Erre rengeteg magyar nem gondol húsvétkor: nagyon komoly büntetés lehet a következménye

Az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi-, Elemző és Módszertani Központja felhívja a figyelmet, hogy állatot nem szabad ajándékba adni. Igaz ez a nyulakra is.

A közlemény idézi Vetter Szilviát, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetőjét, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy élő állatot nem szabad ajándékba adni. Húsvétkor is gyakran lehet azzal találkozni, hogy néhány napnyi gondoskodás után megválnak az állattól - emlékeztetett Vetter Szilvia, hozzátéve, hogy ez nem csak etikátlan, de bűncselekmény is, hiszen aki gerinces állatát elűzi, elhagyja, kiteszi, akár 2 évig terjedő szabadságvesztést is kaphat.