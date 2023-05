Olcsóbb lehet a gáz annál, mint amekkorát bárki várt volna: ez kell a csodához

Továbbra is folytatódik az európai gázárak lejtmenete – írja a Világgazdaság.

A lap szerint a tavalyi nagy pánik után az idei év sokkal könnyebbnek ígérkezik a kontinensen a gáz árának szempontjából, sőt a hirtelen és nagy áremelkedés kockázata is jóval kisebb lett az elmúlt hetekben. Az adatok alapján a holland irányadó TTF-gázárak dinamikus esése tovább folytatódott májusban. Az első havi (front-end) ár jelenleg 30 euró alatt van megawattóránként, a téli határidős jegyzésekkel pedig jellemzően 50 euró felett kereskednek valamennyivel.

Az áresés mögött keresleti és kínálati okok is állnak – írják. Egyfelől keresleti oldalon fontos, hogy az EU meghosszabbította a 15 százalékos fogyasztáscsökkentési célkitűzéseit a következő fűtési évadra is, illetve hogy az európai ipari kereslet továbbra is elég gyenge. Ehhez képest az egyetlen terület, ahol élénkül a fogyasztás, az áramtermeléshez szükséges földgáz fogyasztása, míg több tradicionális ipari szereplő a magas kamatok miatt kevesebbet fogyaszt, lassulást tapasztal.

Kínálati oldalon viszont ehhez képest nagy a bőség, nemcsak az LNG érkezik töretlenül, de január óta az orosz gáz is sokkal stabilabb volumenben érkezik a megmaradt ukrán tranzit- és a Török Áramlat útvonalon. Sőt, az írás szerint bekövetkezhet az is, ha a Gazprom maximálni szeretné e csövön a földgáz mennyiségét, plusz a nyár nem lesz nagyon forró, ami csúcsra járatja a földgázalapú erőműveket, hogy az árak tovább csökkennek.