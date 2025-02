Kínai munkások áradata indulhat meg Szegedre: több ezren vették célba a várost, mind ezért jönnek

Botka László, Szeged polgármestere február 5-én ismertette a város 2025-ös költségvetési tervét a helyi nagyvállalatok vezetői előtt. A prezentáció során kiemelt figyelmet kapott a BYD-gyár fejlesztése és annak várható hatásai a város életére - közölte a Telex. Botka László elmondta, hogy a tervek szerint az év végén már megkezdődhet az első szegedi elektromos autók gyártása.

Az idei évre tervezett városi költségvetés 96,9 milliárd forint, melyből 32,8 milliárd jut beruházásokra és fejlesztésekre Szegeden. A működési kiadások között jelentős tételt képez a tömegközlekedés 12,7 milliárd forintos költsége. Botka László polgármester hangsúlyozta, hogy az állami támogatások reálértéke évek óta csökken, miközben az elvonások növekednek. Az idén Szeged már 5,1 milliárd forintot fizet be szolidaritási adóként az államkasszába. "Az állam már régóta alig ad pénzt a városi közlekedésre, ilyen címen az idén félmilliárd forint támogatást nyújt a diákok és az idősek kedvezményes utazására, ami majdnem húsz év óta változatlan összeg" - emelte ki a polgármester.

A BYD-gyár fejlesztése kapcsán Botka László elmondta, hogy a tervek szerint az év végén már megkezdődhet az első szegedi elektromos autók gyártása. A hosszú távon tervezett 10 ezer alkalmazott 20%-a mérnök lesz. A gyár dolgozói számára munkásszállók, lakóparkok és egy kis tó is épül majd, valamint véderdőt is telepítenek. Arról is beszélt, hogy

a következő hónapokban ezres nagyságrendben érkeznek kínai munkások az új üzemcsarnokok felépítésére.

A helyi munkaerőpiac kihívásaira reagálva a polgármester kiemelte, hogy a BYD elsősorban helyi dolgozók alkalmazásában érdekelt, de számítanak a környékbeli és vajdasági munkavállalókra is.

A költségvetés tartalmaz fejlesztési és felújítási terveket is, például utak rekonstrukciójára 2 milliárd forint jut. Az önkormányzati dolgozók 6%-os béremelésre számíthatnak, míg az óvónők 21%-os fizetésemelést kapnak. A szociális kiadások éves keretét 2,3 milliárd forintra emelik, és 15%-kal nő a szociális juttatások igénylésének felső jövedelemhatára - írja a lap. A költségvetési tervezetet a közgyűlés február 14-én tárgyalja meg. Tekintettel Botka László stabil többségére, várhatóan elfogadják a javaslatot.