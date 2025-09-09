2025. szeptember 9. kedd Ádám
23 °C Budapest
Magyar forint bankjegyek egy kézben
Gazdaság

Reggeli fordulat a forintnál – mutatjuk, mi történt az euróval és a dollárral

Pénzcentrum/MTI
2025. szeptember 9. 08:13

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró hét órakor 393,18 forinton állt a hétfő kora esti 393,12 forint után.

A dollár jegyzése 334,55 forintról 333,95 forintra gyengült, a svájci franké pedig 421,68 forintról 421,52 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése 1,1774 dollárra változott a hétfő esti 1,1751 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #svájci frank #gazdaság #dollár #usd #forintárfolyam #devizaárfolyam #CHF #EUR #HUF #árfolyamok

