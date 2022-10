Nagy meglepetés az energiapiacon: komolyat csökkent a földgáz ára, végre olcsóbb lehet az energia?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hónapok óta nem látott alacsony szintre, 145 euróra csökkent a gáz ára az európai energiapiacon, ilyen alacsony árra június óta nem láthattunk pédát - írja a Portfolio. A reggeli nyitás utáni alacsony árról azóta visszapattant az ár, 10 óra körül már 150 euró felett volt, de a csökkenés jó hír így hétfő reggelre. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A hirtelen árcsökkenés mögött az állhat, hogy a szezonalitásból adódóan általánosságban nagyobb a volatilitás a termékben a téli időszakban, a jelenlegi előrejelzések pedig enyhébb télről szólnak. Továbbá a gáztárolók a várthoz képest jobban telítődnek, ezért a piaci szereplők lényegében már biztosak abban, hogy az idei télen elégségesnek bizonyulnak a készletek. Az uniós ársapkával kapcsolatban azonban továbbra sincs egyetértés, mivel egy esetleges gázár plafon bevezetésével a fogyasztás is megnövekedhet, ami még nehezebb helyzetbe hozhatná a kontinenst a jövő tavasszal kezdődő betárolási időszakban és a 2023-as téli időszak előtt.

