importoldalon 0,4 százalékponttal erősítette a teljes behozatal volumennövekedését.
  • Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 5,4%-kal csökkent, a behozatalé 5,6%-kal nőtt. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás exportban 0,4 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumencsökkenését, importban ugyanennyivel erősítette a teljes forgalom volumennövekedését.
  • Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 3,7%-kal, az onnan érkező behozatalé 3,4%-kal csökkent. A termék-külkereskedelmi mérleg 53 millió euróval romlott a 2024. októberi egyenleghez képest, 1063 millió eurós többlet keletkezett. Az export 75, az import 71%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.
  • Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 4,0%-kal csökkent, a behozatalé 10%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 126 millió euróval romlott, 351 millió eurós passzívumot mutatott.

2025. január–októberben

  • A kivitel értéke 123 milliárd euró (49 364 milliárd forint), a behozatalé 115 milliárd euró (45 945 milliárd forint) volt.
  • 2025. január–októberben az egy évvel korábbi időszakhoz képest:
  • A kivitel volumene 0,3%-kal csökkent, a behozatalé 2,0%-kal nőtt.
  • A termék-külkereskedelmi mérleg 555 millió euróval javult, a többlet 8,5 milliárd euró volt.
  • A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 3,7%-kal, a behozatalban 1,0%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A cserearány 2,7%-kal javult. A forint az euróhoz képest 2,1%-kal gyengült, a dollárhoz viszonyítva 0,9%-kal erősödött.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #euró #forint #október #gazdaság #import #export #külkereskedelem #külkereskedelmi mérleg #2025

