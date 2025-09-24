2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
European Union flags at Berlaymont building of the European Commission in Brussels, Belgium
Gazdaság

Ébredezik Európa a nagyhatalmak versenyében: komoly gazdasági stratégiával álltak elő

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 09:11

Az Európai Unió stratégiai autonómiára törekvése jelentős gazdasági fellendülést hozhat a következő években. Az Amundi szakértői szerint a védelmi ipar, az energiaátállás és a technológiai fejlesztések területén várható beruházások új növekedési pályára állíthatják a kontinenst.

Az Amundi, Európa legnagyobb alapkezelője által szervezett háttérbeszélgetésen a cég szakértői ismertették, milyen gazdasági hatásai lehetnek az EU stratégiai autonómiára való törekvésének. Annalisa Usardi, az Amundi Investment Institute vezető közgazdásza szerint Európa ellenállóbbnak bizonyul, mint korábban gondolták, és a növekedés pillérei kezdenek rendbe jönni még az amerikai vámok ellenére is.

A német fiskális szigor fellazulása, az állami beruházások növekedése és az európai stratégiai autonómia elemei olyan környezetet teremtenek, ami hatékony végrehajtás esetén gazdasági fellendüléshez és erős beruházási hullámhoz vezethet. Az ellátási láncok megerősítése várhatóan a gyártás részleges visszatelepítését vagy baráti országokba történő áthelyezését eredményezi, ami jelentős beruházásokat igényel.

Az elemzők szerint az európai GDP-növekedés 2026 első negyedévében éri el mélypontját, majd tartós fellendülésnek indul, és 2026 végére elérheti az 1,4 százalékot éves alapon. A növekedés motorjai azok a szektorok lesznek, amelyek profitálnak az európai programok versenyképességet növelő erőforrásaiból, mint az innováció, a védelmi ipar, a dekarbonizáció és az energiaátállás.

Vafa Ahmadi, az Amundi tematikus részvénybefektetési részlegének vezetője szerint a stratégiai autonómiából következő növekedés pillérei a következők: védelmi ipar (REARM Europe program 800 milliárd euróval), energiaátmenet (375 milliárd euró beruházás csak tavaly), csipgyártás (Chip Act 43 milliárd euróval), kiberbiztonság, egészségipar és agrár-élelmiszeripar.

Mindehhez hozzáadódik a német infrastruktúra-fejlesztési program, amely 2035-ig összesen 2,5 százalékpont többletnövekedést hozhat Németországban és 0,75 százalékos többletnövekedést generálhat az eurózónában az Európai Bizottság elemzése szerint.

Az Amundi szakértői szerint egy stratégiai autonómiára építő befektetési portfólióban jelen kell lennie az iparnak, a technológiának, az energetikának, a védelmi szektornak és a kiberbiztonságnak. Emellett fontos szerepet játszhat a bankszektor, az egészségügy és az élelmiszeripar is.

A közép- és kelet-európai régió országainak növekedésére is pozitívan hathatnak ezek a programok. Egyes modellszámítások szerint a régiós országok GDP-növekedését akár 0,5 százalékkal is megemelheti a német fiskális csomag. Az Amundi szakértői szerint Csehország profitálhat a leginkább a német élénkítésből, Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el.

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója kiemelte, hogy a SAFE program révén Magyarországra a tavalyi GDP mintegy 8 százalékának megfelelő összeg (16 milliárd euró) áramolhat a következő években, ami nagyjából akkora, mint a jelenleg felfüggesztett uniós források. Ez csökkentheti az állam devizafinanszírozási igényét és javíthatja a beruházási környezetet, ami különösen fontos, mivel az utóbbi években a beruházások csökkenése volt az alacsony GDP-növekedés egyik fő oka.
Címlapkép: Getty Images
