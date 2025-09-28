Milliárdok tűntek el a tőzsdéről: a magyar részvényesek ezt most megérezték!

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX a héten csökkenéssel zárt: pénteken 99 207,79 ponton állt meg, ami 990,77 pontos, azaz közel 1 százalékos visszaesést jelent egy hét alatt. A forgalom is jelentősen mérséklődött, a múlt heti 101,3 milliárd forinttal szemben most 66,5 milliárd forint körül alakult. Mind a négy vezető papír gyengébben fejezte be a hetet, mint ahol egy hete tartott.

A hét első felében a nemzetközi piacok kedvezőtlen hangulata húzta le a BUX-ot, az OTP és a Mol részvényei azonban pénteken már visszapattantak, amikor a befektetők kedvező beszállási lehetőségeket láttak. Az Equilor kiemelte: az OTP folytatta saját részvényeinek vásárlását, napi szinten több tízezer darabbal bővítve a pakkot.

Közben elemzői célármódosítások is érkeztek: az Erste a Mol célárát 3360-ról 2715 forintra vágta vissza, ajánlását pedig rontotta, míg a Patria Finance a Magyar Telekom célárát 2020 forintra emelte, megtartva a vételi ajánlást. A Telekom részvényei azonban így is estek, a hét legnagyobb veszteseként 1,84 százalékos mínuszban, 1814 forinton zártak.

A Mol a piaci mozgások mellett több fontos hírt is közölt: az Adria-kőolajvezeték tesztjei nem bizonyították, hogy hosszú távon is képes lenne Magyarország és Szlovákia teljes ellátására, miközben a társaság az iraki Kurdisztánból származó kőolajexport újraindításáról is megállapodást kötött. Eközben Szijjártó Péter külügyminiszter a Guardiannek nyilatkozva világossá tette: Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hiába az amerikai nyomás.

Vállalati fronton a 4iG kötelező vételi ajánlatot tett a Rába részvényeire, de a járműipari társaság igazgatósága nem támogatja az ügyletet. Rendkívüli közgyűlés dönthet róla október végén.

Makrogazdasági oldalon az MNB 6,5 százalékon tartotta az alapkamatot, friss inflációs jelentésében pedig 4,6 százalékra mérsékelte az idei átlagos pénzromlás várható ütemét, a jövő évre pedig 3,8 százalékot jelez előre. Ugyanakkor a 2025-ös növekedési prognózisát 0,6 százalékra vágta vissza.

A vezető papírok közül az OTP 1,09, a Mol 1,15, a Richter pedig 0,2 százalékot veszített értékéből a héten. A kis- és közepes részvényeket tömörítő BUMIX index 0,81 százalékkal, 9234,51 pontra csökkent.