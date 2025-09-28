A 2025. 39. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
Milliárdok tűntek el a tőzsdéről: a magyar részvényesek ezt most megérezték!
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX a héten csökkenéssel zárt: pénteken 99 207,79 ponton állt meg, ami 990,77 pontos, azaz közel 1 százalékos visszaesést jelent egy hét alatt. A forgalom is jelentősen mérséklődött, a múlt heti 101,3 milliárd forinttal szemben most 66,5 milliárd forint körül alakult. Mind a négy vezető papír gyengébben fejezte be a hetet, mint ahol egy hete tartott.
A hét első felében a nemzetközi piacok kedvezőtlen hangulata húzta le a BUX-ot, az OTP és a Mol részvényei azonban pénteken már visszapattantak, amikor a befektetők kedvező beszállási lehetőségeket láttak. Az Equilor kiemelte: az OTP folytatta saját részvényeinek vásárlását, napi szinten több tízezer darabbal bővítve a pakkot.
Közben elemzői célármódosítások is érkeztek: az Erste a Mol célárát 3360-ról 2715 forintra vágta vissza, ajánlását pedig rontotta, míg a Patria Finance a Magyar Telekom célárát 2020 forintra emelte, megtartva a vételi ajánlást. A Telekom részvényei azonban így is estek, a hét legnagyobb veszteseként 1,84 százalékos mínuszban, 1814 forinton zártak.
A Mol a piaci mozgások mellett több fontos hírt is közölt: az Adria-kőolajvezeték tesztjei nem bizonyították, hogy hosszú távon is képes lenne Magyarország és Szlovákia teljes ellátására, miközben a társaság az iraki Kurdisztánból származó kőolajexport újraindításáról is megállapodást kötött. Eközben Szijjártó Péter külügyminiszter a Guardiannek nyilatkozva világossá tette: Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hiába az amerikai nyomás.
Vállalati fronton a 4iG kötelező vételi ajánlatot tett a Rába részvényeire, de a járműipari társaság igazgatósága nem támogatja az ügyletet. Rendkívüli közgyűlés dönthet róla október végén.
Makrogazdasági oldalon az MNB 6,5 százalékon tartotta az alapkamatot, friss inflációs jelentésében pedig 4,6 százalékra mérsékelte az idei átlagos pénzromlás várható ütemét, a jövő évre pedig 3,8 százalékot jelez előre. Ugyanakkor a 2025-ös növekedési prognózisát 0,6 százalékra vágta vissza.
A vezető papírok közül az OTP 1,09, a Mol 1,15, a Richter pedig 0,2 százalékot veszített értékéből a héten. A kis- és közepes részvényeket tömörítő BUMIX index 0,81 százalékkal, 9234,51 pontra csökkent.
A World Intellectual Property Organization idén is közzétette innovációs felmérését.
Az Európai Bizottság jogi kerülőutat próbál találni, hogy Orbán Viktor ellenállása nélkül használhassa fel a 140 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A reálbérek növekedési üteme is várhatóan a 2024-es kiugró érték után jelentősen lassulni fog.
Gyengült a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. A hazai fizetőeszköz árfolyama napközben ingadozott, de estére egyértelműen lefelé mozdult el.
Vita alakult ki a MOL és a horvát JANAF között az Adria kőolajvezeték kapacitásáról.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX csütörtökön 361,81 ponttal (–0,37%) esett, így 98 014,87 ponton zárt.
Nem jött be a félmilliárd eurós trükk, befagyasztja a magyar forrásokat Brüsszel: így akart volna EU-pénzt szerezni a kormány
Az Európai Bizottság 545 millió euró átcsoportosítását engedélyezte Magyarország számára, azonban a források kifizetését azonnal blokkolta is.
Hervatag növekedés, jövőre is cél feletti infláció: messze nincs még kint a gödörből a magyar gazdaság
A Magyar Nemzeti Bank lefelé módosította az idei GDP-növekedési előrejelzését 0,6%-ra, miközben 4,6%-os inflációt prognosztizál.
Bulgária 2026-ban felmondhatja az orosz földgáz szállítására vonatkozó szerződését, ami Magyarország energiaellátását is érintheti.
Az Európai Bizottság új vámokat tervez kivetni a Magyarországra és Szlovákiába még mindig beáramló orosz olajra.
A jogosult hazai vállalkozások szeptember 30-ig igényelhetik vissza a külföldön megfizetett áfát; a határidő jogvesztő, a kérelmeknek eddig az időpontig be kell érkezniük a NAV-hoz.
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
A Pénzcentrum a mai Kormányinfót élőben követi, így percről percre beszámolunk majd a legfontosabb bejelentésekről és részletekről.
Hazai halászok számára nyílt pályázati forrás kiírása változott meg váratlanul és visszamenőlegesen, ezzel jelentősen megnehezítve több iparági szereplő pályázatását.
Gyengült kissé a forint csütörtök reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
Kiss Péter: lenne tér a kamatvágásra, de az MNB inkább stabilan tarthatja a forintot a stabil alapkamattal, a magyar gazdaság jövőre 3 százalékkal nőhet.
Alulteljesített a BUX európai összevetésben: a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 427,98 pontos, 0,43 százalékos csökkenésse zárt.
Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
