Végre jön a pénz Brüsszelből: milliárdos uniós forrásokat kap Magyarország
Az Európai Bizottság közel 50 millió eurós rendkívüli támogatást javasol a tavaszi fagyok miatt nehéz helyzetbe került kelet- és közép-európai gazdáknak. Magyarország ebből 10,8 millió eurót, vagyis mintegy 4,3 milliárd forintot kaphat, írja a Portfolio.
Az Európai Bizottság 10,8 millió eurós, azaz körülbelül 4,3 milliárd forintos szükséghelyzeti támogatást javasol a magyar mezőgazdaságnak a mezőgazdasági tartalékból. A támogatás célja, hogy segítséget nyújtson a gyümölcs-, dióféle- és zöldségtermesztőknek, akiket különösen súlyosan érintettek az idei tavaszi fagyok és a szélsőséges időjárási körülmények.
A rendkívüli keretből hat tagállam – Bulgária, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország és Románia – részesülne, összesen közel 50 millió euró értékben. Magyarország a második legnagyobb összeget kapná, csak Lengyelország előzi meg 14,8 millió euróval. A román gazdák 11,5 millió, a bolgárok 7,4 millió, a lettek 4,2 millió, a litván termelők pedig 1,1 millió euróra számíthatnak.
A tagállamok saját forrásból akár meg is duplázhatják az uniós keretből kapott összegeket, így Magyarország esetében a támogatás elméletileg elérheti a 8,6 milliárd forintot is.ű
A Bizottság indoklása szerint a késő tavaszi fagyok, jégesők és heves esőzések elpusztították a gyümölcs- és dióültetvények jelentős részét. Magyarországon különösen az alma-, kajszi-, cseresznye-, őszibarack-, körte- és birstermesztők szenvedtek súlyos károkat.
A támogatások kifizetésének határideje 2026. április 30., de Brüsszel célja, hogy a pénz minél előbb eljusson az érintett gazdákhoz, akik a tavaszi fagykárok után mostanra sok helyen a termés nagy részét elvesztették.
A forint csütörtökön kora estére gyengült a vezető devizákkal szemben a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, a BUX 0,42 százalékos eséssel, 424,57 pont mínuszban, 101 386,48 ponton zárt csütörtökön.
Az áremelkedést elsősorban a fokozódó politikai és gazdasági bizonytalanságok táplálják.
Zátonyra futott a MOL áhított üzlete: "Az Adria-kőolajvezeték nem eladó. Horvát volt, és az is marad!"
A horvát kormányfő hangsúlyozta, hogy bár a Mollal továbbra is jó kereskedelmi kapcsolatokat, kedvező árakat és stabil olajellátást kívánnak fenntartani.
A kormány benyújtotta első adócsomagját, amely főként technikai módosításokat és kisebb könnyítéseket tartalmaz.
A védekezés két alappillére a fertőzött tőkék felderítése és azonnali megsemmisítése, valamint a terjesztő rovar elleni hatékony növényvédelem.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 393,35 forintról 391,75 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A csütörtök ugyan majdhogynem állandó, ám az időpont megválasztása kicsit szokatlan. Lehet, hogy valami rendkívülit fogunk hallani?
A központi költségvetés szeptemberben 303 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami minden idők második legmagasabb deficitje a kérdéses hónapban.
Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Portfolio Energy Investment Forum 2025-ön ismertette Magyarország energiastratégiáját, külön kitérve az évek óta halogatott Paks II. projektre is.
A miniszter egy nagy autóipari beruházásról beszélt, amely több tízezer munkahelyet teremthet a városban és környékén.
Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!
Surányi György és Bod Péter Ákos is bírálta Nagy Márton nyilatkozatát, amely szerintük gyengíti az MNB hitelességét és a forint árfolyamát.
2025. szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére.
Érdekesség, hogy Magyarországon a politikai beállítódás alig befolyásolja a fiskális várakozásokat.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
