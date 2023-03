Mi történt a magyar bankokkal? Újabb pénzintézmény jelentett be több napos leállást

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az OTP után az Erste is több napos karbantartást jelentett be: március 17. 22 óra és 19. reggel 8 óra között nem fog működni több internetes szolgáltatása sem a banknak. Ide tartoznak többek között a bankkártyák letiltása a TeleBankon keresztól, az azonnal átutalások fogadása, de a kézpénzfelvétel is többek között.

Az Erste Bank honlapján jelentette be, hogy március 17 este 10 és 19. reggel 8 óra között karbantartási munkákat fognak végezni, amely nagyban befolyásolni fogja a szolgáltatások működését. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A munkálatok ideje alatt működni fog a bankkártyák letiltása a TeleBankon keresztük, az azonnali átutalások fogadása, a MobilePay, a készpénz felvétel és befizetés ATM-ből, nem fogunk tudni fizetni és vásárolni a kártyánkkal a POS terminálokon keresztük, illetve a mobilegyenlegünket is fel fogjuk tudni tölteni. Azonban nem lesz elérhető az Erste TeleBank, a George Web letiltása a Telebankon keresztül, nem tudunk majd azonnali átutalást indítani. Ezek mellett nem fogjuk tudni használni a George App-ot és Web-et sem, illetve nem fogunk tudni hozzáférni a vállalati NetBankhoz, az Electrához, az Erste Business MobilBankhoz, a weboldal szolgáltatásaihoz és nem fognak működni az SMS szolgáltatások, az internetes vásárlás, az API csatorna és az online termékigénylés sem.

Címlapkép: Getty Images

