Románia súlyos államháztartási hiánnyal küzd, ami már nemzetbiztonsági kockázattá vált.
Rendkívüli kormányinfót hirdetett Gulyás Gergely: ez már rövid időn belül a harmadik, mi nem várhat?
A kormány legfrissebb döntéseiről, azok indokairól és várható hatásairól tart közös sajtótájékoztatót Gulyás Gergely miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő szeptember 25-én, csütörtökön délelőtt a Karmelita Kolostorban. A „Kormányinfó – Mit, miért tesz a kormány?” című eseményen politikai és gazdasági aktualitások kerülnek terítékre.
2025. szeptember 25-én, csütörtökön 09:30-kor sajtótájékoztatót tart Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő a Karmelita Kolostor Színháztermében.
A „Kormányinfó – Mit, miért tesz a kormány?” címmel meghirdetett eseményen várhatóan aktuális politikai és gazdasági kérdésekről, valamint kormányzati döntések hátteréről esik szó.
Majdnem egy forinttal ér kevesebbet a magyar deviza az euróhoz képest, mint reggel, de gyengült a frankkal és a dollárral szemben is.
Az OECD legfrissebb jelentése szerint a világgazdaság növekedése lassulni fog a következő években, elsősorban a növekvő kereskedelmi akadályok és a geopolitikai bizonytalanságok miatt
Az előzetes várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kedden 6,5%-on hagyta az alapkamatot.
A Portfolio Property Investment Forum 2025 második szekciója három gazdasági húzóágazatot állított fókuszba.
A Másfélfok portál friss elemzése szerint Európa energiarendszerében a földgáz szerepe fokozatosan háttérbe szorul, és a trend egyre inkább visszafordíthatatlannak tűnik.
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről:
Ma ismét kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amely hónapok óta változatlanul hagyja az irányadó rátákat.
Szigorú büntetésre számíthat, aki engedély nélkül létesít kutat, miközben a mezőgazdasági célú kutak engedélyezési rendszere jelentős átalakuláson megy keresztül.
Matolcsy volt alelnöke: Egyre extrémebb hülyeségek helyettesítik a gazdaságpolitikát, mihamarabb be kell vezetni az eurót!
Patai Mihály: A magyar gazdaság három súlyos problémával küzd, nincs hozzáférésünk az uniós forrásokhoz, tartósan magas a költségvetési hiány, és a gazdaságpolitika szembemegy az uniós...
Kedd reggelre ismét gyengült a magyar fizetőeszköz a nemzetközi devizapiacon.
Milyen télre számíthatunk, és mennyire állunk készen a földgáz iránti igények biztonságos kielégítésére?
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar kereskedő: ez volt a bűnük, minden vásárlónak tudnia kell róla
Mintegy kétezer-ötszáz ellenőrzés, ötszáz adóügyi visszaélés - ez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyári akciójának mérlege a Balatonnál és a Velencei-tónál.
A Magyar Nemzeti Bank várhatóan kedden sem változtat a 6,5%-os alapkamaton, amely így egyéves fennállását ünnepelheti.
Erősödött hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A heti forgalom 101,33 milliárd forint volt az előző heti 81,41 milliárd forint után, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek.
A 2025. 38. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
Egy magas rangú OMV-vezető orosz diplomatával találkozott, akit FSZB-ügynöknek tartanak. A botrány diplomáciai vihart kavart.
Homok, cement, acél, faanyag: szigorú bejelentési kötelezettség vonatkozik a kivitelükre, hogy itthon ne legyen hiány.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is