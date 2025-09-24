2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
Felnézek egy kormányépületre Budapest belvárosában. Az épület közepén egy nagy magyar zászló leng.
Gazdaság

Rendkívüli kormányinfót hirdetett Gulyás Gergely: ez már rövid időn belül a harmadik, mi nem várhat?

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 15:05

A kormány legfrissebb döntéseiről, azok indokairól és várható hatásairól tart közös sajtótájékoztatót Gulyás Gergely miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő szeptember 25-én, csütörtökön délelőtt a Karmelita Kolostorban. A „Kormányinfó – Mit, miért tesz a kormány?” című eseményen politikai és gazdasági aktualitások kerülnek terítékre.

2025. szeptember 25-én, csütörtökön 09:30-kor sajtótájékoztatót tart Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő a Karmelita Kolostor Színháztermében.

A „Kormányinfó – Mit, miért tesz a kormány?” címmel meghirdetett eseményen várhatóan aktuális politikai és gazdasági kérdésekről, valamint kormányzati döntések hátteréről esik szó.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #gazdaság #szeptember #bejelentés #kormányinfo #politika #miniszter #gulyás gergely #sajtótájékoztató #kormányzat

