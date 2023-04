Mire készül Matolcsy jegybankja? Ez következhet hamarosan, senki nem marad ki

Az alapkamatot még nem, de az egynapos betéti tendert várhatóan visszavágja holnap a jegybank monetáris tanácsa. A Pénzcentrum által megkérdezett szakértők szerint a lépés óvatos és tapogatózó, viszont nem lehet nem belelátni, hogy az MNB már nagyobb, és a gazdaságra, az emberek életére sokkal komolyabb hatással lévő bejelentésekre, lépésekre készülhet.

Nagyon úgy tűnik, hogy egy év után, ha kis mértékben is, de holnap végre fellélegezhet a magyar gazdaság. Amint Virág Barnabás, a jegybank alelnöke múlt héten elárulta: a monetáris tanács keddi ülésén akár arról is dönthet, hogy az egynapos betéti tenderek felső kamatfolyosóját szűkiti. Ez lehet a legelső lépés az irányadó kamat csökkentése felé, ami hosszabb távon akár a banki termékekre is átmehet, de ez az óvatos lépés egyelőre még nem ennek lesz az előfutára.

Ami biztos, hogy a kamatemeléseket persze a jegybank sem jókedvében hajtotta végre. A kamatemelés régi és bevált módszere az infláció elleni küzdelemnek, a jegybank ezzel a folyamatos emeléssel igyekezett ellenállni a folyamatosan száguldó drágulásnak, és egy kicsit az elszálló forintárfolyamnak is. Ennek ellenére mégis voltak ellenzők: köztük a legnagyobb port Parragh László, az Iparkamara elnökének szavai verték fel.

A következő nagy feladatot, kihívást a kamatoldalon érzékelem. A gazdasági növekedésnek és fenntarthatóságnak a legnagyobb akadálya most a válságzónákra jellemző magas alapkamat, amely jelenleg tizenhárom százalék. Ennek negatív hatása leginkább beruházási oldalon mutatkozik meg, amely közvetlenül az építőiparra hat leginkább, ahogy ez már a visszaeső megrendelésszámon is látszik. Megítélésem szerint ez a kamatszint egyre kevésbé indokolt

- fogalmazott Parragh László egy januári interjúban.

Mit csökkent a jegybank?

A Pénzcentrum kíváncsi volt arra, hogy ha Virág Barnabás ígéretének megfelelően valóban fontolóra veszi a csökkentést a Monetáris Tanács, akkor egészen pontosan mi fog történni? A megkérdezett elemzők rögtön vissza is fogták a hurráhangulatot. Virovácz Péter, az ING vezető elemzője lapunk kérdésére azt mondta: nem az irányadó kamat mérséklésére készül a jegybank.

Fontos leszögezni, hogy nem irányadó kamatcsökkentésről van szó. Maga Virág Barnabás is arról beszélt, hogy az egynapos betéti tenderek esetében várható az, hogy a felső folyósokat szűkítik. Ez egy amolyan előkészítő lépés ahhoz, hogy a közeli jövőben más kamatok, akár az irányadó banki kamat csökkentésére is sor kerüljön

- mondta az elemző. Elmondta még azt is: aggodalomra viszont nincs ok, mert a lépés, ha valóban megtörténik, akkor azt jelzi, hogy a jegybank már a közeljövő fontos döntéseinek ágyaz meg, és annak már számottevő hatásai lesznek a magyar gazdaságra.

Az infláció csökkenése valóban előfeltétele annak, hogy az alapkamat csökkenjen, de ettől ez még nem azt jelenti, hogy a jegybank feladta volna az infláció elleni harcot. A kamatfolyosó szűkítésére azért nyílhatott lehetőség, mert – amint ők is elmondták a jegybanknál – a nemzetközi piaci hangulat jelenleg megengedi ezt. Jó a hangulat más jegybankoknál, a pénzpiacokon is, de még mindig fennáll a háború miatti nehéz gazdasági helyzet, itt van velünk a magas infláció, így csak apró lépésekre van lehetőség

- mondta Virovácz Péter.

Madár István, a Portfolio vezető elemzője ennél is pontosabb támpontot adott.

Virág Barnabás MNB-alelnök szavai alapján szinte biztosra vehető, hogy az irányadónak számító 18% kamaton nem változtat a héten a jegybank. Viszont várhatóan csökkenni fog a 25%-os egynapos hitelkamatláb, várhatóan jelentősen, akár 20%-ra. Ugyanakkor ennek a kamatnak ma semmilyen iránymutató szerepe nincs a hazai kamatpolitikában, ezért inkább egy jelképes lépésről van szó, jelezve az irányadó kamat közelgő vágását. Erre legkorábban májusban kerülhet sor, de akár kivárhat a jegybank júniusig is

- mondta Madár István. Hozzátette azt is, hogy a lépés jól illik a jegybank óvatos lépéseinek sorába.

A jegybank érezhetően óvatos, a globális pénzügyi környezet meglehetősen bizonytalan és a hazai gazdasági helyzet sem fényes, az infláció toronymagasan EU-rekorder

- tette hozzá a Portfolio szakértője.

És az alapkamat?

Megkérdeztük azt is, hogy vajon miért érzi a jegybank, hogy ha óvatosan is, de megérett az idő egy ilyen lépésre, amely egy év óta az első enyhítő intézkedésnek számít? Madár István szerint az MNB bár tyúklépésekben halad, az idő most valóban megfelelő erre.

Fontos a hiteles előkészítés, a piaccal való aktív kommunikáció. A forintpiacon nagyon a sok a forró pénz, ez pedig a gazdasági változásokra gyorsan tud mozdulni. A közelmúltban a forint gyengülése nagyon károsan hatott az hazai inflációs folyamatokra, ezért most a jegybank biztosan óvatos lesz. Ezzel együtt valóban fontos kérdés, hogy miként lehet úgy kamatot csökkenteni, hogy az ezzel járó devizapiaci mozgások ne vezessenek a forint érdemi gyengüléséhez. Úgy gondolom, a mostani helyzetben van erre lehetőség, mert a forint sokat erősödött, a 400-as tartomány már messze van, az energiaárak nagy esése pedig csökkentette a magyar gazdaság kockázatait

- modnta a Portfolio vezető elemzője. Kitért még arra is: bár a banki termékek persze ettől most nem lesznek olcsóbbak, meglehet, hogy már nem kell erre sem sokat várni.

Az e heti kamatdöntésnél érdekesebb, hogy milyen előremutató jelzéseket tesz a jegybank. A piac eleve úgy gondolja, hogy a kamatcsökkentés az idén elkezdődik, tehát egy ügyes előkészítéssel erre az útra rá lehet vezetni

