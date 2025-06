Újabb magyarországi akkugyár nyaka körül szorul a hurok: óriási a gond, sok dolgozó veszélyben lehet?

Az SK Group dél-koreai csebolon belül három cég konszolidációja zárult le, ami közvetlenül érinti a 800 milliárd forintból épült iváncsai akkugyárat üzemeltető SK On jövőjét - tudósított a Telex.

Az SK On, az SK Trading és az SK Enterm összevonása azért vált szükségessé, mert az akkumulátorgyártó részleg a megrendelések elmaradása miatt súlyos pénzügyi nehézségekkel küzd. Az SK On, amely olyan jelentős autógyártóknak szállít akkumulátorokat, mint a Volkswagen, Mercedes, Hyundai és Ford, 2023 közepéig növekvő eladásokat produkált, majd teljesítménye jelentősen visszaesett.

A vállalat termelése 2024 elejére a 2023-as csúcs körülbelül felére csökkent. Az elmúlt öt évben az SK akkugyártó részlege szinte folyamatosan veszteséget termelt, amit korábban a kőolajfinomításból származó nyereségből fedeztek. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy tavaly júliusban vészhelyzetet hirdettek, novemberben pedig megkezdték koreai dolgozóik egy részének visszahívását Magyarországról.

A három cég egyesítésével az SK közleménye szerint javulnak az akkumulátorgyártó nyersanyagbeszerzési képességei, és kihasználhatják a vállalatok közötti szinergiákat. A fő cél azonban egyértelműen az akkumulátorgyártáshoz szükséges "stabil pénzügyi háttér" megteremtése volt.

EZ IS ÉRDEKELHET A szemünk előtt zajlik a durva kirúgási hullám? Minden egy irányba mutat, ezt nem lehet kidumálni Majdnem ötezer embert rúgtak ki egy év alatt a legnagyobb hazai gyárakból, de ha szerencséjük van, akkor gyorsan találnak új helyet.

Az SK On a nehézségek ellenére kezd kilábalni a válságból. Az iváncsai gyár nemrég nagy volumenű, többéves megrendelést kapott a Fordtól, amely a romániai craiovai gyárába szállít akkumulátorokat. A vállalat az Egyesült Államokban is erősíti pozícióit, ahol saját akkugyárat épít Georgiában, valamint két közös óriásgyárat a Forddal.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Idén márciusban a Nissan jelentette be, hogy 2028 és 2033 között az Egyesült Államokban gyártott autóiba az SK akkumulátorait fogja használni. Áprilisban a Slate nevű amerikai elektromosautó-gyártó startup is szerződést kötött a céggel, ami azt jelzi, hogy az SK-nak az amerikai piacon hosszú távon is lesz munkája, függetlenül az európai helyzettől.