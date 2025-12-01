Lesújtó adatokat közölt a KSH a magyar gazdaságról: ebből már sosem lesz komoly növekedés?

Októberben 713 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet; a kivitel volumene 3,1%-kal alacsonyabb, a behozatalé 1,1%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál.

Az aktívum 713 millió euró volt, az egyenleg 178 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten.

A kivitel volumene 3,1%-kal alacsonyabb, a behozatalé 1,1%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 1,4%-kal, az importé pedig 3,6%-kal maradt el a 2025. szeptemberitől.

2025. októberben

A kivitel értéke 12,8 milliárd euró (5010 milliárd forint), a behozatalé 12,1 milliárd euró (4732 milliárd forint) volt.

2025. októberben az egy évvel korábbi időszakhoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 0,9%-kal csökkent, az importé 0,6%-kal nőtt.

Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 3,6%-kal, a behozatalé 0,7%-kal csökkent.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,6%-kal, a behozatalban 3,5%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 3,0%-kal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 2,9%-kal, a dollárral szemben 9,0%-kal erősödött.

A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 2,6%-kal csökkent, importvolumene 6,4%-kal bővült. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 1,5 százalékponttal fokozta a teljes export volumencsökkenését, a behozatalban 2,9 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.

A feldolgozott termékek exportvolumene 6,2%-kal, importvolumene 6,6%-kal csökkent. A feldolgozott termékek árufőcsoport exportban 1,8 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumencsökkenését, az importban 2,5 százalékponttal fogta vissza a teljes behozatal volumennövekedését.

Az energiahordozók exportvolumene 20, az importjuké 5,1%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalombővülése exportoldalon 0,6 százalékponttal ellensúlyozta a teljes kivitel volumencsökkenését, importoldalon 0,4 százalékponttal erősítette a teljes behozatal volumennövekedését.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 5,4%-kal csökkent, a behozatalé 5,6%-kal nőtt. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás exportban 0,4 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumencsökkenését, importban ugyanennyivel erősítette a teljes forgalom volumennövekedését.

Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 3,7%-kal, az onnan érkező behozatalé 3,4%-kal csökkent. A termék-külkereskedelmi mérleg 53 millió euróval romlott a 2024. októberi egyenleghez képest, 1063 millió eurós többlet keletkezett. Az export 75, az import 71%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 4,0%-kal csökkent, a behozatalé 10%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 126 millió euróval romlott, 351 millió eurós passzívumot mutatott.

2025. január–októberben