Európai zászlók az Európai Bizottság brüsszeli székháza előtt nyári napokon
Végre jön a pénz Brüsszelből: milliárdos uniós forrásokat kap Magyarország

Az Európai Bizottság közel 50 millió eurós rendkívüli támogatást javasol a tavaszi fagyok miatt nehéz helyzetbe került kelet- és közép-európai gazdáknak. Magyarország ebből 10,8 millió eurót, vagyis mintegy 4,3 milliárd forintot kaphat, írja a Portfolio.

Az Európai Bizottság 10,8 millió eurós, azaz körülbelül 4,3 milliárd forintos szükséghelyzeti támogatást javasol a magyar mezőgazdaságnak a mezőgazdasági tartalékból. A támogatás célja, hogy segítséget nyújtson a gyümölcs-, dióféle- és zöldségtermesztőknek, akiket különösen súlyosan érintettek az idei tavaszi fagyok és a szélsőséges időjárási körülmények.

A rendkívüli keretből hat tagállam – Bulgária, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország és Románia – részesülne, összesen közel 50 millió euró értékben. Magyarország a második legnagyobb összeget kapná, csak Lengyelország előzi meg 14,8 millió euróval. A román gazdák 11,5 millió, a bolgárok 7,4 millió, a lettek 4,2 millió, a litván termelők pedig 1,1 millió euróra számíthatnak.

A tagállamok saját forrásból akár meg is duplázhatják az uniós keretből kapott összegeket, így Magyarország esetében a támogatás elméletileg elérheti a 8,6 milliárd forintot is.ű

A Bizottság indoklása szerint a késő tavaszi fagyok, jégesők és heves esőzések elpusztították a gyümölcs- és dióültetvények jelentős részét. Magyarországon különösen az alma-, kajszi-, cseresznye-, őszibarack-, körte- és birstermesztők szenvedtek súlyos károkat.

A támogatások kifizetésének határideje 2026. április 30., de Brüsszel célja, hogy a pénz minél előbb eljusson az érintett gazdákhoz, akik a tavaszi fagykárok után mostanra sok helyen a termés nagy részét elvesztették.
Címlapkép: Getty Images
